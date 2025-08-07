יום חמישי, 07.08.2025 שעה 09:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ישיגו מקדמה? היחסים למשחקי חיפה ובית"ר

הירוקים יתארחו אצל ראקוב ב-22:00 וניצחון שלהם מוערך ב'ווינר' בפי 4.6. הירושלמים מול ריגה (20:00) ואם ינצחו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 2.75

|
דור מיכה ופייר קורנו (עמרי שטיין)
דור מיכה ופייר קורנו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ובית"ר ירושלים רוצות לעשות עוד צעד לעבר העפלה לקונפרנס ליג. עליהן לעלות לפלייאוף, אבל עוד לפני כן מצפה לירוקים ולצהובים-שחורים סיבוב המוקדמות השלישי, בו ישחקו הערב (חמישי) וינסו להשיג מקדמה לגומלין.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

מכבי חיפה תתארח אצל ראקוב צ’נסטוחובה הפולנית ב-22:00 וניצחון שלה מוערך ב’ווינר’ ביחס של פי 4.6. הקבוצה המקומית פייבוריטית עם יחס של פי 1.5 לניצחון, בעוד לתיקו בתום 90 דקות יש יחס של פי 3.45.

כזכור, חיפה עלתה לסיבוב המוקדמות השלישי אחרי שהדיחה את טורפדו ז’ודינו עם 0:3 בגומלין בשלב הקודם. בעוד שבוע הירוקים יארחו את ראקוב בדברצן שבהונגריה ויקוו להעפיל לפלייאוף.

שחקני מכבי חיפה באימון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה באימון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בית"ר תשחק ב-20:00 כשתתארח אצל ריגה במשחק חוץ. גם הגומלין של הירושלמים ייערך בעוד שבוע, במקרה שלהם בפלוישטי שברומניה, והקבוצה של ברק יצחקי מקווה להשיג הערב תוצאה טובה.

ניצחון של בית"ר מוערך ב’ווינר’ ביחס של פי 2.75 לעומת פי 2 לניצחון של המקומיים. אם המשחק הראשון יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור.

איך תראה חיפה בלי סבע והאם יגיע מחליף?

נעשה בשיתוף עם ה-Winner

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */