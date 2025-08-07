יום חמישי, 07.08.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי

כך תשפיע הרפורמה של זוהר על ניהול האיגודים

נחשף בתוכנית "שיחת היום": בהתאחדות לכדורגל 37 חברי הנהלה, בכדורסל 29 ובטניס 35, כשהדרישה תהיה לקצץ. זוהר גם רוצה לפתוח את הבחירות לאיגודים

|
מיקי זוהר (ראובן שוורץ)
מיקי זוהר (ראובן שוורץ)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הצהיר אתמול (רביעי) כי משרדו מעוניין להוביל רפורמה בממשל התאגידי באיגודים בספורט הישראלי, כך שהמדינה תעניק תמריצים כספיים לפי קריטריונים ברורים למי שיעמדו בקריטריונים שייקבעו במסגרת מבחן כספי התמיכה החדש לאיגודים ואגודות שייכנס לתוקפו בתחילת 2026.

בימים אלו במשרד התרבות והספורט מקיימים ישיבות בנוגע למבחני התמיכה החדשים ובשבוע הבא יוצגו התוצרים הסופיים לשר. המטרה שלו היא לייצר קריטריונים שיעניקו תמריצים לאיגודים - ולמעשה ישפרו את הממשל התאגידי שלהם, יובילו לניהול שקוף ותקין, יקיימו בחירות דמוקרטיות ופתוחות, ימנו אנשי מקצוע בהליך סדור, ויקבעו כמה חברי הנהלה יהיו בכל איגוד ואיגוד.

מי שיידרשו ככל הנראה לקצץ בכמות חברי ההנהלה הם בעיקר האיגודים הגדולים. כרגע יש בהתאחדות לכדורגל 37 חברי הנהלה, באיגוד הכדורסל 29 וחלקם אף יושבים גם במנהלות השונות בגברים ובנשים, ובאיגוד הטניס יש 35 חברי הנהלה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

גם באיגודים הקטנים יושפעו מהמהלך, אך לא בכולם כמובן. בג'ודו יש 11 חברי הנהלה וזה תקין, בהתעמלות 11, בשחייה 15, באתלטיקה 12, בשייט ירדו מ-13 ל-12, בכדורעף יש 19 חברי הנהלה כבר כמה שנים ובכדוריד ירדו לאחרונה מ-19 חברי הנהלה ל-17.

במשרד התרבות והספורט שוקלים לקבוע רף מקסימלי שיורה להם כמה חברי הנהלה יכולים להיות בכל איגוד. ככל הנראה, ייקבע מדרג לכל איגוד לפי כמות הספורטאים, ואם האיגודים יעמדו בו - הם יקבלו כספים נוספים כתמריץ. בנוסף, המדינה צפויה לדרוש כי כל חבר הנהלה יעבור קורס דירקטורים תמורת קבלת התמריץ, כפי שדרשה כי 30% מסך חברי ההנהלה בכל איגוד יהיו נשים.

רשם העמותות דורש לפחות 7 חברי הנהלה, אך עד כה לא הייתה שום מגבלה על הכמות. המפתח לכמות החברים בהנהלה יהיה לפי כמות ספורטאים - ככל שיש כמות ספורטאים גדולה, כך יהיו יותר חברי הנהלה - עד תקרת גג. לצורך העניין, לדוגמה, אם יהיו לאיגוד 40 אלף ספורטאים יהיו לו לכל היותר 20 חברי הנהלה, אם יהיו לו 30 אלף ספורטאים יהיו לו מקסימום 17, אם יהיו לו 20 אלף ספורטאים יהיו לו עד 15 חברים בהנהלה, וכדומה.

מיקי זוהר (שחר גרוס)מיקי זוהר (שחר גרוס)

ראשי האיגודים, רובם ככולם, תומכים בקיצוץ מספר חברי ההנהלה, ביניהם גם ראשי האיגודים הגדולים בארץ. יחד עם זאת, אם משרד התרבות והספורט ידרוש תחלופה של חברי ההנהלה והגבלת כהונה למספר שנים, לא בטוח שזה יתקבל בהבנה בספורט הישראלי.

השר מיקי זוהר אף מעוניין לפתוח את הבחירות לאיגודים. גם ראש משרד התרבות והספורט שוקלים לקדם בחירות לאיגודים לפי רשימות עצמאיות, כאשר כל רשימה שתעמוד ב-10% מסך הקולות הכללי באסיפה הכללית שלה, תוכל לרוץ לבחירות להנהלה ולקבל מנדטים. כמו כן, ייתכן כי ראשי הוועדות המקצועיות לא יוכלו להיות חברי הנהלה או ראשי אגודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */