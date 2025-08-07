רק כמעט: נבחרת העתודה לנשים נכנעה לאיטליה

אליפות אירופה עד גיל 20 לנשים ממשיכה בשעה זו עם נבחרת ישראל, שאחרי הניצחון ההיסטורי על צרפת בשלב השמינית, פוגשת את נבחרת איטליה ברבע הגמר במטרה להמשיך את המסע החלומי.

החניכות של טל נתן אמנם פתחו את הטורניר עם שלושה הפסדים בשלב הבתים, מה שהוביל להצלבה קשה בשלב שמינית הגמר, אך כאמור הישראליות הצליחו לספק תוצאה היסטורית עם 74:81 על הצרפתיות כל הדרך אל שמונה האחרונות.

מי שבלטה מעל כולן הייתה גל רביב, שסיפקה 32 נקודות, 5 אסיסטים ו-2 חטיפות. אותו ניצחון הוביל לגם להבטחת ההישארות של הכחולות-לבנות בדרג א’ של אליפות אירופה.

בצד השני, החבורה מארץ המגף ללא יציבות עד כה בטורניר כשמצד אחד רשמה ניצחון גדול על לטביה בשמינית הגמר, אך מנגד הפסידה בשני משחקים בשלב הבתים - לפולין והולנד, זאת כשהיא מסיימת במקום השני בזכות ניצחון על צ’כיה במחזור השני. מי תעפיל לחצי הגמר?

רבע ראשון: 17:24 לאיטליה

חמישיית ישראל: מעיין כהן, מיקה ביתן, תמר כהן, איילה אורן וגל רביב.

חמישיית איטליה: קנדי נג’וקו אדוקפייגבה, קרלוטה זנרדי, סופיה לוסיניולי, אמה זוקון וכריסטינה אוסזוואה.

האיטלקיות פתחו עם ריצת 0:6, כהן קלעה בתווך נקודה אחת מהקו, רביב הוסיפה סל שדה ראשון של הנבחרת, זוקון השיבה מנגד, 3:8 לאיטליה. כהן קלעה שלשה ראשונה במשחק, אך אדוקפייגבה החזירה בצד השני מחוץ לקשת, הנבחרות החליפו סלים, 12:15 לאיטליה. אדוקפייגבה צלפה שלשה נוספת, זוקון הוסיפה שתי נקודות, שיראל נחום קלעה מנגד מחוץ לקשת והוסיפה שתי נקודות מהעונשין, שלוש הפרש בלבד. פנטיני קלעה נקודה אחת מהקו, לוקנטוני צלפה שלשה גדולה לקראת סיום הרבע וקבעה 17:24.

שיראל נחום (FIBA)

רבע שני: 34:46 לאיטליה

אורן פתחה נהדר עם שלשה וסל מהעונשין, זילברשג הוסיפה שתי נקודות, ג’יאנאנג’לי הרגיעה את האיטלקיות עם שתי נקודות, רביב החזירה לנקודה הפרש בלבד וג’יאנג’ילי השלימה ריצת 0:6 משלה, בתווך אורן וזילברשג קלעו ארבע משלהן, הנבחרות החליפו סלים וזה 31:32 לאיטליה, אך אז החבורה מארץ המגף השיבו עם ריצת 0:8 ועלו ליתרון השיא עד כה, 31:40. כהן הורידה לשש הפרש עם שלשה גדולה, אך האיטלקיות ענו עם ריצת 0:6 ועלו ליתרון דו ספרתי בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 57:62 לאיטליה

גל רביב פתחה עם ארבע נקודות, זוקון השיבה מחצי מרחק, כהן צלפה מחוץ לקשת וגם גל רביב קלעה שתי נקודות, הנבחרות החליפו סלים בכל פעם ואיטליה חזרה ליתרון דו ספרתי, 45:57. ג’יאנג’ילי קלעה שלוש נקודות במהלך של סל ועבירה, רביב צלפה שלשה גודלה והוסיפה לייאפ, 50:60 לאיטליה. רביב וזנרדי החליפו סלים, נחום וכהן קלע וחמש נקודות והורידו את ההפרש לחמש בלבד בירידה לרבע האחרון והקובע.

גל רביב (FIBA)

רבע רביעי: 69:77 לאיטליה

מיקה ביתן נכנסה לצבע ופתחה עם שתי נקודות, רביב הוסיפה שתי נקודות, הישראליות שמרו נהדר בהגנה וזילברשג השלימה ריצת 2:15 ונתנה יתרון ראשון במשחק, 62:63. מיקה ביתן קלעה שתי נקודות נוספות, הנבחרות החליפו סלים עד 69:69, כשאז החבורה של טל נתן לא קלעה במשך שתי נקודות, האיטלקיות ניצלו זאת בצד השני, השלימו ריצת 0:8 ונבחרת העתודה הייתה קרובה, אך הפסידה לבסוף 77:69.