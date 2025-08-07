אהוד כחילה: שדרות לגיטימית בליגה א'

במ.כ שדרות ממשיכים בהכנות לקראת עונת 2025/26. יחד עם אהוד כחילה, המאמן החדש שלה ונמרוד יונה, האנליסט והאיש שבלעדיו המועדון הזה לא זז לשום מקום, הקבוצה עברה שבוע אימונים מלא בכל טוב, כשתוך כדי תנועה הצטרף גם יעקב מזרחי (27), המגן השמאלי שחתם באחרונה בערד ועזב לנוכח אילוצים אישיים.

בעונה החולפת, יעקב היה חלק מהעפלתה של מכבי קריית גת מליגה ב' לליגה א', אחרי שנים של היעדרות, על אף הקמתה מחדש בשנים האחרונות, הרי שכולם זוכרים לה ימים יפים ואף ימים בליגת העל, כולל הניצחון על מכבי חיפה. מזרחי גדל בבית"ר ירושלים, שיחק בליגה הלאומית עם הפועל עכו ורשם לא מעט הופעות עם בית"ר נורדיה ירושלים ומכבי יבנה, המקום בו מתגורר.

אם כן, לאחר שבוע אימונים אינטנסיבי, אהוד כחילה פוצה פה ומספר על המקום שהגיע אליו, המוטו שלו ומה רוצה לראות מהשחקנים: "קודם כל, תמיד רציתי וחלמתי להגיע לשדרות. שדרות זה מועדון גדול, זה מועדון טוב, זה מועדון עם תנאים של לפחות ליגה א', אם לא יותר גבוה. ואני שמח שהגעתי לפרויקט הזה שנקרא שדרות.

יעקב מזרחי (יונתן גינזבורג)

"המטרה שלי היא להפוך את הקבוצה הזאת קודם כל למועדון ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם מבחינת איכות המשחקים, איכות הכדורגל, גם מבחינת רצינות ומקצוענות. שדרות צריכים להיות קבוצה לגיטימית בליגה א', ואחרי זה לחשוב קצת על ליגה יותר בכירה. יש את כל התנאים, יש קהל גדול, יש ראש עיר שתומך, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את המקום הזה.

"הגיע הזמן ששדרות תהיה במקום גבוה ביותר. המטרה שלנו היא לראות קבוצה אטרקטיבית, קבוצה שרצה, קבוצה שעובדת, קבוצה שנלחמת על כל כדור. זה המוטו שלי כל הזמן, לעבוד קשה, להילחם על כל כדור. כמובן, נשחק כדורגל התקפי, אנחנו תמיד נשחק כדורגל התקפי, כדורגל שמח. כל מי שיבוא לראות את שדרות העונה, ייהנה.

נמרוד יונה ואהוד כחילה באימון מ.כ שדרות (צילום אורי גבאי - שדרונט)

"יש השנה חמש-שש קבוצות חזקות מאוד, עם תקציבים מאוד מאוד גדולים. כמובן שכסף זה לא המוטיב העיקרי, אלא לב ונשמה זה המוטיב העיקרי בכל קבוצה, אבל יש קבוצות עם איכויות ברמה מאוד גבוהה.

"הרבה שחקנים טובים מליגה א' ירדו השנה לליגה ב', וגם בקבוצות שאתה יודע, מרכז טבלה, עם תקציבים גדולים יותר משנה שעברה, עם איכות שחקנים יותר טובה, אבל זה רק מה שעושה את זה יותר טוב, יותר כיף. אנחנו רוצים לבוא, לשחק כדורגל טוב נגד קבוצות איכותיות, ולהוכיח מה אנחנו שווים".