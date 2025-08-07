יום חמישי, 07.08.2025 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

ראשון במקום חמישי: השינוי בלו"ז הלאומית

בישיבת המנהלת האחרונה, יזם המנכ"ל ינקלביץ' את ההזזה על מנת לקרב בין משחקי המחזור. ההחלטה תקפה עד סוף אוקטובר, אז גם יחזרו המשחקים לימי שישי

|
אוהדי בני יהודה, מעכשיו גם בראשון (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה, מעכשיו גם בראשון (ראובן שוורץ)

שינוי מעניין בלוח המשחקים בליגה הלאומית לקראת פתיחת העונה שתחול בעוד קרוב לשבועיים. אם בעונות האחרונות, המחזורים הראשונים היו משוחקים בימים חמישי ושני, כעת מסתמן כי תחול תזוזה.

בישיבת המנהלת האחרונה, דנו הצדדים ביוזמתו של מנכ"ל המנהלת ניר ינקלביץ' בהעברת המשחקים של יום חמישי ליום ראשון, דבר אשר קיבל תמיכה כאשר המסר הועבר לקבוצות בימים האחרונים (מסמך רשמי ושיבוץ המשחקים עדיין לא נשלחו).

כזכור, בחודשיים הראשונים של הליגה לא מתקיימים משחקים בימי שישי בשל החום, כאשר כעת, המשחקים ישוחקו בימים ראשון ושני ברצף, כאשר מדובר בלו"ז שלא היה עוד בליגה השנייה בטיבה בארץ.

הדבר יהיה תקף לחודשיים הראשונים של הליגה, כאשר אחת הנקודות המרכזיות שהשפיעה על השינוי, היא הרצון לא ליצור פער גדול מדי של ארבעה ימים בין המשחקים באותו המחזור.

