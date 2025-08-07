אכזבה בעירוני קריית שמונה שספגה אמש את הפסדה השני ברציפות, הפעם 1:0 לבני סכנין. אם במשחק הקודם מול בני ריינה, הקבוצה של שי ברדה הציגה מחצית ראשונה מעולה, הפעם, היא לא בדיוק הציגה יכולת גבוהה.

בצוות המקצועי, מנסים להבין מה פחות דופק, כאשר במועדון מציינים שגם הסגל הקצר יחסית והיעדר האופציות לחילופים איכותיים, הם גורמים שמשפיעים על היכולת. בקרייה מבינים, כי הקבוצה חייבת להתחזק לפחות בשני שחקנים, כדי שיהיו חילופים ראויים, כמו בשנה שעברה. "זה היה המשחק הכי פחות טוב שלנו מתחילת ההכנה", אמרו במועדון.

אחד מהם, שעל מועמדותו פורסם ב-ONE, צפוי להיות הבלם ליאל דרעי. בשבוע האחרון, הבטיח המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים, אלמוג כהן, לראשי ק"ש כי ברגע שיימצא בלם זר וגיל כהן יחזור לכשירות, השחקן יעבור לק"ש בעסקת השאלה ויש לה עדיפות ראשונה.

אנתוני לימבומבה. ימשיך להיעדר (ראובן שוורץ)

הקשר אנתוני לימבומבה, שסובל מפגיעה בעינו, עדיין לא כשיר והוא לא צפוי לשחק גם ביום ראשון מול עירוני טבריה. ייתכן והוא יחזור למשחקי הדירוג בסוף השבוע הבא.