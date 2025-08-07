בן הדוד של הולאנד שרוצה להדיח את מכבי חיפה

כאשר מכבי חיפה תתמודד הערב (חמישי, 22:00) נגד ראקוב בסיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס ליג, יעודד ארלינג הולאנד את הקבוצה הפולנית. הסיבה היא שבן דודו ג'ון בארוט ברונס משחק במדיה. הולאנד הוא כידוע לא רק כוכב על, אלא גם מגיע ממשפחה מפורסמת בספורט הנורבגי. אביו, אלף אינגה הולאנד היה כזכור כוכב בפרמייר ליג ובנבחרת נורבגיה בשנות ה-90 ואימו, גרי מריטה בראוט הייתה אתלטית.

ג'ון בראוט ברונס, חלוצה בן ה-25 של ראקוב, שהבקיע עד כה העונה ארבעה שערים בחמישה משחקים רשמיים, הוא כאמור בן דודו של הולאנד. אמה בראוט ברונס, אחותו של ג'ון ובת דודו של ארלינג, משחקת כמגינה בקבוצת הנשים של ברונדבי הדנית. לכל אלה יש להוסיף בן דוד נוסף שלהם, אלברט טילאנד המשחק כחלוץ במולדה.

ג'ונתן בראוט ברונס החל את הקריירה בברינה, בה שיתף פעולה עם בן דודו המפורסם ועלה לבוגרים בגיל 15, אז הוא קבע שיא כשהיה לשחקן הצעיר ביותר שערך הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים של המועדון תוך ששבר את שיאו של הולאנד.

ג'ונתן בראוט ברונס עם חגיגה שהפכה למנהג קבוע בפולין (IMAGO)

ב-2019 הושאל לסולה מהליגה השנייה וכבש בה 12 שערים ב-15 משחקים. בהמשך שיחק בלילסטרום (הבקיע שישה שערים ובישל שניים ב-16 משחקים), בסטארט ובסטרומגודסט (11 שערים ב-31 משחקים) לפני שעבר ללובן הבלגית ב-2023 תמורת 2.6 מיליון אירו (שיא בתולדות המועדון).

את העונה הראשונה בבלגיה סיים ברונס עם שלושה שערים בלבד ב-33 משחקים, מה שהוביל להחלטה להשאילו לראקוב. הוא הגיע לקבוצה הפולנית כמושאל בעונה שעברה וסיים אותה עם 14 כיבושים ב-32 משחקים, תוך שנחשב לאחד השחקנים החשובים שלה ועזר לה לסיים במקום השני, נקודה פחות מהאלופה לך פוזנן.

"רוצה לעזוב את ראקוב בכל מחיר"

בעקבות הצלחתו, החליטה ההנהלה לממש את האופציה לגביו, רכשה את כרטיסו תמורת שיא מועדון של 2 מיליון אירו והחתימה אותו עד 2028. "ג'ון הפך לשחקן מפתח", נימק היועץ לעניינים ספורטיבים ארתור פלאטק, ובקליפ אותו פרסמה ההנהלה לאחר החתימה נראים השערים שכבש בעונה שעברה לצלילי השיר "Johnny B. Goode" של צ'אק ברי משנת 1958.

מארק פאפשון (IMAGO)

הכל נראה טוב ויפה, אבל במהלך הפגרה פורסמו שוב ושוב ידיעות בתקשורת הפולנית על כוונתו של ברונס לעזוב את ראקוב בעקבות חילוקי דעות עם המאמן מארק פאפשון. למרות שהוחתם על חוזה חדש ולמרות רכישת כרטיסו, עד לא מכבר נראה היה שברונס בדרך החוצה וגם כעת ישנם הסבורים כי ייפרד מהמועדון בפגרת החורף או אפילו בחלון ההעברות הנוכחי במקרה שתגיע הצעה גבוהה מספיק עבורו.

כאשר פאפשון נשאל לגביו הוא השיב: "ברור שאני רואה את האפשרות שג'ון יעזוב. כל אחד יכול לעזוב, תלוי איזו הצעה המועדון יקבל עבורו. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני המאמן ואין לי השפעה על ההחלטות האלה". האתר 'ספורט' דיווח שהנורבגי כבר "החל לארוז את המזוודות" ושהוא "לא רוצה להישאר בקבוצה ומעוניין לעזוב בכל מחיר". פרשן הספורט המקומי, קספר טומצ'יק, מ-'TVP ספורט' טען שהוא אפילו הפסיק לעקוב אחרי הקבוצה ברשתות החברתיות.

יו"ר הקבוצה, ווייצ'ק ציגאן, התייחס לסוגייה בתחילת יולי: "אני חושב שברונס יישאר אצלנו. יש מצבים שהם מעבר לשליטה שלנו, אבל זה לא מה שקורה עכשיו. הוא משחק, מתאמן והכל מצביע על כך שהוא זמין עבורנו". השחקן עצמו סירב לפרט: "יש לי חוזה לשלוש שנים ונראה מה יקרה".

ג'ונתן בראוט ברונס (IMAGO)

מדובר בחלוץ מטרה גבוה (1.88 מ’), המסוכן הן במשחק הראש והן כאשר הוא מקבל את הכדור ברחבה עם הגב לשער. מאז פתיחת העונה בפולין הוא הספיק לכבוש את שער הניצחון 0:1 על קטוביצה במחזור הפתיחה וגם הבקיע שני שערים ב-1:6 על ז'ילינה בסיכום שני המשחקים בסיבוב הקודם בקונפרנס ליג, אחד בפנדל ב-0:3 הביתי במשחק הראשון ועוד אחד ב-1:3 בגומלין. בהפסד 2:1 לוויסלה פלוק במחזור השני בליגה הוא שולב כמחליף וכבש גם בהפסד 3:1 לרדומיאק ביום ראשון האחרון.

"אף פעם לא היה לראקוב שחקן כזה"

בעקבות פתיחת העונה הטובה, אותו קספר טומצ'יק מ-TVP ספורט שדיווח על כוונתו לעזוב, התלהב: "אף פעם לא היה לראקוב שחקן שמסוגל לסיים מהלכים בצורה כזו. הוא מראה את זה גם במשחקים, לא רק באימונים". ברונס נראה מחויך ולא הסתיר את שביעות רצונו. כעת מצפים האוהדים לראות אם יישאר, ולהופעה שלו בשני המשחקים מול מכבי חיפה עשויה להיות השפעה על המשך דרכו.

ארלינד הולאנד. יעודד את ראקוב נגד מכבי חיפה (רויטרס)

ברונס אמנם נמוך מבן דודו (גובהו של ארלינג הולאנד 1.94 מ’), רחוק מלהיחשב לכוכב כמוהו במולדתו וגם אינו משחק בנבחרת נורבגיה, אבל שניהם גבוהים וחזקים ויש להם דברים משותפים נוספים. שניהם בני אותו גיל ונולדו בהפרש של שלושה שבועות: ארלינג נולד ב-21 ביולי 2000 וג'ון ב-7 באוגוסט 2000. שניהם בעלי רגל שמאל דומיננטית וכאמור, הם שיתפו פעולה ביחד כילדים במחלקת הנוער של בירנה.

"ארלינג תמיד היה קצת יותר טוב ממני", סיפר ג'ון על בן דודו שהפך לכוכב על בראיון שהעניק בעבר ל'ניוזבלאדט' הבלגי. "הוא החלוץ הטוב ביותר בעולם וכל אחד יכול ללמוד ממנו".