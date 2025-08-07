"אם יציעו לי לאמן את הנבחרת הבוגרת - אשמח"

נבחרת העתודה לנשים היממה אמש את צרפת, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, והדיחה אותה בשמינית הגמר. המאמן טל נתן התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס להישג הגדול, ליכולת המרשימה של גל רביב וכן האפשרות שיאמן את הנבחרת הבוגרת.

עשיתם לנו שמח בלב.

”בתקופה כזו, במצב כזה, אחרי כמה הפסדים, כשהאווירה הכללית במדינה גם טעונה שיפור עם שלושה סימני קריאה, אז דבר כזה מרומם את הלב, נותן חשק לעוד, אבל זה קשה מאוד ליריבות ברמה הגבוהה”.

לא זכור לי שניצחנו את נבחרת צרפת.

”לא ניצחנו אותן בשום מסגרת. זה מצטרף להישג של המקום העשירי בעולם עם נבחרת הנערות עד גיל 19. עכשיו הגענו לשמונה הגדולות באירופה, אבל תמיד חושבים צעד אחד קדימה, הפעם מול האיטלקיות”.

זה ההישג הכי גדול שלך כמאמן עד היום?

”זה מצטרף לכמה גדולים: הדאבל עם אליצור רמלה, גביע המדינה עם רעננה, עוזר המאמן בנבחרת ישראל, אין סוף ניצחונות בגילאים הצעירים ופה, גם אליפות עולם וגם אליפות אירופה, ניצחון מדהים על צרפת”.

נבחרת הנשים חוגגת ניצחון (FIBA)

יש פה דור מוכשר.

”לפעמים זה מתחבר וזה מתחבר מכמה היבטים: עבודת צוות עם שני המאמנים שאיתי, גם רועי אייזנברג וגם רועי לוין. תוסיפו לזה חבורה מצוינת של בנות מוכשרות, את השדרוג של גל רביב שעושה דברים שהם לא בקנה מידה שהיינו רגילים אליו”.

שנה הבאה נשדר אותה ב-ONE במכללות, לאיפה היא תגיע?

”היא הופכת את אלה שלידה ליותר טובות. גל הופכת את הבנות שלידה ליותר טובות, היא מחלקת כדורים ומובילה באסיסטים ובנקודות. היא גם שומרת, מתקיפה. היא תמצה את הקריירה האמריקאית בקולג’”.

היא תגיע גם ל-WNBA?

”יש הרבה פוליטיקה בספורט. זה תלוי בסוכן, סיטואציה, מקום שאוהבים להיות כמו עכשיו עם דני וולף ובן שרף. אני מאחל לה שתמצה את הקריירה גם לשם ואם לא, יש יורוליג, שזה דבר גדול בפני עצמו והיא יכולה לשחק בקבוצות יורוליג כמו לירון כהן ושי דורון”.

גל רביב עולה לסל (פיב"א)

גם מאיה זילברשלג הייתה נהדרת.

“מאיה הייתה מצוינת, היא שחקנית טובה מאוד. היא הייתה שייכת לנבחרת U18, ושנה הבאה היא באשדוד”.

חשבתי שהקריירה שלך תגיע הרבה יותר רחוק.

”הייתי באלופת אירופה, קטרינבורג, זה הטופ של הכדורסל האירופי”.

אתה לא רוצה לאמן גברים?

”אני מאמן כדורסל, אני לא מאמן כדורסל נשים. בוא תהיה הסוכן שלי, תתחיל לעבוד בשבילי”.

אחרי כל ההצלחות, אתה מצפה לקבל את הנבחרת הבוגרת של ישראל בסוף?

”מה שקוראים לי אני בא. אתה מכיר מישהו שלא רוצה לאמן את הנבחרת הבוגרת? אבל, איגוד הכדורסל נתן לי את כל הנבחרות הצעירות, שם אותי שבע פעמים כעוזר מאמן של הנבחרת הבוגרת. אם יציעו לי לאמן את הנבחרת הבוגרת, אני אשמח”.

איך אתה מנחית את הבנות לקרקע אחרי הניצחון על צרפת?

”זו משימה לא פשוטה. איטליה נבחרת יוצאת מהכלל שיכולה לעשות מדליה והיום זה מבחן מנטלי לכולן, שאחרי הניצחון על צרפת צריך לבוא ולעשות משחק גדול נוסף, זה קשה, אבל זה אפשרי”.

מקווים לראיין אותך גם בהמשך השבוע, אחרי עוד הישג גדול.

“תודה רבה”.