יום חמישי, 07.08.2025 שעה 08:59
כדורגל עולמי  >> מוקדמות קונפרנס ליג

בבית"ר ירושלים הזהירו ממשחק המעבר של ריגה

הקבוצה הירושלמית תעלה הערב (20:00) לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, אריאל מנדי יחליף את כהן שעם רגישות בשריר האחורי, מוזי במקום אצילי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בית"ר ירושלים תשחק הערב (20:00) בריגה, לטביה, מול הקבוצה המקומית ריגה במשחק הראשון במסגרת מוקדמות הסיבוב השלישי של הקונפרס ליג, כשהפעם מחכה לירושלמים יריבה איכותית, ולא קבוצה קלה במיוחד.

בבית"ר הזהירו את השחקנים ממשחק המעבר של המארחים, ממשחק ההתקפה הטוב שיש לה אותו הם מנצלים עם שחקנים מהירים, כאשר עד כה ראינו שהגנת בית"ר עדיין לא במיטבה ולכן היא תצטרך לגלות הערב אחריות גדולה, ולא סתם מחפשים בקבוצה בלם זר איכותי. בקבוצה שמו דגש בהכנה על המצבים הנייחים של הלטבים.

הקבוצה מהבירה תחסר את עומר אצילי, שכידוע נשאר בארץ בגלל פגיעת הראש במשחק בשבוע שעבר נגד סוטייסקה ניקסיץ', ובגלל פרוטוקול פיפ"א לפגיעות ראש הוא עדיין לא כשיר. הירושלמים מקווים שיוכל לעבור את התהליך שפיפ"א דורשת עד הגומלין בשבוע הבא. טימוטי מוזי צפוי להחליף אותו בהרכב.

עומר אצילי. יחזור לגומלין? (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)עומר אצילי. יחזור לגומלין? (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

עוד שחקן שיחסר לצהובים-שחורים הוא המגן השמאלי ירדן כהן שסובל מרגישות בשריר האחורי, ומי שצפוי לפתוח במקומו הוא אריאל מנדי הסנגלי כשיהיה מעניין מאוד לראות את המגן בן ה-30 בהופעת הבכורה בהרכב.

סילבה קאני כצפוי גם לא טס עם הקבוצה כי טען למחלה והחסיר את האימונים לפני שהקבוצה טסה. בבית"ר אומרים אמנם שרופא בדק אותו, אך מניחים שגם חוסר הרצון שלו להישאר בקבוצה תורם למה שקורה עמו. האצטדיון המקומי צפוי להיות מלא בכ-7,000 אוהדים, מנגד כ-50 אוהדי בית"ר טסו למשחק.

ההרכב המשוער: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, אורי דהן, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, דור מיכה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */