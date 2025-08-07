מסתמן: הכח ר"ג לליגה א', נורדיה י-ם לליגה ג'

לאחר שבית"ר נורדיה ירושלים קיבלה ארכה לרישום לליגה א' דרום עד היום (חמישי), במה שנראה לא ריאלי מבחינת המועדון, ובוודאי לנוכח ההתעקשות של מומי דהן, יו"ר הוועד המנהל בעמותה של בית"ר נורדיה ירושלים, לשחק על פי כל הקריטריונים שנקבעו בליגה הלאומית, הקבוצה, לאחר 11 שנות פעילות, תרד לליגה ג'.

לנוכח זאת, אם לא יימצא פיתרון יצירתי של הרגע האחרון ומומי לא יחזור בו, הרי שעל פי תקנוני ההתאחדות לכדורגל, בשונה מליגת העל ומהליגה הלאומית, מי שתתפוס את מקומה של בית"ר נורדיה ירושלים בליגה א' דרום תהיה לא אחרת מאשר הכח מכבי עמידר רמת גן, ששיחקה בפעם האחרונה בליגה א' דרום בעונת המשחקים 2020/21.

משחקה האחרון של הכח מכבי עמידר רמת גן, בליגה א' דרום, התקיים, איך לא, מול בית"ר נורדיה ירושלים, במסגרת המחזור ה-25, משחק בו הובסה בתוצאה 8:0. את העונה הסדירה, לאחר 16 משחקים, הקבוצה סיימה עם שמונה נקודות בלבד, לצד ניצחון בודד. בפלייאוף בבית ב', באותה עת, סיימו אחרונים עם 11 נקודות וירדו לליגה ב'.

בית"ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)

לפני ימים ספורים, יש לציין, אלדן וההתאחדות לכדורגל חתמו על הסכם חדש במיזם למען הנוער. מומי, המשמש גם כמנכ"ל אלדן, נפגש לאחרונה יחד עם אלי דנון, עם חלק מקהל אוהדי בית"ר נורדיה ירושלים על מנת למצוא פיתרון יצירתי שישאיר את הקבוצה בליגה א' דרום, ויימנע ירידה לליגה ג'. כאמור, על פי חלומותיו של מומי, בהודעה שהוציא לחברי העמותה והאוהדים.