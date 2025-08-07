מערכת ONE
ירין לוי מוסר את הכדור (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
אחרי פתיחת עונה מוצלחת למדי שכללה ניצחון על מכבי חיפה ב”משחק האירופאיות” וניצחון כפול על סוטייסקה המונטנגרית בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, בית”ר ירושלים רוצה להמשיך את הדרך שלה באירופה כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ריגה הלטבית למשחק הראשון במסגרת הסיבוב שלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בתקווה להשיג תוצאה טובה שתתן לה מקדמה חשובה לקראת הגומלין.
הצהובים-שחורים, שהצליחו לעלות שלב באירופה אחרי תקופה ארוכה למדי, יאלצו להסתדר ללא שני שחקנים משמעותיים מאוד. הראשון הוא הכוכב הגדול שלהם ומלך שערי הקבוצה מתחילת העונה - עומר אצילי, שייעדר בעקבות פרוטוקול פציעת ראש מהמשחק הקודם. השני הוא סילבה קאני שלא ישחק בעקבות מחלה, כך שלא יהיו לירושלמים אופציות רבות בהתקפה.
כאמור, החבורה של ברק יצחקי מגיעה להתמודדות כשהיא עדיין ללא הפסד העונה ואף ניצחה את כל משחקיה עד לשלב זה. למרות זאת, קבוצה מהבירה מצפה הפעם אתגר לא פשוט.
ריגה הלטבית, אצלה הליגה המקומית כבר נמצאת באמצע העונה, ממוקמת בפסגה עם 64 נקודות לאחר 25 מחזורים, 3 נקודות יותר מסגניתה ריגאס. להתמודדות הזו היא מגיעה לאחר 3 ניצחונות ליגה רצופים, שבינהם הוסיפה אחד נוסף ותיקו מול דילג גורי, בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג.
מחצית שניה
-
'71
- כובש הצמד ראמירס מחולף, תאיו נכנס על חשבונו
-
'69
- שער! ריגה עלתה ל-0:3: הירושלמים מתפרקים. ריגה קיבלה כדור חופשי מצד ימים, ובסיומן של שתי נגיחות ברחבה, מוסה הכניע את מיגל סילבה וקירב את קבוצתו לשלב הבא.
-
'67
- בית"ר ירושלים משנה מערך: גיל כהן נכנס במקומו של טימוטי מוזי
-
'63
- שער! ריגה עלתה ל-0:2: שוב מצב נייח, הפעם מצד שמאל. כדור קרן לא טוב של המארחת ניתז בחזרה לנגום, שהרים כדור טוב לראשו גאלו שנגח ונהדף על ידי סילבה בצורה לא טובה. ראמירס הגיע לכדור החוזר, נגח מקרוב והשלים צמד.
-
'60
- גם דור מיכה יוצא, עדי יונה נכנס במקומו
-
'60
- חילוף כפול בבית"ר ירושלים: זוהר זסנו נכנס על חשבונו של גרגורי מורוזוב
-
'57
- ריגה כמעט והכפילה את היתרון. התקפת מעבר נהדרת מצד שמאל הסתיימה בכדור רוחב של ג'ורקובסקיס לדיופ, שהסתובב ברחבה ובעט ממצב נח מעל המשקוף.
-
'47
- שער! ריגה עלתה ל-0:1: קצת יותר מדקה לאחר פתיחת המחצית השנייה, המארחת עלתה ליתרון מוצדק. לאחר תרגיל של קרן קצרה, גרימלדו שחרר כדור רוחב שעבר את כל הגנת בית"ר, והגיע לראמירס שדחק מקרוב ורץ לחגוג.
מחצית ראשונה
-
'38
- המארחת קיבלה קרן מצד ימין, אורלנדו גאלו הסתנן לפינה הקרובה ונגח, אך לא מספיק מדויק.
-
'31
- אחרי יותר מחצי שעה הגיעה הבעיטה ראשונה למסגרת, והיא הגיעה מצידה של ריגה. אורלנדו גאלו התרומם לכדור גובה והסיט אותו עם הראש, אבל מיגל סילבה תפס את הכדור בקלות.
-
'23
- מקסימס טוניסבס פגע עם המרפק בירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
-
'12
- ירדן שועה הכניס כדור עומק חכם לירין לוי, שהשתלט וניסה למסור כדור רוחב, אבל נבלם ברגע האחרון על ידי שחקן הגנה.
-
'9
- איילסון טבארש ביצע עבירה מיותרת וגרם לבעיטה חופשית ממצב נח לזכות המארחת. ז'ואאו גרימלנו בעט לא רע, אך פספס את המסגרת.
-
'1
- השופט השוויצרי ליונל טשודי שרק לפתיחת ההתמודדות!