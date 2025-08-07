יום חמישי, 07.08.2025 שעה 11:35
כדורסל ישראלי

חברת GANT תיתן חסות לנבחרת ישראל

חברת ההלבשה תשתף פעולה עם הכחולים לבנים לקראת היורובאסקט שיחל במהלך החודש הקרוב. אייל דניאלי: "גאווה עצומה להיות חלק מהייצוג בזירה האירופית"

|
נבחרת ישראל בכדורסל (פיב
נבחרת ישראל בכדורסל (פיב"א)

רגע לפני אליפות אירופה, נבחרת ישראל סיכמה על הסכם חסות חדש עם מותג האופנה הבינלאומי GANT, שמצטרף לנבחרת ישראל לקראת הטורניר שייערך בהמשך החודש. במסגרת הסכם החסות, תשמש חברת ההלבשה כמלבישה של הנבחרת מחוץ לפרקט - באירועים רשמיים, מסיבות עיתונאים וכאמור גם במהלך היורובאסקט.

אייל דניאלי, ראש מחלקת השיווק של GANT ישראל, אמר: "עבורנו זו גאווה עצומה ללוות את נבחרת ישראל ולהיות חלק מהייצוג הרשמי שלה בזירה האירופית. 

“כששחקני הנבחרת עולים למגרש הם מייצגים את כולנו וחשוב שישדרו את אותה נוכחות גם מחוץ למגרש. GANT מביאה איתה בדיוק את המעמד, הסגנון והאלגנטיות הראויים להם. זה הרבה מעבר לאופנה - זו אמירה".

אריאל בית הלחמי ואייל דניאלי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי ואייל דניאלי (איגוד הכדורסל)
