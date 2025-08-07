ריאל רוצה להאריך את חוזהו של גונסאלו גארסיה

מערכת ONE
עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.
העברות רשמיות
# חואן קוואדרדו מסרב לפרוש והמשיך את המסע באיטליה כשחתם בעולה החדשה פיסה. שחקן הקו הקולומביאני בן ה-37, שסיים את חוזהו באטאלנטה, הצטרף בהעברה חופשית כשחתם על חוזה עד לסיום העונה הקרובה.
דיווחים חמים
# ריאל מדריד נמצאת בשיחות מתקדמות להארכת חוזהו של הכוכב העולה, גונסאלו גארסיה, זאת לפי פבריציו רומאנו. החלוץ, שהרשים במשחקי גביע העולם למועדונים, מעוניין להישאר וללבוש את החולצה עם הספרה ‘9’.
# שכרו של דרווין נונייס באל הילאל נחשף. חלוץ ליברפול ונבחרת אורוגוואי, שיעזוב לערב הסעודית תמורת כ-60 מיליון אירו, עתיד להשתכר בכ-20.8 מיליון ליש"ט לעונה.
# האם איניאקי פנייה ימצא עצמו בקומו? לפי ‘פוטבול איטליה’, ססק פברגאס מעוניין לצרף את שוער ברצלונה אל קבוצתו, זאת לאחר שבימים האחרונים נשקלה אופציה נוספת שכרגע ירדה למקום השני: קווין טראפ.