תחזור למקומה הטבעי? הפועל ת"א פותחת עונה

אחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי חזר בתוך עונה אחת בלבד לליגת העל, אחרי עלייה די קלילה מאז שקיבל אליניב ברדה את משרת מאמן הקבוצה. עם אחוזי הצלחה אדירים, ברדה הוביל את חניכיו למעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורגל וגם למחיקת פער של 9 נקודות מהמקום השני ואחרי חגיגות עלייה צנועות, המטרה כעת היא להחזיר את הפועל תל אביב למקום הראוי לה.

בזכות הגב הכלכלי של הבעלים החדש אדמונד ספרא, הניהול של המנכ"ל גיא פרימור והעבודה המקצועית של המאמן אליניב ברדה, הפועל תל אביב רוצה לחזור לצמרת הכדורגל הישראלי וכמה שיותר מהר. השינויים בחודורוב בקיץ הנוכחי גדולים מאוד, כמעט כל הסגל הוחלף ו-7 זרים חדשים אמורים להיות עד סגירת חלון ההעברות בחודש הבא.

בהפועל יודעים היטב שלחזור להיות אחד המועדונים המובילים בכדורגל הישראלי דורש זמן, פגיעה בזרים וקצת מזל. עד כה הפועל התחזקה בצורה טובה בעמדות הנחוצות כמו שוער, בלם, קשר וחלוץ, כשההחתמה האחרונה בדמות דניאל דאפה הראתה גם מחשבה לעתיד ובעיקר נכונות כלכלית גבוהה להשקיע. אליניב ברדה הוא ווינר ועם כל הכבוד לסבלנות, הוא ירצה לחזור לעניינים כמה שיותר מהר והמטרה הראשונה שלו היא קודם כל לנצח דרבי תל אביבי אחרי למעלה מעשור.

שחקני הפועל ת"א חוגגים (חגי מיכאלי)

סגל

שוערים: אסף צור (27), דור בנימיני (19), שגיא פנחס (24).

הגנה: שחר פיבן (30), פרנאן מאיימבו (29), זיו מורגן (25), דורון ליידנר (23), עמית למקין (19), יזן נסאר (28), טל ארצ’ל (22), אבי תורג’מן (20), שיקו (26).

קישור: אל ים קנצפולסקי (22), ארי כהן (22), אנדריאן קרייב (26), רן בנימין (21), סתיו טוריאל (24), לירון רוטמן (28), רועי אלקוקין (19), לוקאס פלקאו (27), רוי קורין (20), שאנדה סילבה (28).

חלוצים: דניאל דאפה (19), אנאס מחאמיד (26), עומרי אלטמן (31).

הגיעו: דניאל דאפה, לוקאס פלקאו, שגיא פנחס, מור בוסקילה, אנאס מחאמיד, דורון ליידנר, פרנן מאיימבו, אסף צור, עומרי אלטמן, טל ארצ'ל, אנדריאן קרייב, שיקו, שאנדה סילבה.

עזבו: עופר גלברד, הנריק ז'וקו, איתמר שבירו, גוראן אנטוניץ', עידו שרון, עידו וייר, גוני נאור, רובי לבקוביץ', בן שהר, רותם חטואל, אור ישראלוב.

עמרי אלטמן (חגי מיכאלי)

מאמן

אליניב ברדה פותח עונה שנייה כמאמן הפועל תל אביב, כשהוא אחרי עליית ליגה מוצלחת ומרגשת סביבו. ברדה הצליח לעבור את האכזבה מעזיבת באר שבע וכעת כל כולו מרוכז באיך להחזיר את האדומים לצמרת של הכדורגל הישראלי. הוא יודע היטב שהמשימה לא תהיה פשוטה וכדי ליצור קבוצה חזקה יצטרכו לקבל אקסטרה מהשחקנים הישראלים שעלו ליגה עם הקבוצה, אבל לא פחות לפגוע בשחקנים הזרים.

