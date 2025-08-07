יום חמישי, 07.08.2025 שעה 14:32
הפועל ירושלים החתימה את דמיטרו סקפינצב

רשמי: הקבוצה צירפה את הסנטר האוקראיני (2.16 מטרים) שחתם לעונה עם אופציה. בעונה שעברה שיחק בקבוצת הפיתוח של פורטלנד. אלון: "לנו יוסיף קשיחות"

|
דמיטרו סקפינצב (רויטרס)
דמיטרו סקפינצב (רויטרס)

הפועל ירושלים הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של הסנטר דמיטרו סקפינצב (27, 2.16) לעונה הקרובה, עם אופציה לעונה נוספת. 

סקפינצב, יליד אוקראינה, החל את דרכו בבי.סי קייב, ועד מהרה לכד את עיניהם של צוות הסקאוט של הניו יורק ניקס, שהחתימו אותו על חוזה דו כיווני עם קבוצת הפיתוח.

הוא נחשב לסנטר עם סייז מצוין, נוכחות מובהקת בצבע, ויכולת חסימה מוכחת. בשנתיים הראשונות שלו בג׳י ליג רשם ממוצעים של 10 נקודות, 6.7 ריבאונדים, 2.8 אסיסטים ו-1.6 חסימות.

בעונה שעברה שיחק בקבוצת הפיתוח של פורטלנד והמשיך להראות יציבות עם 10 נקודות, 8.2 ריבאונדים וכמעט 2 חסימות למשחק.

מאמן הקבוצה, יונתן אלון, אמר: ״דימה יוסיף לנו קשיחות, ריבאונד, וקבלת החלטות טובה מתחת לסלים. מדובר בשחקן עם פוטנציאל אדיר ונוכחות בצבע״.

