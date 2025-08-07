בקרוב: רשימת 30 המועמדים לכדור הזהב

כנהוג מדי שנה, המגזין הצרפתי ‘פראנס פוטובול’ צפוי להעניק ב-22 בספטמבר את כדור הזהב, שמוענק לשחקן הטוב ביותר של העונה האחרונה. הטקס, כמו כל פעם בשנים האחרונות, צפוי להתקיים בתיאטרון ‘שאטלה’ שבפאריס. במעמד המרגש יוענקו כמובן פרסים רבים נוספים, הן לכדורגל הגברים והן לכדורגל הנשים.

כזכור, בשנה שעברה נרשם מקרה ביזארי במיוחד, אולי בין השנויים המחלוקת שקרו בשנים האחרונות, כשלאחר זכייתו של רודרי, בניגוד לרב התחזיות שצפו שוויניסיוס ג’וניור יהיה זה שיעלה על הבמה, האחרון, יחד עם כל ריאל מדריד, החרימו את הטקס.

אמנם השנה יש מועמד אחר לריאל מדריד, קיליאן אמבפה. הצרפתי הנהדר של ריאל מדריד רשם בעונת הבכורה שלו במדי הבלאנקוס מספרים מדהימים, כשהרשית לא פחות מ-41 פעמים. עם זאת, החלוץ המצטיין ככל הנראה גם השנה לא יזכה בתואר האישי היוקרתי ביותר בכדורגל העולמי, שכן ריאל לא זכתה באף תואר, וגם עם נבחרתו הוא הודח למועמד אחר לתואר.

לאמין ימאל, יהיה הזוכה הצעיר בהיסטוריה? (IMAGO)

על פי רב, יש שני מועמדים עיקריים, לאמין ימאל ואוסמן דמבלה. ימאל, שרק לאחרונה חגג 18, נתן עונה סנסציונית בברצלונה. שחקן הכנף סיים כמלך הבישולים של הליגה הספרדית, כשהוא הוסיף עוד 19 שערים עם הקבוצה בכל המסגרות. בנוסף, הוא היה הכוכב הראשי של ברצלונה בדרך לדאבל מקומי אדיר וסוויפט על היריבה המרה ריאל מדריד.

מול לאמין עומד מועמד ראוי לא פחות ואולי אף יותר, אוסמן דמבלה. שחקן הכנף הצרפתי רשם עונת שיא במדי פאריס, והיה ללא ספק הכוכב הראשי שלה בדרך לטרבל היסטורי ולזכייה ראשונה אי פעם בגביע עם האוזניים הגדולות.

אוסמן דמבלה, עונת שיא (IMAGO)

כמובן שיש מועמדים ראויים נוספים. כנראה שאף אחד לא יתפלא אם ראפיניה, שחקנה האדיר של בארסה, שרשם בעצמו עונה סנסציונית יהיה זה שייקח את הפרס הביתה. בין המועמדים הנוספים לזכייה יהיו עוד שחקני פאריס, כמו ויטיניה, והמגנים נונו מנדש ואשרף חכימי.

שני שחקנים נוספים שלא צפויים להיכנס ל-30 המועמדים האחרונים, הם אלו שמחזיקים בהכי הרבה זכיות, ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. שני הטיטאנים, שנחשבים לשחקנים הגדולים בהיסטוריה, משחקים בשנים האחרונות בארה”ב וסעודיה בהתאמה, ונמצאים מעבר לשיאם. על אף שרונאלדו זכה בליגת האומות עם פורטוגל, זאת תהיה הפתעה לראותו ברשימה, כמו את הפרעוש.

מסי ורונאלדו, לא צפויים להיות ברשימה (רויטרס)

כאמור, במהלך היום תתפרסם הרשימה הסופית של 30 המועמדים לזכייה. למרות שהטקס זוכה לביקורות רבות בשנים האחרונות, עדיין יהיה מרגש כמו תמיד לראות מי יהיה זה שיזכה הפעם, שכן על פי סוכנויות ההימורים, השנה המרוץ צפוי להיות צמוד מתמיד.