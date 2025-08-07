יום חמישי, 07.08.2025 שעה 15:19
יהלי ועקנין חזר להפועל חיפה והתאמן עם הבוגרים

מהדלת הראשית: הבלם בן ה-17 חוזר למקום שהיה לו לבית, עד אשר אולץ לעזוב להפועל קריית שמונה. התאמן בקבוצה מליגת העל, תחת הדרכתו של גל אראל

|
יהלי ועקנין, חוזר להפועל חיפה (באדיבות המועדון)
יהלי ועקנין, חוזר להפועל חיפה (באדיבות המועדון)

חוזר מהדלת הראשית. יהלי ועקנין, הבלם בן ה-17, שנאלץ לעזוב את הפועל חיפה להפועל קריית שמונה בעונה החולפת, שלא באשמתו, חוזר למקום שהיווה בעבורו בית בשנים האחרונות. והפעם, מעבר לכך שיהיה חלק מהנוער, התאמן לראשונה עם הקבוצה הבוגרת, תחת הדרכתו של גל אראל.

ועקנין חתם על חוזה בן עונה אחת עם אופציה לשתי עונות נוספות, כשישחק בעונת 2025/26, שתחל ב-16 באוגוסט, תחת הדרכתו של רם בן מיכאל. חתימתו בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It בנוכחותם של אורן שטרלינג, מנהל מחלקת הנוער, מנשה לוי ומנכ"ל המועדון, איתי רק.

השחקן לא ראה ולו דקת משחק אחת בעונה החולפת בקבוצת נערים א' של קריית שמונה, ועל כן החליט לעזוב למקום שהעניק לו את הדקות הראויות לו, הפועל חיפה. בעונת 2023/24, רשם 20 הפועות במדי קבוצת נערים ב' של הפועל קריית שמונה.

את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 28 הופעות במדי קבוצת נערים א' של הפועל קריית שמונה, שער אחד בליגה לצד שער אחד במסגרת הגביע. ב-20 ממשחקיו רשם 90 דקות מלאות והיה מהשחקנים הדומיננטיים בסגל של ענבל קנפו-נימני.

מדובר בבלם שגדל במחלקת הנוער של מכבי צור שלום קריית ביאליק, מועדון בו שיחק במשך ארבע עונות רצופות. לאחר שהפועל קריית שמונה הייתה לקבוצה השלישית בקריירה שלו, חוזר למקום שבאמת האמין בו, אך נוכח אילוצים נפרדו דרכיהם לתקופה קצרה.

