הקשר אסף ארביב הושאל לנוער של מכבי הרצליה

קשרה הצעיר של קבוצת נערים א' של מכבי נתניה, שנבחן ממש לאחרונה בקרמונזה האיטלקית, ישחק החל מהעונה הקרובה בשורותיה של העולה החדשה לליגת העל

עו'ד שי אבני והשחקן אסף ארביב (פרטי)
קבוצת שנתון 2008 של מכבי נתניה עברה עונה מאכזבת למדי, שבה אמנם הגיעה עד לשלב חצי גמר גביע המדינה, אך לאורך העונה כולה, בה עמדו ארבעה מאמנים שונים על הקווים, השתרכה בחלק התחתון של הטבלה וסיימה את העונה במקום ה-12 בטבלת ליגת העל.

שחקן שבכל זאת בלט בקבוצה הוא הקשר אסף ארביב, שכבש ארבעה שערים ובישל 12 נוספים. השחקן נבחן לאחרונה בקרמונזה מהליגה הבכירה לנוער באיטליה, לאחר ששתי עונות קודם נבחן בקבוצת הנערים של אוטרכט ההולנדית.

היום (רביעי) כרטיסו עבר רשמית בהשאלה לשורותיה של העולה החדשה לליגת העל לנוער, מכבי הרצליה, שבעוד שבוע וחצי תתארח במחזור הפתיחה של העונה אצל הפועל ת"א, במה שיהווה את משחק החזרה של קבוצת הנוער מהשרון לליגת העל אחרי 13 עונות.

אסף ארביב מסיים פרק של ארבע עונות רצופות במכבי נתניה, לאחר שקודם לכן שיחק בקבוצת ילדים ב' של בית"ר טוברוק נתניה ובקבוצת ילדים ג' של הפועל לב השרון, כך שמדובר עבורו בתחנה רביעית בדרכו ככדורגלן.

