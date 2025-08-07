יום חמישי, 07.08.2025 שעה 11:26
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

ריאל רוצה להאריך את חוזהו של גונסאלו גארסיה

החלוץ הצעיר הרשים את אלונסו, שמעוניין להשאירו בבלאנקוס. נחשף שכרו העתידי של נונייס באל הילאל. וגם: קומו רוצה את פנייה וקוואדרדו חתם בפיסה

|
גונסאלו גארסיה (IMAGO)
גונסאלו גארסיה (IMAGO)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

חואן קוואדרדו מסרב לפרוש והמשיך את המסע באיטליה כשחתם בעולה החדשה פיסה. שחקן הקו הקולומביאני בן ה-37, שסיים את חוזהו באטאלנטה, הצטרף בהעברה חופשית כשחתם על חוזה עד לסיום העונה הקרובה.

דיווחים חמים

# ריאל מדריד נמצאת בשיחות מתקדמות להארכת חוזהו של הכוכב העולה, גונסאלו גארסיה, זאת לפי פבריציו רומאנו. החלוץ, שהרשים במשחקי גביע העולם למועדונים, מעוניין להישאר וללבוש את החולצה עם הספרה ‘9’.

דרווין נונייס (IMAGO)דרווין נונייס (IMAGO)

# שכרו של דרווין נונייס באל הילאל נחשף. חלוץ ליברפול ונבחרת אורוגוואי, שיעזוב לערב הסעודית תמורת כ-60 מיליון אירו, עתיד להשתכר בכ-20.8 מיליון ליש"ט לעונה.

# האם איניאקי פנייה ימצא עצמו בקומו? לפי ‘פוטבול איטליה’, ססק פברגאס מעוניין לצרף את שוער ברצלונה אל קבוצתו, זאת לאחר שבימים האחרונים נשקלה אופציה נוספת שכרגע ירדה למקום השני: קווין טראפ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