ברדה בעיצומה של מהפכה גדולה והיא אמורה להסתיים ברגע שיגיע הזר השביעי לסגל. נכון לכתיבת שורות אלו, רק שני זרים הצטרפו להפועל תל אביב, כך שיש עוד הרבה עבודה לפרימור וברדה בבנייה. ברדה מקבל הרבה קרדיט מהקהל ומקבל אהבה מהשחקנים, אבל עם כל הכבוד הוא לא ישתמש בזה כדי לרשום עונה נחמד ומקום בשישייה הראשונה. מצד אחד עדיף לאט ובטוח, אבל מצד שני ברדה שואף תמיד הכי גבוה שיש, השאלה אם הוא יצליח לעשות זאת העונה.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

בשנים האחרונות הפועל תל אביב סבלה מחוסר יציבות בעמדת השוער. השוערים הוחלפו כמו גרביים ואף אחד לא הצליח לתפוס מקום של קבע ולתת שקט לקבוצה. אפשר לזכור שמות של שוערים שעברו בהפועל כמו סטפן מרינוביץ’, אמיליוס זובאס, רוי ברנס, בוגדן סרנבסקי ועוד, שלא הותירו חותם והיו בין היתר אחראיים לחוסר ביטחון בחלק האחורי.

כחלק מהפקת הלקחים של המנכ"ל גיא פרימור, ההחתמה הראשונה בקיץ הייתה בדמות השוער הישראלי המצטיין של ONE וקריית שמונה, אסף צור. הישראלי שעבר דרך בארץ ובחו"ל, מגיע בשל להזדמנות הגדולה שלו בקריירה והוא אמור להיות זה שייתן הרבה שקט להגנה. שוער טוב מאזן את חוליית ההגנה וצפונה, כך שהרבה תקוות תולים בצור. אם צור יצדיק את הביטוי ‘יש שוער בשער’ הוא יעשה את ההבדל כפי שמצופה ל והאדומים יכולים להיות בשקט.

אסף צור (חגי מיכאלי)

השחקן שצריך לעשות את הפריצה

סתיו טוריאל היה הכוכב הגדול של הפועל תל אביב בעונה החולפת עם מספרים מפלצתיים בכיבוש שערים ובישולים, והוא חולם להמשיך את המומנטום גם בליגת העל. טוריאל בן ה-24 הצליח להיות השובר שוויון בליגה הלאומית, אבל מניסיון עבר צריך לעשות את ההתאמות הנכונות כדי להיות שובר שוויון בליגת העל. הכישרון של טוריאל קיים ואפשר לראות זאת בינתיים בגביע הטוטו.

יחד עם זאת, כדי לפרוץ את הגבולות גם בליגת העל, טוריאל יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה. האגרסיביות והאינטנסיביות בליגה הלאומית הן נמוכות מאלו שיש בליגת העל וזאת אחת ההתאמות שהוא יצטרך לעשות. בתחילת עונת 2023/24, טוריאל חווה חוויה לא נעימה במדי מ.ס. אשדוד בליגת העל וכעת הוא מגיע בשל ורעב יותר כדי להראות לכדורגל הישראלי שלא רק הליגה הלאומית הייתה קטנה עליו.

סתיו טוריאל רץ לחגוג (ראובן שוורץ)

5 המשתכרים הבכירים בקבוצה

מקום ראשון: אנדריאן קרייב – 350,000 דולר

מקום שני: פרנאן מאיימבו – 320,000 דולר

מקום שלישי: עומרי אלטמן – 300,000 דולר

מקום רביעי: שיקו – 300,000 דולר

מקום חמישי: לוקאס פלקאו – 280,000 דולר

אדמונד ומואיז ספרא (אופיר מגדל)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

ברדה ווינר גדול, אם יפגעו בזרים התחזית היא מקומות 1 עד 5.