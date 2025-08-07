ריאל רוצה להאריך את חוזהו של גונסאלו גארסיה

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# חואן קוואדרדו מסרב לפרוש והמשיך את המסע באיטליה כשחתם בעולה החדשה פיסה. שחקן הקו הקולומביאני בן ה-37, שסיים את חוזהו באטאלנטה, הצטרף בהעברה חופשית כשחתם על חוזה עד לסיום העונה הקרובה.

דיווחים חמים

# ריאל מדריד נמצאת בשיחות מתקדמות להארכת חוזהו של הכוכב העולה, גונסאלו גארסיה, זאת לפי פבריציו רומאנו. החלוץ, שהרשים במשחקי גביע העולם למועדונים, מעוניין להישאר וללבוש את החולצה עם הספרה ‘9’.

דרווין נונייס (IMAGO)

# שכרו של דרווין נונייס באל הילאל נחשף. חלוץ ליברפול ונבחרת אורוגוואי, שיעזוב לערב הסעודית תמורת כ-60 מיליון אירו, עתיד להשתכר בכ-20.8 מיליון ליש"ט לעונה.

# האם איניאקי פנייה ימצא עצמו בקומו? לפי ‘פוטבול איטליה’, ססק פברגאס מעוניין לצרף את שוער ברצלונה אל קבוצתו, זאת לאחר שבימים האחרונים נשקלה אופציה נוספת שכרגע ירדה למקום השני: קווין טראפ.