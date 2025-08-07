לא רק טר שטגן: הסיטואציה הביזארית של פנייה

איניאקי פנייה היה השחקן היחיד במסע המשחקים באסיה שלא קיבל דקות משחק, מלבד מארק ברנאל, שממשיך לצבור תאוצה לאחר פציעתו. האנזי פליק אפילו נתן הזדמנות לשוער הצעיר דייגו קוצ'ן במשחק הידידות האחרון, אך השוער שבעבר היה הראשון ברוטציה נותר בידיים ריקות. פנייה יודע כבר מאז חודש מאי שהוא צריך לעזוב את ברצלונה, וכעת יש לו הצעות על השולחן, אך עזיבתו תקועה כל עוד מחכים לרשום את ז'ואן גארסיה או וויצ’ך שצ'סני לקראת פתיחת הליגה בעוד עשרה ימים בלבד.

אם המועדון לא יצליח לסגור מהלך, פנייה יהיה השוער היחיד מהסגל הראשון שיהיה רשום, ויהיה חייב לשחק. זהו תרחיש שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, ובינתיים הספרדי כבר דורש לזרז את הליך השחרור מחשש שיישאר בלי קבוצה.

ברצלונה, כפי שקרה בחלונות ההעברות האחרונים, ממשיכה להיאבק עם נושאי הרישום. גורמים במועדון אישרו במהלך המסע שהרישום של גארסיה אמור להיסגר השבוע, כשהוא מקבל עדיפות מוחלטת בתהליך. על פי לוח הזמנים, הרישום אמור להתבצע עד סוף השבוע, כך שהשוער אמור להצטרף רשמית לסגל בין יום חמישי לשישי. בתיאוריה, בברצלונה הבטיחו כי הרישום יתבצע מבלי להשתמש בפציעה ארוכת הטווח של מארק-אנדרה טר שטגן, אך הדבר הפך כעת לספקולציה בעקבות סירובו של טר שטגן לחתום על הדוח הרפואי.

תוקע את ברצלונה. מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

הבלגן גדול, ובינתיים איניאקי פנייה ממשיך לנהל מגעים לסיום השנה האחרונה בחוזהו כדי לזרז את העניינים. סוכניו כבר נמצאים בברצלונה, וכל הסימנים מצביעים על כך שהסכם קרוב, כאשר ברצלונה תשלם לו חלק מהשכר שנותר לעונה הנוכחית. אבל שום דבר לא ייחתם עד שהמועדון יהיה בטוח שהוא מסוגל לרשום אחד משני השוערים, והזמן אוזל.

האנשים הקרובים לפניה מתחילים להילחץ, משום שחלק מהמועדונים מפעילים עליו לחצים, בראשם סלטה ויגו. למעשה, הקבוצה הגליסיאנית כבר החלה במגעים עם שוער העבר של ברצלונה, ארנאו טנאס, במטרה לצרף אותו בהשאלה מפאריס סן ז’רמן. פנייה יודע שאחת ההזדמנויות החשובות ביותר שיש לו כדי להמשיך לשחק בלה ליגה עומדת אולי לחמוק ממנו, והוא מתחיל להתייאש, כשהוא למעשה נתון לחסדי ברצלונה. לא נשללת האפשרות שהוא יאריך את חוזהו בשנה אחת וייצא בהשאלה, נוסחה שגם עליה הוא מוכן להסכים כדי לפתוח דף חדש הרחק מהמועדון.

איניאקי פנייה (רויטרס)

מה שפנייה באמת רוצה זה שהכל יקרה כבר עכשיו. בברצלונה הבהירו שעזיבתו תיסגר לאחר החזרה מהמסע באסיה, אך כדי שזה יקרה, המועדון צריך לחזור לכלל ה-1:1 (כלומר – כל אירו שנכנס, מאפשר אירו שיוצא) ולחדש את הליכי הרישום.

עשרת הימים הקרובים עד לפתיחת הליגה מול מיורקה צפויים להיות סוערים מאוד, כשבמקביל מתנהלות ברגע האחרון שיחות מול לה ליגה. למעשה, השבוע צפויה להתפרסם גם חוות הדעת של רואה החשבון החדש, כולל תכנית היציעים המיוחסים (VIP), והכל אמור להיפתר. אם גארסיה יירשם, הסיוט של איניאקי ייגמר. אם לא, הוא עלול למצוא את עצמו משחק משחק אחרון במדי ברצלונה. לראות כדי להאמין.