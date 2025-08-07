דקה 85: כפר שלם - בני יהודה 1:1

שלב הבתים של גביע הטוטו בליגה הלאומית נסגר בשעה זו כשבמוקד שני משחקים: בני יהודה יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל כפר שלם במטרה לסיים במאזן מושלם, ומכבי פתח תקווה מתארחת אצל מכבי יפו.

הפועל כפר שלם - בני יהודה 1:1

אחרי החזרה המרגשת לאצטדיון בשכונת התקווה, שהסתיים בניצחון דרמטי ומהפך על מכבי יפו, החניכים של מסאי דגו רוצים לסיים את שלב הבתים עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים. מנגד, המארחת אמנם לא תלויה בעצמה, אך עדיין יכולה לסיים במקום השני בבית.

כמו כן, לפני המשחק נערך טקס מרגש לבני משפחת ביבס. מבני יהודה נמסר: ״הערב כולנו זוכרים את אריאל ביבס, שנרצח באכזריות בשבי החמאס יחד עם אמו שירי ואחיו הפעוט כפיר. השבוע היה אמור אריאל לחגוג את יום הולדתו השישי. יחד עם היריבה הפועל כפר שלם אנו מפריחים בלונים כתומים לזכרו. כולנו זוכרים את אריאל, את שירי ואת כפיר, ולא נשכח אותם לעולם!״.

טקס לזכרם של משפחת ביבס (ראובן שוורץ)

אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

אוהד לויטה נכנע (ראובן שוורץ)

דקה 18, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: דניאל טישלר הגביה כדור לרחבה, שהגיע לראשו של דניאל מאיה, האחרון נגח בקשתיות מעל אוהד לויטה, שלא הגיב טוב ונכנע.

שחקני כפר שלם חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 22 – מאור ביטון שלח בעיטה חזקה מסף הרחבה, אך פספס את המסגרת.

מאור ביטון בועט (ראובן שוורץ)

דקה 42 – אוהד חזוט שלח פצצה לחיבורים מכ-20 מטרים, לויטה התעופף טוב והדף.

דולב בלולו בועט (ראובן שוורץ)

דקה 65, שער! בני יהודה איזנה ל-1:1: התקפה טובה הסתיימה ברוחב חד של בלולו, חסאן הגיע ראשון לכדור, בהתחלה הוא נעצר במשקוף, אך הוא עט על הריבאונד ובמספרת גדולה שלח את הכדור לרשת.

מכבי יפו - מכבי פתח תקווה 0:1

המלאבסים הצליחו לבצע מהפך במחזור האחרון, אך יחד עם זאת אינם תלויים בעצמם בקרוב על המקום הראשון בבית, וזקוקים להפסד של בני יהודה במשחק המקביל. מנגד, הבולגרים יכולים, כמו כפר שלם, לסיים במקום השני בבית ויצטרכו לנצח על מנת להבטיח זאת.

דקה 13 – כדור רוחב הגיע אל רונן פרץ, שמקרוב הסתנן מאחורי כולם ושלח בעיטה חקה שנעצרה רק בקורה.

דקה 20 – כדור שהוגבה לרחבה הגיע למוחמד הינדי שנגח לאחור ונעצר רק בעמוד.

דקה 36 – התקפה יפה של מכבי פתח תקווה הסתיימה בכדור עומק לניב יהושע, האחרון עמד לבד מול השוער, אך פספס את המסגרת.

דקה 40, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: כדור גובה שעלה לרחבה הגיע לראשו של דן סירקיס, שנגח מקרוב לרשת.

דקה 48 – טעות בהגנת כפר שלם הסתיימה בבעיטה טובה של אוסו קוואמה, סירקיס נגח מקו השער והציל שער בטוח.

דקה 68 – גדעון אקווה שלח בעיטה חזקה מרחוק, ארליך הגיב בזמן והדף לקרן.