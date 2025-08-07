ישיגו מקדמה? היחסים למשחקי חיפה ובית"ר

מכבי חיפה ובית"ר ירושלים רוצות לעשות עוד צעד לעבר העפלה לקונפרנס ליג. עליהן לעלות לפלייאוף, אבל עוד לפני כן מצפה לירוקים ולצהובים-שחורים סיבוב המוקדמות השלישי, בו ישחקו הערב (חמישי) וינסו להשיג מקדמה לגומלין.

מכבי חיפה תתארח אצל ראקוב צ’נסטוחובה הפולנית ב-22:00 וניצחון שלה מוערך ב’ווינר’ ביחס של פי 4.6. הקבוצה המקומית פייבוריטית עם יחס של פי 1.5 לניצחון, בעוד לתיקו בתום 90 דקות יש יחס של פי 3.45.

כזכור, חיפה עלתה לסיבוב המוקדמות השלישי אחרי שהדיחה את טורפדו ז’ודינו עם 0:3 בגומלין בשלב הקודם. בעוד שבוע הירוקים יארחו את ראקוב בדברצן שבהונגריה ויקוו להעפיל לפלייאוף.

שחקני מכבי חיפה באימון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בית"ר תשחק ב-20:00 כשתתארח אצל ריגה במשחק חוץ. גם הגומלין של הירושלמים ייערך בעוד שבוע, במקרה שלהם בפלוישטי שברומניה, והקבוצה של ברק יצחקי מקווה להשיג הערב תוצאה טובה.

ניצחון של בית"ר מוערך ב’ווינר’ ביחס של פי 2.75 לעומת פי 2 לניצחון של המקומיים. אם המשחק הראשון יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור.

איך תראה חיפה בלי סבע והאם יגיע מחליף?

