מהליגה החמישית, לאליפות: הכירו את ראקוב

ראקוב צ'נסטוחובה היא סיפור הצלחה יוצא דופן, אשר התאפשר בזכות הבעלים. ללא מיכל שבירצ'בסקי, היא הייתה אמורה להמשיך לשקוע בליגות הנמוכות, אבל האוהד המקומי שהפך למיליונר הציל אותה. בזכות האיש שהפך למיליונר בעסקי מחשבים, מנוהלת גם ראקוב במקצוענות חריגה בהשוואה ליריבותיה בפולין. היא שמה דגש על שיטות מדעיות, מפתחת רשת סקאוטינג איכותית, ובאופן כללי משתדלת להגות תוכניות ארוכות טווח במדינה בה רוב עסקני הכדורגל חיים מהיום למחר במקרה הטוב.

הסיפור החל כאשר שבירצ'בסקי בכה ביציע אי שם ב-1998. ראקוב ירדה לליגה השנייה, והסטודנט בן ה-20 התקשה לעצור את הדמעות מרוב תסכול. אז הוא גם נשבע כי ירכוש את מועדונו האהוב כאשר יהיה לו מספיק כסף, ויתקן את כל הטעויות שדרדרו אותו למעמקים. חבריו חשבו שהוא צוחק, אבל חלומותיו של שבירצ'בסקי נוטים להתגשם. גם אם שאיפותיו נראות מוגזמות ומופרכות, הוא נחוש להשיג את כל היעדים. וכך, תוך שנים ספורות, הוא באמת הצליח להתעשר – ואת העסק הוא בנה בעשר אצבעות.

אחרי שסיים את לימודיו, פתח היזם הצעיר חנות מחשבים קטנה במרכז העיר צ'נסטוחובה. בהתחלה, הוא מכר כ-300 מחשבים בשנה, אבל היה בין הראשונים שהחלו להתמחות במחשבים ניידים ובסמרטפונים. הלקוחות אהבו את המקצוענות, החנות צמחה והפכה לרשת, ואז החלה להתמקד גם במכירות באינטרנט באתר שקיבל את השם x-kom. היא פופולרית כיום גם בגרמניה. המחזור האמיר בקצב מסחרר, ושבירצ'בסקי יכול היה להרשות לעצמו חופש כלכלי. אחד הדברים הראשונים שעשה היה לפעול לשיקומה של קבוצה הכדורגל האהודה.

מיכל שבירצ'בסקי (אינסטגרם)

הוא לא עשה זאת כדי לקדם את עסקיו. בשפל, התדרדרה ראקוב עד הליגה החמישית. כאשר החלה x-kom להשקיע במועדון כספונסור ב-2011, היא הייתה בליגה השלישית. ב-2014, החליט שבירצ'בסקי שהגיע הזמן לקיים את ההבטחה במלואה, רכש את ראקוב ובנה אותה מהיסוד. אחת המשימות החשובות ביותר הייתה לאתר את המאמן המתאים למשימה, והבחירה הייתה לא שגרתית. מארק פאפשון האלמוני מונה ב-2016 בגלל שסגנון המשחק שהציע התאים להשקפת עולמו של שבירצ'בסקי. אחרי מספר פגישות, הבינו השניים שהם משדרים על אותו גל ומסוגלים ליצור שיתוף פעולה ארוך טווח. החיבור הזה עובד גם היום, ואלה שני האנשים החשובים ביותר בהיסטוריה של ראקוב.

פאפשון היה מורה להיסטוריה, במקביל לעבודתו כמאמו נוער. עם הזמן, הוא בחר להקדיש את חייו לכדורגל, וההצעה להצטרף לראקוב היוותה הזדמנות של פעם בחיים. הוא לקח אותה בשתי הידיים, העלה את המועדון הצנוע לליגה השנייה תוך שנה, וב-2019 כבר טיפסה ראקוב גם לליגה הבכירה. בכך השלים שבירצ'בסקי את המשימה החשובה ביותר שהציב לעצמו, ואף החל לסמוך הרבה יותר על המאמן בכל הקשור למדיניות הרכש.

בשנים הראשונות, בחן הבעלים בעצמו את כל ההחתמות הפוטנציאליות. הוא התעמק בנתונים הטכניים שסיפקו הסקאוטים, אך הבין בהדרגה שזה צורך הרבה יותר מדי זמן. המועדון מעסיק מנהלי סקאוטינג, ולפאפשון שמורה המילה האחרונה בכל הקשור לבחירת השחקנים שמתאימים למודל שלו. הבעלים סיפר כי הוא רואה בשיטה של רד בול מודל לחיקוי – במיוחד בזו שנהוגה בזלצבורג אשר השתלטה על הליגה האוסטרית. הוא שואב השראה גם מבודו גלימט – מועדון קטן מצפון נורבגיה שהצליח להפוך לכוח המשמעותי ביותר במדינה כנגד כל הסיכויים.

