רשמית: לוס אנג'לס FC הודיעה על צירופו של סון

סמל אחד כבר הוכרז אתמול (רביעי) ב-MLS, וכעת הגיע תורו של סמל אחר. אחרי שתומאס מולר עזב את באיירן מינכן וחתם באופן רשמי בוונקובר, אז לוס אנג’לס FC הודיעה גם היא על החתמה נוצצת במיוחד עם צירופו באופן רשמי של יונג מין סון.

הדרום קוריאני עזב את טוטנהאם אחרי שהפך ללא ספק לפנים של המועדון יחד עם הארי קיין בשנים האחרונות, ושנתיים אחרי שהאנגלי עזב את התרנגולים, גם הצלע השנייה של הצמד הקטלני מפנה את הבמה בלונדון, וחובר לליגה אחרת, ואפילו ליבשת אחרת לגמרי.

סון רשם מספרים פשוט מטורפים בטוטנהאם, כששיחק בסך הכל 454 משחקים במדים של התרנגולים. במשחקים הללו הוא תרם 173 שערים והוא גם בישל בנוסף לכך עוד 101 גולים, כשהוא אפילו במשחקו האחרון הביא ללבנים מלונדון את התואר הראשון שלהם מאז 2008, כשהניף את הליגה האירופית.

יונג מין סון (IMAGO)

בנוסף לזכייה בתואר, שחקן ההתקפה גם היה שותף לשנה החלומית של טוטנהאם שאמנם לא נגמרה בתואר, אך כן בהגעה לגמר ליגת האלופות, עם אותה חוליה התקפית שכללה את כריסטיאן אריקסן, קיין, הוא וגם דלה עלי. בעונת 2019/20 הוא גם זכה בשער השנה בפרמייר ליג, וב-2020/21 הוא סיים כמלך השערים של הליגה האנגלית.