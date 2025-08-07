התחפש למסי: גול בפאננקה ו-2 בישולים לסוארס

לואיס סוארס התחפש לליאו מסי. החלוץ האורוגוואי הוותיק היה כוכב המשחק של אינטר מיאמי נגד פומאס אונאם במחזור הסיום של שלב הבתים בגביע הליגות. בעקבות פציעתו של הקפטן הפצוע, החלוץ תפס את מרכז הבמה בפורט לודרדייל והוביל את הקבוצה של חאבייר מאסצ’ראנו למהפך וניצחון 1:3 בדרך לרבע גמר הטורניר שמפגיש בין קבוצות ה-MLS והליגה המקסיקנית.

למרות שהחבורה מדרום פלורידה יצאה מהמשחק עם ניצחון, הפתיחה לא הייתה פשוטה. הקבוצה המקסיקנית עלתה ליתרון בדקה ה-34 בזכות שער של חורחה רואלקבה. פדרו ויטה, שהצטרף לאחרונה לפומאס, הרשימה עם דינמיות וכישרון, והיה זה הוא שבישל את השער עם מסירת עומק נהדרת שחתכה את קו ההגנה של המארחים.

למזלה של אינטר מיאמי, שער השוויון הגיע ממש לפני הירידה להפסקה, בדקה ה-45. רודריגו דה פול, שערך את הופעת הבכורה שלו באינטר מיאמי במשחק הקודם מול נקאקסה, כבש את שערו הראשון בצפון אמריקה. לאחר הגבהה נהדרת של סוארס למרכז הרחבה, הארגנטינאי השתלט על הכדור וסיים ברכות לרשת האורחים.

סוארס ודה פול (רויטרס)

בתחילת המחצית השנייה, לואיס סוארס כבש את שער היתרון של אינטר מיאמי ואף חגג עם כובע סומבררו, אך השער נפסל בטענת נבדל, והאורוגוואי נאלץ להמתין לתקוות ששערו יירשם בכל זאת. מספר דקות לאחר מכן, ספג החלוץ האורוגוואי כרטיס צהוב, והפתיחה למחצית השנייה לא הייתה כמתוכנן.

אולם הדברים הללו לא השפיעו על מצב רוחו, ובדקה ה-59 הוא כבש את הפנדל שהחזיר את היתרון, הפעם באופן חוקי. סוארס, שלא נמצא בעונה הגדולה ביותר שלו מבחינת מספרים, בחר לבעוט בסגנון פאננקה והכניע את השוער מיגל פול. הקהל הביתי הריע בהתלהבות, ו"אל פיסטולרו" חזר לחגוג עם סומבררו נוסף.

סוארס ודה פול (IMAGO)

כדי לחתום את הערב המוצלח, סוארס סיפק בישול נוסף, הפעם לטאדאו איינדה, שלמרות מספר החמצות קודם לכן, הצליח לבסוף לכבוש בדקה ה-69. האחרון העניש את הגנת פומאס עם מהלך נהדר דרך מרכז המגרש וסיים בבעיטה מצוינת לרשת של השוער המקסיקני.