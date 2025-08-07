יום חמישי, 07.08.2025 שעה 09:26
מחמאות לגל אראל, אנטמן וקבדה, סרדל ייבדק

בהפועל חיפה מרוצים מההעפלה לחצי גמר גביע הטוטו אחרי הניצחון 0:1 על טבריה. הבעלים התרשם מהמאמן החדש. הקבוצה ממשיכה לחפש אחר חיזוק לעמדת הבלם

גל אראל מברך את רוי נאווי (חג'אג' רחאל)
גל אראל מברך את רוי נאווי (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה רשמו אתמול (רביעי) הצלחה במשחקי גביע הטוטו כאשר הקבוצה, על אף החסרונות הרבים של שחקנים פצועים וסגל קצר ביותר, הצליחה במשחק מכריע לנצח את עירוני טבריה 0:1 משער של המחליף רוי נאווי בתוך תוספת הזמן ולהעפיל לחצי גמר גביע הטוטו.

אחרי מחצית ראשונה טובה הגיעה מחצית שנייה הרבה פחות טובה וניכר שהסגל הקצר השפיע על היכולת ולא בפעם הראשונה העונה. עיקר המחמאות מתנקזות למאמן גל אראל שלפחות כרגע מוכיח שמדובר במאמן עם קור רוח, אחד שאינו נלחץ ומחפש תירוצים וחשוב יותר עושה את ההתאמות הנכונות כדי להפיק את המקסימום.

אראל סחט מחמאות מהבעלים יואב כץ אבל לא רק הוא. גם השוער ניב אנטמן, ייסמאו קבדה שפתח בעמדת המגן השמאלי, והקפטן הוותיק דור מלול בתפקיד הבלם היו הבולטים בניצחון אתמול. ההחלטה לתת לניב אנטמן את המפתחות בשער במקום יואב גראפי שעזב למכבי ת"א מוכיחה שמדובר בהחלטה מקצועית מושכלת שלפי שעה מוכיחה את עצמה.

ייסמאו קבדה. סחט מחמאות (חגייסמאו קבדה. סחט מחמאות (חג'אג' רחאל)

גם קבדה, שממלא מקום של שני מגנים פצועים כמו אורן ביטון ונפתלי בלאי, מוכיח יכולת טובה כמגן שמאלי ולפחות כרגע, עד אשר תיפתר סוגיית מעברו של מגן בית"ר ירושלים לי און מזרחי, נראה שקבדה עונה על הצרכים.

מי שהתווסף לרשימת הפצועים הארוכה שכוללת את אורן ביטון, נפתלי בלאי, איתי בוגנים, אניס פורת ונאור סבג הוא לירן סרדל שנפצע בברך במהלך המחצית הראשונה וייבדק במהלך היום בתקווה שלא מדובר בפציעה קשה שתשבית את השחקן לתקופה ארוכה.

במקביל לכל אלה, בהפועל חיפה מחפשים להתחזק בבלם ויש משא ומתן עם מספר מועמדים. אחד מהזרים היותר מרשימים עד כה הוא הקשר סלאם ג'ידו שמוכיח יכולות טכניות ברמה גבוהה לא פחות מאלה של חברו לנבחרת מאלי דיארה שעזב הקיץ.

