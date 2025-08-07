"מאוכזבים מההפסד, אבל הראינו שיש עומק"

בעירוני טבריה לא הסתירו את האכזבה בסיום ההפסד 1:0 להפועל חיפה אמש (רביעי) משער שהובקע בתוספת הזמן. הקבוצה הרגישה כי הגיע לה ניצחון לאור יחסי הכוחות במחצית השנייה. ניצחון היה מקנה לשחקניו של אלירן חודדה את המקום הראשון בבית א' ואת הכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו.

גם תוצאת תיקו הייתה משאירה לה סיכוי לתפוס את המקום הראשון במחזור האחרון של הבית. כעת, בקבוצה יקוו להבטיח את המקום השני במשחק בנתניה, מול קריית שמונה וללכת למשחק הדירוג על המקום השביעי מול מכבי חיפה.

יחד עם זאת, במועדון זוכרים שמדובר בסך הכל בגביע הטוטו ולא יצאו מגדרם: "היינו צריכים לנצח כאן", אמרו במועדון, "היו לנו כמה מצבים שהיו חייבים להפוך לשער. אבל בסוף זה רק גביע הטוטו, הרבה יותר חשוב לנצח אותם בעוד שבועיים, במחזור הראשון של הליגה, כי אחרי זה יש לנו את באר שבע בטרנר ואת מכבי ת''א כאן בגרין, אז ניצחון במחזור הראשון יהיה חשוב מאוד".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה שאבו עידוד מהעובדה שהיה שיפור גדול בקבוצה עם עליית המחליפים, איתמר שבירו ויונתן טפר, שעלו בדקה ה-62 ונכנסו שניהם נהדר למשחק. יחד עם ווהיב חביבאללה, שעלה במחצית וגם הוא היה טוב מאוד, הקבוצה נראתה טוב בהרבה במחצית השנייה.

"יש לנו העונה סגל רחב יותר מהעונה הקודמת. אמרנו כל הזמן שזה משהו שמאוד רצינו, כי בעונה שעברה אם תכנית המשחק לא הייתה עובדת, לא היה את מי להעלות מהספסל", אמר גורם בהנהלת המועדון. שבירו עלה טוב מהספסל והגיע לכמה מצבים, שבפעם הבאה הוא גם יעשה מהם שערים", אמרו במועדון.

בקבוצה החמיאו גם למוחמד אוסמן, שהחזיק נהדר את מרכז המגרש ברוב שלבי המשחק, לאלי בלילתי, שהיה פעיל מאוד על קו שמאל ולקפטן, גיא חדידה. אלירן חודדה התחיל את המשחק במערך 2:4:4 עם שני קשרים על הקווים: גיא חדידה בשמאל וניב גוטליב בימין. מערך איתו לא שיחק כלל בעונה שעברה.

מוחמד אוסמן (חג'אג' רחאל)

כשזה פחות עבד, חודדה חזר לשלישיית בלמים מאחור והסיט את דוד קלטינס מהקישור לעמדת הבלם. חודדה התייחס לכך אתמול בסיום ואמר: "לזה נועדו המשחקים האלה, בגביע הטוטו. לנסות שיטות שונות, בהתאם לסגל שלנו ולראות מה מתאים לנו יותר ומה פחות".

בקבוצה מודאגים מכך שפתיחת הליגה מתקרבת והקבוצה עדיין לא מצאה שוער זר. המועמדים איתם היו בקבוצה במשא ומתן נפלו, וכרגע אין שוער שנמצא במגעים עם המועדון. בקבוצה מתכוונים להאיץ את החיפושים אחר מי שיעמוד בין קורות הקבוצה.

גיא חדידה אמר לאחר ההפסד: "אנחנו מאוכזבים שלא עלינו, כמובן. עם האוכל בא התיאבון ורצינו לעלות, אבל בסוף זה רק גביע הטוטו וצריך לקחת את זה בפרופורציות".

גיא חדידה (עמרי שטיין)

חדידה התייחס גם הוא לעומק הסגל ולתרומה של המחליפים: "לנו, השחקנים, תחרות בריאה על ההרכב זה דבר טוב וזה התפקיד של הצוות המקצועי לנהל את הסגל ועד עכשיו הם עושים עבודה מדהימה. לנו זה כיף שיש שחקנים טובים לשחק איתם".

חדידה, שאמר בתחילת העונה שצריך לעצור את הכדורגל כל עוד לא כל החטופים חזרו מעזה התייחס לכך שוב ואמר: "התמונות הקשות שראינו השבוע רק מחזקים את מה שאמרתי. אין שום טעם לשחק כדורגל במצב הנורא הזה. צריך לעצור עד שכולם חוזרים".