מי מההתאחדות ויתרו על כרטיסים לעומר אדם?

במסגרת חמשת הופעותיו של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן, ההתאחדות לכדורגל קיבלה 150 הזמנות, כמו גם עיריית ר״ג. על פי ייעוץ משפטי שהיא קיבלה מהיועץ המשפטי עו״ד עמית פינס, היא חילקה לכל אחד מהעובדים 2 הזמנות.

אגב, השופטים לא קיבלו הזמנות. כמו כן, כל אחד מחברי ההנהלה קיבל 2 הזמנות למופע של הזמר המצליח, אך בדיקה שעשינו העלתה שיש כאלה שוויתרו על התענוג לקבל את ההזמנות.

מי שוויתרו הם יו”ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, ובנוסף אליו גם בעלי הפועל באר שבע אלונה ברקת, עבד טיטי ומוחמד אבו יונס ויתרו על האפשרות, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.