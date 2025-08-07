הרכבים וציונים



ירין לוי מוסר את הכדור (האתר הרשמי של בית"ר י-ם) ירין לוי מוסר את הכדור (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

אחרי פתיחת עונה מוצלחת למדי שכללה ניצחון על מכבי חיפה ב”משחק האירופאיות” וניצחון כפול על סוטייסקה המונטנגרית בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, בית”ר ירושלים רוצה להמשיך את הדרך שלה באירופה כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ריגה הלטבית למשחק הראשון במסגרת הסיבוב שלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בתקווה להשיג תוצאה טובה שתתן לה מקדמה חשובה לקראת הגומלין.

הצהובים-שחורים, שהצליחו לעלות שלב באירופה אחרי תקופה ארוכה למדי, יאלצו להסתדר ללא שני שחקנים משמעותיים מאוד. הראשון הוא הכוכב הגדול שלהם ומלך שערי הקבוצה מתחילת העונה - עומר אצילי, שייעדר בעקבות פרוטוקול פציעת ראש מהמשחק הקודם. השני הוא סילבה קאני שלא ישחק בעקבות מחלה, כך שלא יהיו לירושלמים אופציות רבות בהתקפה.

כאמור, החבורה של ברק יצחקי מגיעה להתמודדות כשהיא עדיין ללא הפסד העונה ואף ניצחה את כל משחקיה עד לשלב זה. למרות זאת, קבוצה מהבירה מצפה הפעם אתגר לא פשוט.

ריגה הלטבית, אצלה הליגה המקומית כבר נמצאת באמצע העונה, ממוקמת בפסגה עם 64 נקודות לאחר 25 מחזורים, 3 נקודות יותר מסגניתה ריגאס. להתמודדות הזו היא מגיעה לאחר 3 ניצחונות ליגה רצופים, שבינהם הוסיפה אחד נוסף ותיקו מול דילג גורי, בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג.