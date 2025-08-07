מויאל: בית"ר צריכה בלם הרבה יותר מנהיג וטכני

בית”ר ירושלים תמשיך הערב (חמישי, 20:00) במסע האירופי שלה בניסיונה להעפיל לקונפרנס ליג. הקבוצה של ברק יצחקי תתארח אצל ריגה בפתיחת סיבוב המוקדמות השלישי, ובתוכנית “שיחת היום” של ONE התארחו קובי מויאל ואושרי דודאי כדי לדבר על המשחק.

יש התרגשות סביב המשחק?

אושרי: “בוודאי שיש התרגשות. בית”ר לא הייתה במעמד הזה המון שנים והיא רוצה לייצר עכשיו מסורת מחודשת”.

בדרך כלל בית”ר מפשלת באירופה.

”בגלל זה אני אומר, היא רוצה לייצר מסורת. מחד הם ינסו לעשות הכל כדי לעבור, מאידך ההגרלה הרבה פחות גרועה ממה שאפשר היה לקבל”.

קובי, כמה אתה רוצה ללבוש את החולצה ולשחק?

”וואו, מאוד. אבל עם כל הכבוד לבית”ר ירושלים, לריגה יש הרבה יותר ניסיון באירופה, עם שחקנים מאוד איכותיים. היא קבוצה חזקה. הם כבר בשיא הליגה שלהם ומגיעים בכושר גופני הרבה יותר גבוה משל בית”ר. וכמובן יש גם את יתרון הביתיות”.

"לריגה יש את יתרון הביתיות". קובי מויאל (אורן בן חקון)

אושרי: “לקהל יש משקל, אבל בפורמט הנוכחי, עבור בית”ר ירושלים כל דבר יכול לתת דחיפה”.

עומר אצילי, ירדן כהן וסילבה קאני ייעדרו היום, אבל זיו בן שימול נרשם.

קובי: “אמנם זיו בן שימול בוסר בליגת העל, אבל השם של עומר אצילי הוא השם שצריך להתייחס אליו. הוא פתח את העונה מצוין, והוא יחסר מאוד. סילבה קאני יכול היה להיות כוח משמעותי מהספסל”.

אושרי: “מוזי הוא שחקן שיכול לשחק בכל עמדה ובמועדון מאוד מרוצים מהתפקוד וההשתלבות שלו, כמו גם מהיכולת שלו לעלות מהספסל. אם היו שואלים אותי, אני סומך עליו מאוד”.

מה לגבי קאלו?

אושרי: “ראינו שהוא בא לעבוד. הוא לא כופה את עצמו על המשחק כדי לכבוש שער. במשחק השני הוא כבר היה יותר מעורב ובמשחק השלישי הוא גם כבש עם צ’יפ מאוד יפה. אני חושב שמבחינת אלמוג כהן, זה ה-שחקן שהוא רצה להביא”.

ייעדר. עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

יש בעיה בהגנה כרגע.

קובי: “ביתר ירושלים צריכה בלם הרבה יותר מנהיג וטכני, שמבין את המשחק בצורה יותר טובה. הם הביאו בלם פיזי, אבל לוקה בצד הטכני ויהיו צריכים להביא בלם אחד שיכול להשלים אותו כדי שהקבוצה תהיה הרבה יותר יציבה”.

אושרי: “שוקלים להחזיר את גיל כהן להרכב. מול קבוצה ששיחקה כבר 25 או 26 מחזורי ליגה, לקחת שחקן שהוא בתיעדוף המקצועי אבל בלי כושר משחק, אורי דהאן זוכה מן ההפקר עם הקרדיט שהוא מקבל, אבל הוא שווה גול או שניים לחובתה של בית”ר ירושלים. בקבוצה עושים ימים כלילות כדי להביא בלם נוסף. מה שפעם היו יכולים להביא ב-350 אלף אירו, היום צריך להעלות בערך ב-20 אחוז כדי להביא בלם באותה הרמה”.

מה תהיה התוצאה היום?

קובי: “אני מקווה ומאחל ל-0:1 לבית”ר”.

אושרי: “אני קונה 1:1”.