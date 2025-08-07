יום חמישי, 07.08.2025 שעה 09:26
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
73-73מכבי נתניה1
64-53הפועל ת"א2
64-33הפועל ירושלים3
36-64הפועל פ"ת4
16-23מ.ס אשדוד5

"מאוכזבים מההפסד, אבל הראינו שיש עומק"

בעירוני טבריה מבינים את גודל פספוס ההעפלה לחצי גמר המפעל אחרי ההפסד להפועל חיפה. חדידה: "הייתה לנו הזדמנות לעלות שלב, אבל זה רק גביע הטוטו"

|
שחקני עירוני טבריה מתוסכלים מהשער שספגו (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מתוסכלים מהשער שספגו (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה לא הסתירו את האכזבה בסיום ההפסד 1:0 להפועל חיפה אמש (רביעי) משער שהובקע בתוספת הזמן. הקבוצה הרגישה כי הגיע לה ניצחון לאור יחסי הכוחות במחצית השנייה. ניצחון היה מקנה לשחקניו של אלירן חודדה את המקום הראשון בבית א' ואת הכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו.

גם תוצאת תיקו הייתה משאירה לה סיכוי לתפוס את המקום הראשון במחזור האחרון של הבית. כעת, בקבוצה יקוו להבטיח את המקום השני במשחק בנתניה, מול קריית שמונה וללכת למשחק הדירוג על המקום השביעי מול מכבי חיפה. 

יחד עם זאת, במועדון זוכרים שמדובר בסך הכל בגביע הטוטו ולא יצאו מגדרם: "היינו צריכים לנצח כאן", אמרו במועדון, "היו לנו כמה מצבים שהיו חייבים להפוך לשער. אבל בסוף זה רק גביע הטוטו, הרבה יותר חשוב לנצח אותם בעוד שבועיים, במחזור הראשון של הליגה, כי אחרי זה יש לנו את באר שבע בטרנר ואת מכבי ת''א כאן בגרין, אז ניצחון במחזור הראשון יהיה חשוב מאוד". 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה שאבו עידוד מהעובדה שהיה שיפור גדול בקבוצה עם עליית המחליפים, איתמר שבירו ויונתן טפר, שעלו בדקה ה-62 ונכנסו שניהם נהדר למשחק. יחד עם ווהיב חביבאללה, שעלה במחצית וגם הוא היה טוב מאוד, הקבוצה נראתה טוב בהרבה במחצית השנייה.

"יש לנו העונה סגל רחב יותר מהעונה הקודמת. אמרנו כל הזמן שזה משהו שמאוד רצינו, כי בעונה שעברה אם תכנית המשחק לא הייתה עובדת, לא היה את מי להעלות מהספסל", אמר גורם בהנהלת המועדון. שבירו עלה טוב מהספסל והגיע לכמה מצבים, שבפעם הבאה הוא גם יעשה מהם שערים", אמרו במועדון. 

בקבוצה החמיאו גם למוחמד אוסמן, שהחזיק נהדר את מרכז המגרש ברוב שלבי המשחק, לאלי בלילתי, שהיה פעיל מאוד על קו שמאל ולקפטן, גיא חדידה. אלירן חודדה התחיל את המשחק במערך 2:4:4 עם שני קשרים על הקווים: גיא חדידה בשמאל וניב גוטליב בימין. מערך איתו לא שיחק כלל בעונה שעברה.

מוחמד אוסמן (חגמוחמד אוסמן (חג'אג' רחאל)

כשזה פחות עבד, חודדה חזר לשלישיית בלמים מאחור והסיט את דוד קלטינס מהקישור לעמדת הבלם. חודדה התייחס לכך אתמול בסיום ואמר: "לזה נועדו המשחקים האלה, בגביע הטוטו. לנסות שיטות שונות, בהתאם לסגל שלנו ולראות מה מתאים לנו יותר ומה פחות". 

בקבוצה מודאגים מכך שפתיחת הליגה מתקרבת והקבוצה עדיין לא מצאה שוער זר. המועמדים איתם היו בקבוצה במשא ומתן נפלו, וכרגע אין שוער שנמצא במגעים עם המועדון. בקבוצה מתכוונים להאיץ את החיפושים אחר מי שיעמוד בין קורות הקבוצה. 

גיא חדידה אמר לאחר ההפסד: "אנחנו מאוכזבים שלא עלינו, כמובן. עם האוכל בא התיאבון ורצינו לעלות, אבל בסוף זה רק גביע הטוטו וצריך לקחת את זה בפרופורציות".

גיא חדידה (עמרי שטיין)גיא חדידה (עמרי שטיין)

חדידה התייחס גם הוא לעומק הסגל ולתרומה של המחליפים: "לנו, השחקנים, תחרות בריאה על ההרכב זה דבר טוב וזה התפקיד של הצוות המקצועי לנהל את הסגל ועד עכשיו הם עושים עבודה מדהימה. לנו זה כיף שיש שחקנים טובים לשחק איתם". 

חדידה, שאמר בתחילת העונה שצריך לעצור את הכדורגל כל עוד לא כל החטופים חזרו מעזה התייחס לכך שוב ואמר: "התמונות הקשות שראינו השבוע רק מחזקים את מה שאמרתי. אין שום טעם לשחק כדורגל במצב הנורא הזה. צריך לעצור עד שכולם חוזרים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */