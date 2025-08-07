בבית"ר ירושלים הזהירו ממשחק המעבר של ריגה

בית"ר ירושלים תשחק הערב (20:00) בריגה, לטביה, מול הקבוצה המקומית ריגה במשחק הראשון במסגרת מוקדמות הסיבוב השלישי של הקונפרס ליג, כשהפעם מחכה לירושלמים יריבה איכותית, ולא קבוצה קלה במיוחד.

בבית"ר הזהירו את השחקנים ממשחק המעבר של המארחים, ממשחק ההתקפה הטוב שיש לה אותו הם מנצלים עם שחקנים מהירים, כאשר עד כה ראינו שהגנת בית"ר עדיין לא במיטבה ולכן היא תצטרך לגלות הערב אחריות גדולה, ולא סתם מחפשים בקבוצה בלם זר איכותי. בקבוצה שמו דגש בהכנה על המצבים הנייחים של הלטבים.

הקבוצה מהבירה תחסר את עומר אצילי, שכידוע נשאר בארץ בגלל פגיעת הראש במשחק בשבוע שעבר נגד סוטייסקה ניקסיץ', ובגלל פרוטוקול פיפ"א לפגיעות ראש הוא עדיין לא כשיר. הירושלמים מקווים שיוכל לעבור את התהליך שפיפ"א דורשת עד הגומלין בשבוע הבא. טימוטי מוזי צפוי להחליף אותו בהרכב.

עומר אצילי. יחזור לגומלין? (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

עוד שחקן שיחסר לצהובים-שחורים הוא המגן השמאלי ירדן כהן שסובל מרגישות בשריר האחורי, ומי שצפוי לפתוח במקומו הוא אריאל מנדי הסנגלי כשיהיה מעניין מאוד לראות את המגן בן ה-30 בהופעת הבכורה בהרכב.

סילבה קאני כצפוי גם לא טס עם הקבוצה כי טען למחלה והחסיר את האימונים לפני שהקבוצה טסה. בבית"ר אומרים אמנם שרופא בדק אותו, אך מניחים שגם חוסר הרצון שלו להישאר בקבוצה תורם למה שקורה עמו. האצטדיון המקומי צפוי להיות מלא בכ-7,000 אוהדים, מנגד כ-50 אוהדי בית"ר טסו למשחק.

ההרכב המשוער: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, אורי דהן, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, דור מיכה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו