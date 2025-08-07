הפועל תל אביב נפרדה רשמית ממירון רוינה

הפועל תל אביב נפרדה מהפורוורד מירון רוינה, לאחר עונה אחת בלבד במועדון. רוינה, שהצטרף לקבוצה בקיץ 2024, לא ימשיך באדום בעונה הקרובה. במהלך הקריירה עבר רוינה דרך שורה של קבוצות בליגת העל והליגה הלאומית, כולל הפועל אילת, הפועל גליל עליון, הפועל גלבוע גליל ואליצור יבנה, אך לא הצליח לבסס מעמד של קבע בהפועל תל אביב.

רוינה, בן 27, החל את דרכו במחלקת הנוער של הפועל ירושלים וזכה עמה באליפות המדינה לנערים בעונת 2013/2014. את צעדיו הראשונים בליגת הבוגרים עשה בכפר סבא, ומשם המשיך בקריירה מגוונת שכללה הופעות בפלייאוף הליגה הלאומית ואף בליגת העל. בעונת 2022/23 שיחק בגלבוע/גליל וירד עמה ליגה, אך שמר על מעמדו כשחקן לגיטימי ברוטציה של קבוצות בליגת העל.

בנבחרות ישראל השונות, רוינה רשם שורה ארוכה של הופעות מכובדות, מהקדטים ועד לנבחרת העתודה. הוא היה שותף לזכייה הגדולה של נבחרת העתודה באליפות אירופה עד גיל 20 ב-2018, והציג יכולת מרשימה בגמר עם דאבל דאבל מול קרואטיה.

המועדון פרסם מכתב פרידה קצר בפלטפורמות הרשמיות שלו: "היום אנו נפרדים ממירון רוינה, שלא ימשיך איתנו בעונה הקרובה. מירון, תודה על הלב, ההקרבה והאנרגיות שהבאת לפרקט. מאחלים לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך. תמיד תהיה חלק ממשפחת הפועל תל אביב".