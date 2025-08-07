יום חמישי, 07.08.2025 שעה 21:50
כדורגל ישראלי

שועה ומוזי בהרכב בית"ר ירושלים לריגה, גם מנדי

הירושלמים יפגשו את הלטבים ב-20:00 למשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. גם ירין לוי, מיכה וקאלו יפתחו אצל יצחקי. ה-11 בפנים

|
ירדן שועה (עמרי שטיין)
ירדן שועה (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים רוצה כבר לגעת בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, אך קודם לכן היא תצטרך לגבור על ריגה במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. הצהובים-שחורים יפגשו הערב (חמישי) ב-20:00 את הלטבים למשחק הראשון מצמד המפגשים בחוץ, בתקווה להשיג מקדמה לקראת הגומלין.

הרכב ריגה: קריסיאניס סוודריס, מקסים טונישב, באבא מוסה, מוחמד נגום, רייביס יורקובסקיס, אחמד אנקרה, מייסה דיופ, אורלנדו גאלו, יאגו סיקירה, ז’ואאו גרימלדו ורג’ינלדו רמירס.

ההרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, אורי דהן, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, דור מיכה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

ברק יצחקי (עמרי שטיין)ברק יצחקי (עמרי שטיין)

אחרי סיבוב שני מוצלח וניצחון כפול על סוטייסקה באותו מעמד, החבורה של ברק יצחקי מגיעה עם רוח גבית וכאמור כשמול עיניה מטרה אחת בלבד – להתקדם צעד נוסף לעבר קמפיין אירופי. זאת, ללא עומר אצילי שלא טס עם הקבוצה זכר לפגיעת הראש מול היריבה ממונטנגרו. המגן הסנגלי מנדי פותח לראשונה.

הקבוצה מהבירה עדיין ללא הפסד העונה ואף ניצחה את כל משחקיה עד לשלב זה. לירושלמים מצפה הפעם אתגר לא פשוט, כשיפגשו את הקבוצה שמוליכה את הטבלה בלטביה, שם הליגה נמצאת כבר בחצי העונה.

