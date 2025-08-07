עטר: פלורס מבין שנאור לא יכול להוביל את חיפה

אגדת מכבי חיפה ראובן עטר התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” של ONE וחווה את דעתו על הקבוצה עד כה העונה, כולל מה חסר לחניכים של דייגו פלורס, היכולת של ג’ורג’ה יובאנוביץ’ ודעתו על היורש המסתמן של דיא סבע.

מה שלומך ראובן?

”שלום לכם. אני בסדר”.

מה דעתך על ההרכב המסתמן?

”זה פחות הגנתי ממה שדורון בן דור תיאר. יש שני חלוצים בסופו של דבר. גם לקני סייף יש אוריינטציה התקפית. זה לא שדייגו פלורס מצרף בלם או קשר אחורי נוסף”.

ראובן עטר מדבר לקראת מכבי חיפה וראקוב

איך התרשמת עד עכשיו ממכבי חיפה של העונה הזו?

”משחק ראשון היה חלש. המשחק השני היה כמעט טוב. יותר טוב מהראשון עם תקווה להמשך. עכשיו מה שמעניין אותי לדעת זה איך יובאנוביץ’ יתפקד כשיש לו חלוץ שיריב עם הבלמים ויפנה לו את השטח. לבד הוא לא יכול לשחק, זו הייתה הבעיה שלו”.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

מי אמור לספק לו מצבים?

”דרך האגפים”.

מה יהיה ביום שאחרי סבע? אתה נראה את נהואל החדש?

”לפי מה שראיתי ממנו, מהמעט ששיחק, הוא היה חלש מאוד”.

פדראו מועמד לעבור בהשאלה. אופציית הפועל כפר סבא היא משהו אפשרי?

“אם יציעו לו דבר כזה, זה הרעת תנאים. הוא יכול לבקש את כרטיס השחקן שלו בחינם”.

לפי מכבי חיפה, זה כמו להוריד אותו לקבוצת מילואים שישתפשף קצת, יחזור לכושר ואחר כך יחזור למכבי חיפה.

”לשון גולדברג או דולב חזיזה לא היו אומרים את זה. זו הרעת תנאים”.

דולב חזיזה (שחר גרוס)

מה חסר למכבי חיפה?

”היא התחזקה בשוער, במגנים ובחלוצים. במרכז השדה הם נחלשו בגדול. דורון בן דור אמר שהמאמן התרשם מגוני נאור. צריך קשר מוביל ופלורס הבין את זה, הוא גם הבין שנאור לא אחד שיכול להוביל את מכבי חיפה קדימה”.

מה יהיה הערב?

“אני אומר 0:1 למכבי חיפה. היו הרבה משחקים שאמרתי שמכבי חיפה תעשה תיקו או תפסיד, אני רואה את ההתקדמות. פתאום משהו מתעורר שם”.