מכוונת ליותר: אשדוד תברח ממאבקי ההישרדות?

אחרי ששרדה בליגת העל במחזור הסיום של העונה בפעם השנייה ברציפות, במועדון ספורט אשדוד רוצים סוף כל סוף עונה רגועה שבה לא יצטרכו להיות מתוחים עד הרגע האחרון. בעונה הבאה, עונת 2026/27, באשדוד צפויים לחנוך אצטדיון חדש ומיוחד, ולכן הבעלים ג’קי בן זקן ינסה לעשות את מה שצריך כדי שהקבוצה תישאר בליגה ותחנוך את המתקן בליגה הבכירה.

מאמן הקבוצה חיים סילבס, שהצליח להשאיר את הקבוצה בליגה ללא הפסד מאז שהצטרף, קיבל את הקרדיט באמצעות חוזה לעונה נוספת, כשחובת ההוכחה תהיה עליו והאתגר הזה לא יהיה פשוט. כפי שאשדוד נוהגת לעשות, בקיץ הנוכחי נמכרו שלושה עוגנים משמעותיים. חמודי כנעאן ורועי לוי נמכרו להפועל באר שבע ומרטין אנדזי נמכר לראפיד וינה מהליגה האוסטרית, דבר שממחיש כמה האתגר של סילבס יהיה גדול.

באשדוד הולכים לרענון בכמה עמדות, וכמו כן, שחקנים שעלו מהספסל בעונה שעברה יקבלו את ההזדמנות וינסו להוכיח את עצמם – כמו מאור ישירלמק, אליהו גטהון, אדיר לוי, איליי טמם ועוד. סילבס הצליח להשאיר שלושה זרים משמעותיים כמו קרול נימצ’יצ’קי, יוג’ין אנסה וישראל קול, אבל יצטרך עוד 3-4 שחקנים כדי שהקבוצה שלו תקבל צורה, בתקווה שעם המנהיגות של הרכש הגדול מהפועל ב”ש, רועי גורדנה, הקבוצה שלו תקבל גם אופי. הקבוצה צירפה שלושה זרים חדשים בנוסף לדיאקטה: לני נאנג’יס, ז’אן פלורן באטום וקארים קימבידי.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים את היתרון (רועי כפיר)

סגל

שוערים: קרול נימצ’יצקי (26), רז כרמי (29).

הגנה: טום בן זקן (30), מוחמד עאמר (21), טימותי אוואני (28), מאור ישילירמק (19), ניר ביטון (34), איברהים דיאקטה (19), אליה גטהון (19), אסף ארניה (19)

קישור: שלו הרוש (23), נועם מוצ’ה (22), ישראל קול (32), איליי טמם (24), אור דסה (27), רועי גורדנה (35), בן הדדי (22), אמיתי יאמין (17), קארים קימבידי (23).

התקפה: אדיר לוי (22), רביד אברג’יל (22), סתיו נחמני (27), יוג’ין אנסה (31), ז'אן פלורן באטום (23), לני נאנג'יס (31).

הגיעו: אור דסה, בן הדדי, איברהים דיאקיטה, רז כרמי, רועי גורדנה, מוחמד עאמר, עומר יפרח, ז’אן פלורן באטום, לני נאנג’יס, אסף ארניה.

עזבו: שחר רוזן, עומרי בן הרוש, מרטין אנדזי, תום כרמלי, עידו דהן, מוחמד כנעאן, רועי לוי, אורי עזו, שלומי אזולאי, אריאל הרוש, סהר חסון, אבנעזר ממאטה.

אבנעזר ממאטה מול נועם כהן (שחר גרוס)

מאמן

באשדוד מינו את חיים סילבס כמחליף של קלמי סבן, עוזרו דאז של אלי לוי שקיבל את המושכות מהמאמן המפוטר אז כדי להרים את אשדוד למעלה, וזה לא קרה בסופו של דבר. סילבס הצליח להציל את הספינה האשדודית מטביעה והשאיר אותה בליגה בזכות רצף משחקים טוב ללא הפסד, כשהוא עומד במשימה אותה קיבל מג’קי בן זקן.

הפעם, האתגר של המאמן הולך להיות אפילו גדול יותר מלהשאיר את אשדוד בליגה. בעונה שעברה הוא קיבל קבוצה עם עוגנים חזקים שעושים את ההבדל, אבל בעונה הקרובה הוא יצטרך להתמודד בלעדיהם, ולבנות קבוצה חדשה עם אופי חדש. בן זקן לא רוצה להיות עונה שלישית ברציפות במאבקי התחתית והמטרה של סילבס היא קודם כל – למנוע עוד עונה בה הקבוצה נלחמת על הישרדות.

עד כה, המאמן קיבל את רועי גורדנה כאחת ההחתמות המשמעותיות בליגת העל, בנוסף להשארתם של יוג’ין אנסה, קרול נימצ’יצ’קי וישראל קול. כדי לעמוד במטרה של הבעלים, סילבס יצטרך להיות מדויק בבחירת הזרים הנוספים וגם בישראלים. כרגע בלי עוד 4-5 שחקני חיזוק טובים יהיה לו קשה מאוד.

חיים סילבס מוכן להתמודדות (רועי כפיר)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

אחרי שלוש שנים בהפועל באר שבע, רועי גורדנה חוזר למקום שהחזיר אותו לחיים. הקשר חזר לפני מספר שנים מסלובאן בלופו הקרואטית לבית החם של ג’קי בן זקן, וזה עזר לו מאוד לחזור לקדמת הבמה ולהשיג חוזה טוב מאוד בבירת הנגב. אחרי שרן קוז’וק טעה ולא רצה להשאיר את הקשר הוותיק בב”ש, גורדנה חוזר לעיר הנמל כשחקן משמעותי במיוחד וכמנהיג החדש, שאמור להוביל את אשדוד לעונה שהיא לא הישרדותית. גורדנה מלא בניסיון וקיבל את המושכות כדי לעשות את ההבדל באשדוד – גם על כר הדשא, וגם מחוצה לו.

רועי גורדנה מול עידו עולי (חגי מיכאלי)

השחקן שיפרוץ העונה

עוד בתקופתו בנוער של אשדוד, דובר רבות על אדיר לוי כאחד הכישרונות העולים שיצאו מהמחלקה. את העונה שעברה הוא התחיל בצורה מקרטעת בעקבות בעיות חוזה, אבל בחצי השני של העונה הוא עזר לאשדוד להישאר בליגה.

אחרי הפרידות מרועי לוי וחמודי כנעאן, אדיר לוי הפך להיות בין הישראלים המנוסים יותר בסגל, כזה שחווה את ליגת העל. אם המזל גם יאיר לו פנים, הוא אמור להיכנס לחלל שהשאירו כנעאן ולוי, ולעשות את עונת הפריצה שחיכו לה באשדוד.

אדיר לוי (רועי כפיר)

חמשת המשתכרים הבכירים בקבוצה

מקום ראשון: רועי גורדנה – 200 אלף דולר

מקום שני: קרול נימצ’יצקי – 200 אלף דולר

מקום שלישי: יוג’ין אנסה – 190 אלף דולר

מקום רביעי: ניר ביטון – 170 אלף דולר

מקום חמישי: ישראל קול – 160 אלף דולר

קרול נימצ'יצקי (עמרי שטיין)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

יהיה הרבה יותר קל לדעת לאיזו עונה הולכת אשדוד אחרי שתצרף עוד 3-5 שחקנים, אך כרגע זה נראה שהיא תתמודד על מקומות 9-14.