כדורגל עולמי

אמבפה או לאמין ימאל, מי השחקן היקר בפנטזי?

ליגת החלומות של ONE יוצאת לדרך ומחירי הכוכבים הגדולים פורסמו. מי שווה הכי הרבה, למי צנח הערך, כמה עולים טרנט ורשפורד שהצטרפו ומי הפך למציאה?

הפנטזי של ONE (צור חלפון - גרפיקה)
הפנטזי של ONE (צור חלפון - גרפיקה)

ליגת החלומות של ONE יצאה לדרך ומחירי השחקנים של הליגה הספרדית וליגת העל הישראלית פורסמו וחשפו את התשובה לשאלה המסקרנת, למי שווי השוק הגבוה ביותר?

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן

בלה ליגה, שתיפתח בעוד שבוע ימים עם שריקת הפתיחה של המשחק בין ג’ירונה לראיו וייאקנו (שידור ישיר בערוץ ONE, שישי 20:00) יש רק שחקן אחד עם השווי המקסימלי. 

מדובר שלא במפתיע בחלוץ ריאל מדריד קיליאן אמבפה, אשר מחירו עומד על 15 מיליון אירו. בעונה שעברה כבש הצרפתי 31 שערים בליגה הספרדית והוסיף 3 בישולים, וצבר את הניקוד השנתי הגבוה מכלל שחקני הליגה – 216 נקודות.

אך ההצלחה של אמבפה בעונה שעברה לא מבטיחה שגם הפעם הוא יהיה בפסגה, שכן השנה התווספו מספר פרמטרים חדשים לשכלול הנקודות, שינויים שעשויים לייצר מצב אחר בקצב צבירת הנקודות.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

בפנטזי החדש של הליגה הספרדית, כל מסירת מפתח תהיה שווה נקודה אחת, כל שני דריבלים יעניקו נקודה, וכך גם כל שני תיקולים מוצלחים וכל שתי חטיפות. בנוסף, כל שלושה חילוצי כדור יקנו לשחקן נקודה. זאת כמובן מעבר לפרמטרים המקובלים כמו שערים, בישולים, בונוס על אי ספיגה, וכד’. 

שינויים אלה עשויים לעזור לשחקנים כמו לאמין ימאל למשל, אשר ידוע ביכולות הדריבל שלו וכמובן בכישרון המסירה הנדיר שוודאי יתרום לניקוד שלו באמצעות כמות נכבדת של מסירות מפתח.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הכוכב בן ה-18 של ברצלונה מוערך השנה ב-14 מיליון אירו, וזאת לאחר שבעונה שעברה כבש 9 שערים ובישל 15, וסיים עם 141 נקודות (6 בדירוג הכללי יחד עם איוזה פרס מוויאריאל).

שני שחקנים נוספים שיעלו לכם 14 מיליון אירו כדי להכניס להרכב שלכם (מתוך תקציב שבועי של 120 מיליון אירו) הם ראפיניה, שהשיג בעונה שעברה 169 נקודות, וחוליאן אלברס, הסקורר הנפלא של אתלטיקו מדריד, שצבר בעונה שעברה 146 נקודות. 

היכנסו למשחק בלינק הבא, צפו במחירי השחקנים החדשים והרכיבו את קבוצתכם בהקדם, שכן במצב של שוויון נקודות – מי שהרכיב את קבוצתו מוקדם יותר ייחשב לפניו. 

