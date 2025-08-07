יום חמישי, 07.08.2025 שעה 14:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
רשמית: אורוש טריפונוביץ' חתם במכבי תל אביב

הצהובים הכריזו על צירופו של הסווינגמן, שחתם לשנתיים ואמר: "שמח להצטרף למועדון היסטורי כזה". קולדבלה: "סיום מושלם לשבוע של החתמות משמעותיות"

|
אורוש טריפונוביץ' (IMAGO)
אורוש טריפונוביץ' (IMAGO)

מכבי תל אביב לא עוצרת לרגע. מה שהתחיל במרסיו סנטוס נמשך עם לוני ווקר, אבל זה לא נגמר שם. ג’ף דאוטין ג’וניור כבר חתם גם כן, והיום (חמישי) מחזיקת הגביע הודיעה על צירופו של שחקן נוסף, כשהכריזה שאורוש טריפונוביץ’ חתם לשנתיים ויחזק את הסגל של עודד קטש בעונה הקרובה.

"אני שמח מאוד להצטרף למועדון היסטורי כזה", אמר אורוש טריפונוביץ', "אני מודה לכולם בארגון על האמון בי ואני כבר לא יכול לחכות לרגע בו נצא לדרך".

הג’נרל מנג’ר, קלאודיו קולדבלה, אמר: "ההגעה של אורוש טריפונוביץ' למשפחת הכדורסל שלנו היא סיום מושלם לשבוע של החתמות משמעותיות. אורוש שחקן דינמי ומגוון שמשחק בכמה עמדות ומגיעה משושלת כדורסל משובחת.

"הוא מביא איתו מוסר עבודה חסר מנוח ומנהיגות שקטה שבוודאי תחזק את חדר ההלבשה המאוחד שלנו. הוא מתקרב לשיא הקריירה שלו ומוסיף אלמנטים למשחק מדי עונה. הוא כבר הצטיין ברמות הגבוהות ביותר ועל הבמות הכי יוקרתיות.

מגיע למכבי ת"א. טריפונוביץ’ (IMAGO)מגיע למכבי ת"א. טריפונוביץ’ (IMAGO)

"ככל שאנחנו מתכוננים לאתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, להוסיף אדם ושחקן כמו אורוש, מבחינת אופי וסדר גודל, זה צעד קדימה וברכה גדולה לארגון שלנו. אנחנו נרגשים שהוא איתנו ומקבלים אותו למשפחה בברכה ובחיבוק צהוב-כחול חם". 

המאמן עודד קטש אמר: "אנחנו שמחים שאורוש מצטרף אלינו. הוא שחקן צעיר שמביא איתו איכות בשני צדי המגרש, קליעה ברמה גבוהה וייתן לנו עוד עומק ואיזון בעמדת הפורוורד".

טריפונוביץ’ נחשב לפרוספקט ושיחק תחת ז׳ליקו אוברדוביץ׳ בפרטיזן בלגרד. מדובר בפורוורד מוכשר, אתלט וארוך עם יכולת קליעה מעבר לקשת והוא מגיע על המשבצת שהייתה מיועדת במקור לליוואי רנדולף בשנה שעברה. מדובר בשחקן עם יכולות גם בהגנה כאשר התחזיות לגביו באשר לתקרה שלו גבוהות ונראה שהוא נמצא רגע לפני הפריצה הגדולה.

יפרוץ בצהוב? טריפונוביץיפרוץ בצהוב? טריפונוביץ' (IMAGO)

הסווינגמן הסרבי, שנמצא בימים אלו בהכנות עם נבחרתו לקראת אליפות אירופה הקרובה, בה סרביה שואפת להגיע הכי רחוק שיש, מגיע אחרי עונה נהדרת בטופאש בורסה. כאמור, טריפונוביץ’ שיחק בין היתר גם בפרטיזן בלגרד, קרשיאקה וגם במגה באסקט.

בעונה האחרונה במדי טופאש בורסה הוא רשם עונה נהדרת עם מוצעים של 11.4 נקודות בממוצע למשחק על 40% מעבר לקשת, 2.1 ריבאונדים ו-1.4 אסיסטים במסגרת המקומית. ביורוקאפ עם הקבוצה הוא רשם 10.5 נקודות בממוצע, וכאן אפילו על 43% ל-3, בנוסף ל-2 ריבאונדים ו-2.7 אסיסטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