מארק פאפשון (IMAGO)

הנסיקה של ראקוב מאז חזרתה לליגה הבכירה מרשימה בכל קנה מידה. פרשנים ניבאו לה ירידה מהירה, אך במקום זאת היא התברגה בצמרת הגבוהה, ובפולין למדו להעריך את המודל העסקי של שבירצ'בסקי ואת שיטות האימון של פאפשון הבנויות בעיקר על משמעת ותיאום כמעט אוטומטי בין השחקנים. יש הגורסים כי המאמן הורס את היצירתיות, אבל קשה מאוד להתווכח עם התוצאות. ב-2021 וב-2022 זכתה ראקוב בגביע הפולני וסיימה במקום השני בליגה. ב-2023, היא כבר זכתה באליפות היסטורית ראשונה, ואז העיד שבירצ'בסקי שעל תואר כזה הוא לא העז אפילו לחלום בעצמו. זה היה מעל ומעבר אפילו לשאיפות שלו.

זה לא היה מקרי כלל. ראקוב הקדימה לפני שנתיים ב-9 נקודות שלמות את לגיה ורשה שסיימה במקום השני. היא אף לא מיהרה למכור את כוכביה, ושבירצ'בסקי הצהיר: "אנחנו לא רוצים לעשות רווח. יש לי קשר רגשי למועדון, ואני רוצה לשמח את האוהדים ואת העיר כולה". המטרה הייתה ונותרה לייצר המשכיות, אך הבעיה המרכזית נבעה מהחלטתו של פאפשון להתפטר עליה הכריז עוד לפני תום העונה ההיסטורית. המאמן סבר שיוכל להתקדם מקצועית אחרי שמיצה את עצמו בראקוב ולהוכיח את עצמו על במה מרכזית יותר.

בדיעבד, התברר שזה לא קל במיוחד. על אף שקושר למספר מועדונים במערב אירופה, המגעים לא הבשילו בסופו של דבר, בין היתר כי פאפשון לא שולט בשפה אנגלית ברמה הנאותה. עיתונאי פולני מספר: "מארק הבין שלא יקבל תנאים מושלמים כמו שהיו לו בראקוב בשום מקום אחר, בוודאי לא בפולין. עם שבירצ'בסקי יש לו חופש פעולה כמעט מוחלט, והוא האיש הקובע בכל הסוגיות המקצועיות. כך קל הרבה יותר לעבוד בשקט תעשייתי, ולכן הוא בחר לחזור בסופו של דבר".

שחקני ראקוב ומארק פאפשון (IMAGO)

ללא פאפשון, שקעה ראקוב במקום השביעי ב-2023/24, אבל שובו בקיץ שעבר שינה שוב את המגמה. השילוב עם שבירצ'בסקי חודש כאילו לא הופסק מעולם, וראקוב סיימה שוב כסגנית האלופה, בפיגור נקודה בלבד מלך פוזנאן. העונה היא נחשבת לפייבוריטית לסיים בפסגה, אבל נחושה מאוד גם להצליח בזירה האירופית. הרי זה מה שעושות זלצבורג ובודו גלימט, אז למה שהקבוצה עם הניהול הטוב ביותר בפולין לא תלך בעקבותיהן?

בינתיים, זה לא הולך בקלות. ההישג הגדול ביותר של ראקוב, אם אפשר לקרוא לזה כך, היה ההשתתפות בשלב הבתים בליגה האירופית לפני שנתיים, בעקבות ההדחה במוקדמות ליגת האלופות – הרי אופ"א מעניקה בונוסים על כישלונות בקיץ. זה קרה ללא פאפשון, והקבוצה סיימה עם 4 נקודות בלבד מ-6 משחקים. המאמן הנערץ לא הצליח עד כה בעצמו, והודח פעמיים בניסיונו להעפיל לשלב הבתים בקונפרנס ליג. העונה מקווה ראקוב שהעלילה תהיה שונה, ומטרת המינימום היא להשתתף בשלב הליגה. שבירצ'בסקי יודע שבסופו של דבר גם התהילה האירופית תגיע אליו, אבל השאלה הגדולה היא אם זה יקרה כבר עכשיו על חשבון מכבי חיפה.