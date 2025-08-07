יום שבת, 09.08.2025 שעה 01:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

רשמית: לוס אנג'לס FC הודיעה על צירופו של סון

הסמל של טוטנהאם עזב את התרנגולים אחרי עשור בדיוק ומצטרף באופן רשמי אל הקבוצה מה-MLS. רשם 173 שערים ו-101 בישולים ב-454 הופעות, וזכה באירופית

|
יונג מין סון (IMAGO)
יונג מין סון (IMAGO)

סמל אחד כבר הוכרז אתמול (רביעי) ב-MLS, וכעת הגיע תורו של סמל אחר. אחרי שתומאס מולר עזב את באיירן מינכן וחתם באופן רשמי בוונקובר, אז לוס אנג’לס FC הודיעה גם היא על החתמה נוצצת במיוחד עם צירופו באופן רשמי של יונג מין סון.

הדרום קוריאני עזב את טוטנהאם אחרי שהפך ללא ספק לפנים של המועדון יחד עם הארי קיין בשנים האחרונות, ושנתיים אחרי שהאנגלי עזב את התרנגולים, גם הצלע השנייה של הצמד הקטלני מפנה את הבמה בלונדון, וחובר לליגה אחרת, ואפילו ליבשת אחרת לגמרי.

סון רשם מספרים פשוט מטורפים בטוטנהאם, כששיחק בסך הכל 454 משחקים במדים של התרנגולים. במשחקים הללו הוא תרם 173 שערים והוא גם בישל בנוסף לכך עוד 101 גולים, כשהוא אפילו במשחקו האחרון הביא ללבנים מלונדון את התואר הראשון שלהם מאז 2008, כשהניף את הליגה האירופית.

יונג מין סון (IMAGO)יונג מין סון (IMAGO)

בנוסף לזכייה בתואר, שחקן ההתקפה גם היה שותף לשנה החלומית של טוטנהאם שאמנם לא נגמרה בתואר, אך כן בהגעה לגמר ליגת האלופות, עם אותה חוליה התקפית שכללה את כריסטיאן אריקסן, קיין, הוא וגם דלה עלי. בעונת 2019/20 הוא גם זכה בשער השנה בפרמייר ליג, וב-2020/21 הוא סיים כמלך השערים של הליגה האנגלית.

טאפאס רוחה: השערים הלוהטים של אתלטיקו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */