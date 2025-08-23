קבוצה חדשה: האתגר הגדול של ריינה ודראפיץ'

אחרי שלוש שנים טובות תחת שרון מימר, מתוכן הגיעה שנה אחת לפלייאוף העליון, בני ריינה עומדת לפני צומת דרכים. המאמן עזב לבני סכנין ויחד איתו עזבו לא מעט שחקנים משמעותיים ביותר, החל משלושת הבלמים, נמניה ליוביסבלייביץ', ממאדו סמבינה וקרלו ברוצ'יץ, דרך מוחמד אוסמן וגיא חדידה בקישור ועד קייס גאנם,סייד אבו פרחי ואיזקיאל הנטי בהתקפה.

גולת הכותרת עד כה במסע הרכש של העונה הוא צירופו של אנטוניו ספר מהפועל באר שבע, שמהווה רכש מרשים ביותר ויכול לשחק בכל אחת מהקבוצות הגדולות בארץ. מי שמונה במקום מימר הוא סלובודאן דראפיץ', שפוטר במהלך העונה הקודמת מסכנין וינסה בריינה לעשות עונה טובה מבלי להסתבך בחלק התחתון של הליגה.

הרוח החיה בריינה היה ונשאר הבעלים סעיד בסול, שמנהל את המועדון ביד רמה. נכון להיום, ריינה חיזקה את שורותיה במספר שחקנים, אבל עדיין חסרה בשחקנים משמעותיים בחלק הקדמי והיא תהיה חייבת להתחזק. הקבוצה תמשיך זו העונה השלישית לשחק באצטדיון נוף הגליל שהפך לבית הרשמי שלה.

שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)

סגל

שוערים: גד עמוס (36) וליאור גליקליך (22).

הגנה: נאיל חוטבא (38), עאיד חבשי (30), מור ברמי (22), עבדללה ג'אבר (32), מילאדין סטבאנוביץ'(29) וג'וניור פיוס (29).

קישור: פראס אבו עקל (28), רועי שוקרני (35), אלכסה פייץ' (26), נבו שדו (23), סער פדידה (28), עידו גורן (20), עמנואל בנדה (27) ואיהאב גנאים (29).

התקפה: אסיל כנאנה (23), אנטוניו ספר (25), מוחמד שכר (28) ולירוי מונדזנגה (24).

הצטרפו: עידו גורן, אסיל כנאנה, אלכסה פייץ', מילדאן סטבאנוביץ', אנטניו ספר, נבו שדו, ג'וניור פיוס, עאיד חבשי, פיראס אבו עקל, ליאור גליקליך, עמנואל בנדה ונתנאל חג'אני.

עזבו: נמניה ליוביסבלייביץ', ממאדו סמבינה ,גיא חדידה, עומרי אלטמן, קרלו ברוצ'יץ, עומר נחפואי, פדיל זבידאת, קייס גאנם ,איזיקאיל הנטי, אונגר רון, מוחמד אוסמן וחמזה שיבלי.

אנטוניו ספר. רכש משמעותי לריינה (חג'אג' רחאל)

מאמן

מדובר באחת העונות היותר משמעותיות של דראפיץ' בכדורגל הישראלי. בשנים האחרונות המאמן פוטר מעירוני קריית שמונה ומבני סכנין, דבר שלא אמור להוסיף לו נקודות זכות ולמרות זאת, קיבל את הקרדיט להחזיר לעצמו לא מעט מניות בריינה. דראפיץ' מאמן יסודי מאוד ,שידוע כמי שהולך עם הדרך שלו, דוגל בכדורגל התקפי עם משחק מסודר ולא חושש לתת קרדיט לשחקנים צעירים כמו איהם מטר שגדל במחלקת הנוער של ריינה.

דראפיץ' איש נעים הליכות שנעים מאד לעבוד מולו וידוע כאחד שגילה לא מעט כישרונות בעבר דוגמת גבי קניסקובסקי ואביב אברהם בנתניה, סאהר תאג'י, חסן חילו ומוחמד אבו ניל בסכנין. בריינה, דראפיץ' נעזר לא מעט בסעיד בסול כדי לבנות את הסגל בסיוע הסקאוטניג הראשי סלאם אחמד, שחזר לקדנציה שנייה במועדון לאחר שנתיים במכבי ת"א, שם שימש בתפקיד הסקאוט.

סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

גד עמוס. ללא ספק מדובר באחד השוערים הטובים בליגה ולא במקרה. למרות גילו המתקדם (36) עמוס בשלוש השנים האחרונות הפך למניה הבטוחה של ריינה בליגת העל ולא בכדי שמו נקשר בעונה הקודמת למכבי חיפה והוא גם השתייך לסגל נבחרת ישראל.

עמוס, מעבר ליכולת המקצועית שלו בין הקורות, ניחן בקור רוח בהתנהלותו מחוץ למגרש והוא נחשב לאחד המנהיגים של ריינה. ליכולת שלו השנה במגרש תהיה השפעה ישירה על איפה שריינה תסיים העונה, בטח בזמן שהקבוצה עשתה שינוי כל כך קיצוני בסגל השחקנים.

גד עמוס כועס על חבריו לקבוצה (חג'אג' רחאל)

השחקן שיעשה את הפריצה

אסיל כנאני. מדובר בחלוץ צעיר שניחן במהירות ובועט בשתי הרגלים באותה מידה. הרבה מאוד מאמנים, כולל בליגה הלאומית, לא האמינו בכנאני, עד אשר הגיע סעיד בסול שראה אותו במשחק אימון מול נוף הגליל והחליט ללכת על החלוץ, שפתח בסערה בשני משחקי גביע הטוטו הראשונים מול ריינה וק"ש כאשר כבש ארבעה שערים. מדובר בגולר ופוטנציאל שאם ימשיך לקבל את הקרדיט, יכול להתפתח לחלוץ מעניין מאד בליגת העל.

אסיל כנאני (ראובן שוורץ)

המשתכרים הבכירים

מקום ראשון: אנטוניו ספר 200 אלף דולר

מקום שני: ג'ניור פיוס 160 אלף דולר

מקום שלישי: אלכסה פייץ' ועאיד חבשי 150 אלף דולר

מקום רביעי: מילאדין סטיבאנוביץ' 140 אלף דולר

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

8-11