ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5024-4325פילדלפיה יוניון1
4931-3925סינסינטי2
4726-4225נאשוויל3
4436-4125קולומבוס קרו4
4234-4922אינטר מיאמי5
4133-4625אורלנדו סיטי6
3839-4325שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3540-4524שיקאגו פייר9
3336-3925ניו יורק רד בולס10
2535-3124ניו אינגלנד רבולושן11
2132-2524טורונטו12
2145-2924אטלנטה יונייטד13
1949-2225די.סי. יונייטד14
1846-2325מונטריאול15
 מערב 
4632-4825סן דייגו אפ.סי1
4526-4224ונקובר ווייטקאפס2
4428-4225מינסוטה יונייטד3
3835-3924סיאטל סאונדרס4
3732-3324פורטלנד טימברס5
3628-3922FC לוס אנג'לס6
3326-2123אוסטין7
3130-2624ריאל סולט לייק8
3039-3125קולורדו ראפידס9
2944-4725סן חוזה ארת'קווייקס10
2739-3024יוסטון דינמו11
2545-3524דאלאס12
2445-3624קנזס סיטי13
1840-2424סנט לואיס סיטי14
1648-2824לוס אנג'לס גלאקסי15

התחפש למסי: גול בפאננקה ו-2 בישולים לסוארס

בהיעדרו של מסי, האורוגוואי הוביל את אינטר מיאמי למהפך ו-1:3 על פומאס בדרך לרבע גמר גביע הליגות, אחד מהבישולים הלך לדה פול שכבש שער בכורה

לואיס סוארס (רויטרס)
לואיס סוארס (רויטרס)

לואיס סוארס התחפש לליאו מסי. החלוץ האורוגוואי הוותיק היה כוכב המשחק של אינטר מיאמי נגד פומאס אונאם במחזור הסיום של שלב הבתים בגביע הליגות. בעקבות פציעתו של הקפטן הפצוע, החלוץ תפס את מרכז הבמה בפורט לודרדייל והוביל את הקבוצה של חאבייר מאסצ’ראנו למהפך וניצחון 1:3 בדרך לרבע גמר הטורניר שמפגיש בין קבוצות ה-MLS והליגה המקסיקנית.

למרות שהחבורה מדרום פלורידה יצאה מהמשחק עם ניצחון, הפתיחה לא הייתה פשוטה. הקבוצה המקסיקנית עלתה ליתרון בדקה ה-34 בזכות שער של חורחה רואלקבה. פדרו ויטה, שהצטרף לאחרונה לפומאס, הרשימה עם דינמיות וכישרון, והיה זה הוא שבישל את השער עם מסירת עומק נהדרת שחתכה את קו ההגנה של המארחים.

למזלה של אינטר מיאמי, שער השוויון הגיע ממש לפני הירידה להפסקה, בדקה ה-45. רודריגו דה פול, שערך את הופעת הבכורה שלו באינטר מיאמי במשחק הקודם מול נקאקסה, כבש את שערו הראשון בצפון אמריקה. לאחר הגבהה נהדרת של סוארס למרכז הרחבה, הארגנטינאי השתלט על הכדור וסיים ברכות לרשת האורחים.

סוארס ודה פול (רויטרס)סוארס ודה פול (רויטרס)

בתחילת המחצית השנייה, לואיס סוארס כבש את שער היתרון של אינטר מיאמי ואף חגג עם כובע סומבררו, אך השער נפסל בטענת נבדל, והאורוגוואי נאלץ להמתין לתקוות ששערו יירשם בכל זאת. מספר דקות לאחר מכן, ספג החלוץ האורוגוואי כרטיס צהוב, והפתיחה למחצית השנייה לא הייתה כמתוכנן.

אולם הדברים הללו לא השפיעו על מצב רוחו, ובדקה ה-59 הוא כבש את הפנדל שהחזיר את היתרון, הפעם באופן חוקי. סוארס, שלא נמצא בעונה הגדולה ביותר שלו מבחינת מספרים, בחר לבעוט בסגנון פאננקה והכניע את השוער מיגל פול. הקהל הביתי הריע בהתלהבות, ו"אל פיסטולרו" חזר לחגוג עם סומבררו נוסף.

סוארס ודה פול (IMAGO)סוארס ודה פול (IMAGO)

כדי לחתום את הערב המוצלח, סוארס סיפק בישול נוסף, הפעם לטאדאו איינדה, שלמרות מספר החמצות קודם לכן, הצליח לבסוף לכבוש בדקה ה-69. האחרון העניש את הגנת פומאס עם מהלך נהדר דרך מרכז המגרש וסיים בבעיטה מצוינת לרשת של השוער המקסיקני.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)
