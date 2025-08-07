ראשון במקום חמישי: השינוי בלו"ז הלאומית

שינוי מעניין בלוח המשחקים בליגה הלאומית לקראת פתיחת העונה שתחול בעוד קרוב לשבועיים. אם בעונות האחרונות, המחזורים הראשונים היו משוחקים בימים חמישי ושני, כעת מסתמן כי תחול תזוזה.

בישיבת המנהלת האחרונה, דנו הצדדים ביוזמתו של מנכ"ל המנהלת ניר ינקלביץ' בהעברת המשחקים של יום חמישי ליום ראשון, דבר אשר קיבל תמיכה כאשר המסר הועבר לקבוצות בימים האחרונים (מסמך רשמי ושיבוץ המשחקים עדיין לא נשלחו).

כזכור, בחודשיים הראשונים של הליגה לא מתקיימים משחקים בימי שישי בשל החום, כאשר כעת, המשחקים ישוחקו בימים ראשון ושני ברצף, כאשר מדובר בלו"ז שלא היה עוד בליגה השנייה בטיבה בארץ.

הדבר יהיה תקף לחודשיים הראשונים של הליגה, כאשר אחת הנקודות המרכזיות שהשפיעה על השינוי, היא הרצון לא ליצור פער גדול מדי של ארבעה ימים בין המשחקים באותו המחזור.