יום חמישי, 07.08.2025 שעה 07:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
השכר המפתיע של מסטנטואונו בריאל מדריד נחשף

הרכש הארגנטינאי של הבלאנקוס אמנם ירוויח פחות ממה שאלברס מקבל באתלטיקו, אך יקבל הרבה יותר מאצ'ברי שנמכר גם הוא מריבר פלייט למנצ'סטר סיטי

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו, הרכש הגדול של ריאל מדריד בקיץ הנוכחי, יצטרף לאימוני הקבוצה ב-14 בחודש. הקשר הארגנטינאי, שנרכש מריבר פלייט תמורת 63 מיליון אירו וחתם על חוזה לשש השנים הקרובות, מעורר התרגשות עצומה בקרב אוהדי ריאל מדריד לאחר שהציג ניצוצות של כישרון גדול בתקופתו בקבוצת הפאר הארגנטינאית.

מחלקת הנוער של ריבר פלייט נחשבת לאחת המצליחות בעולם, והוציאה בשנים האחרונות שחקנים בולטים, בהם גם כאלה שמשחקים כיום בליגה הספרדית. אחד מהם הוא חוליאן אלברס, "העכביש", שמרוויח שכר של 6.6 מיליון אירו לעונה באתלטיקו מדריד, סכום הגבוה מזה שיקבל מסטנטואונו בבירת ספרד.

לפי הפרסומים, מסטנטואונו ירוויח 3.5 מיליון אירו לעונה בריאל מדריד, אמנם פחות מאלברס, אך הרבה יותר מכל שחקן אחר שיצא בשנים האחרונות מריבר. כך למשל, קלאודיו אצ'ברי, אחד מכוכבי העתיד של הכדורגל הארגנטינאי שגם עבר לאירופה, ירוויח רק 900 אלף אירו לעונה במנצ'סטר סיטי, לפי אתר Capology.

קלאודיו אצקלאודיו אצ'ברי חוגג (רויטרס)

השוואת השכר הזו ממחישה עד כמה סומכת ריאל מדריד על מסטנטואונו, לא רק כשחקן עתיד, אלא ככוכב שכבר עכשיו צפוי להשתלב בהדרגה בקבוצה הבוגרת.

