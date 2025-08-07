רכש ראשון: פישלר חתם בהפועל עפולה

הפועל עפולה יודעת די בוודאות שתישאר בליגה הלאומית העונה, כאשר הבוקר (חמישי), היא ביצעה החתמה משמעותית רשמית. במועדון צירפו את הבלם אופק פישלר, שחתם באמצעות סוכנו, אסף וקנין, ויחזק את מרכז ההגנה של דניאל אומנסקי.

פישלר בן ה-28 שיחק בשנתיים האחרונות במדי הפועל כפ"ס, במדיה שימש כקפטן ועימה העפיל לפלייאוף העליון. עוד קודם לכן, הוא העפיל עם הפועל פ"ת לליגת העל תחת עופר טסלפפה וגדל בהפועל חיפה, במדיה פרץ בליגת העל.

גם מ.ס קריית ים ממשיכה להתחזק: מי שסגר בקבוצה, הוא שחקן ההתקפה מטר דיי. הסנגלי מצטרף באמצעות סוכנו הבינלאומי, תמיר אזיזוב כפיר, מסוכנות “agpro footbal”. דיי בן ה-27 שיחק בעונה שעברה בליגה המרוקאית.

בעברו נרכש ע"י דברצן ובין השאר שיחק בליגה הקרואטית הבכירה, ובליגות השניות בשווייץ ובאיטליה. הוא ימלא את מקומו של חוסה קורטס שסגר, אך לבסוף עבר למכבי פ"ת.

בנוסף, הפועל נוף הגליל רושמת החתמה כפולה: יואל נגרין, שחקן הכנף בן ה-22, חתם בקבוצה באמצעות נציגו, עו"ד שי אבני. נגרין כבש בעונה שעברה חמישה שערים במכבי עירוני אשדוד מליגה א' דרום וכעת עושה את הקפיצה לליגה הלאומית.

יואל נגרין עם סוכנו שי אבני (פרטי)

גם המגן הימני, יואב כהן, הצטרף. השחקן בן ה-20 גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד ושיחק בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. הוא התאמן עם הקבוצה מתחילת העונה, הצליח להרשים את המאמן אורי גוטמן ויהיה חלק מהסגל. בעברו, כהן שיחק בנבחרות הנערים והנוער של ישראל.