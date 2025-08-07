מערכת ONE
|
07/08/2025 22:00
עבדולאי סק עם הכדור (ראובן כהן, מכבי חיפה)
מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את ראקוב צ’נסטוחובה, במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. הירוקים מהכרמל מגיעים במצב רוח טוב, לאחר שבסיבוב הקודם הביסו את טורפדו ז’ודינו הבלארוסית. החיפאים יוצאים לפולין כשהם רוצים להשיג מקדמה חשובה לקראת הגומלין בשבוע הבא, אותו יארחו בהונגריה.
החבורה של פלורס תאלץ להסתדר ללא מי שהיה הכוכב הגדול שלה בעונה שעברה, דיא סבע, שהשלים השבוע באופן רשמי את מעברו לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה.
על אף שסבע נתן משחק מצוין בסיבוב הקודם והיה גורם משמעותי בהעפלתה של חיפה לסיבוב השלישי, בכרמל ייאלצו להסתדר בלעדיו. מלבד זה יעמוד לזכותו של המאמן החדש סגל כמעט מלא, ללא חיסורים משמעותיים.
ראקוב תגיע לאחר פתיחה מגומגמת בליגה הפולנית, כשהיא נמצאת במקום העשירי בלבד לאחר שלושה משחקים. עם זאת, באירופה הפולנים נראים לא רע בכלל, אחרי שטיילו בקלילות נגד ז’ילינה הסלובקית בסיבוב הקודם עם 1:6 בסיכום שני המשחקים. שם בולט בהתקפה הפולנית הוא ג’ונתן בראוט ברונס, לא אחר מבן דודו של ארלינג הולאנד.
מחצית שניה
-
'73
- יובאנוביץ' הגיע להזדמנות טובה בתווך הרחבה ושחרר בעיטה חזקה, אך נהדף לקרן
-
'72
- פטר בארת' שחרר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה שפגעה בליסב עיסאת והטעתה את ירמקוב, אך למזלם של הירוקים הכדור נעצר במשקוף
-
'65
- טריבאנט סטיוארט יצא, איאד חלאילי עלה במקומו
-
'65
- חילוף כפול של פלורס: קני סייף פינה את מקומו לליאור קאסה
-
'61
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1! איתן אזולאי קיבל את הכדור בקצה הרחבה ועם הגב לשער הסתובב נהדר וירה את הכדור ישר לפינה הרחוקה
-
'60
- חילוף נוסף בראקוב: מייקל אמייאו יצא, לאמין דיאבי נכנס
-
'55
- פטריק מקוץ' הגיע לכדור גובה מצוין בתוך הרחבה, אך נגח חלש לידיו של ירמקוב
-
'46
- שוב אזולאי ניסה בעיטה מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של טרלובסקי
-
'46
- חילוף של הפולנים עם פתיחת המחצית: תומש פינקו פינה את מקומו לחסוס דיאז
מחצית ראשונה
-
'29
- טודור ממשיך להיות האיש הבולט של ראקוב עם עוד בעיטה טובה מחוץ לרחבה, ירמקוב הדף פעם נוספת לקרן
-
'22
- ניסיון מעניין של ג'ורג'ה יובאנוביץ', שעלה למספרת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למשקוף
-
'14
- איתן אזולאי ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מרחוק, אך לצערו סחט תגובה טובה מטרלובסקי שהדף לקרן
-
'8
- הלחץ של הפולנים מתגבר. פראן טודור קיבל כדור רוחב בתוך הרחבה ושחרר בעיטה חזקה, ירמקוב הדף לקרן
-
'7
- הזדמנות נהדרת לפולנים, שהיו קרובים לראשון בהתקפה מתפרצת, אך ליסב עיסאת היה במקום עם פעולה הגנתית טובה