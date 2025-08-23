המשכיות, ועוד קצת: על העונה שמחכה לטבריה

עירוני טבריה עברה שינויים גדולים, כשהחליפה יותר מחצי מהסגל שלה. מה שנשאר קבוע הוא המאמן, אלירן חודדה, עם הצוות המקצועי שלו, אליו הצטרף גם חן סול, כמנהל טכני. בטבריה שמו את הדגש בעיקר על העמקת הסגל, שיהיו בו יותר אופציות לעלות מהספסל וכן על קבוצה שתוכל קצת יותר להחזיק בכדור, שכן בעונה שעברה לטבריה היו את אחוזי החזקת הכדור הנמוכים בליגה.

החוליה החסרה בקבוצה היא עמדת השוער: הקבוצה איבדה בקיץ את דניאל טננבאום, שהיה ללא ספק המצטיין של הקבוצה בעונה החולפת וגם את מחליפו, טל בומשטיין. עידו שרון הגיע מהפועל ת''א, כדי להיות שוער שני ואת עמדת השוער הראשון מייעדים בקבוצה לשוער הזר רוג’ריו דוס סנטוס.

סימן השאלה הגדול של הקבוצה הוא כאמור בעמדת השוער: דניאל טננבאום היה ה-מצטיין של הקבוצה בעונה שעברה והוא עזב לקריית שמונה. השוער הפורטוגלי שהגיע, רוג'ריו דוס סנטוס, שותף במשחק גביע הטוטו בשבת שעברה, מול הפועל פתח תקווה, ספג שלושה שערים ונראה לא טוב, אך אי אפשר להסיק כלום על סמך משחק אחד.

שחקני עירוני טבריה מודים לקהל (עמרי שטיין)

סגל

שוערים: רוג’ריו סנטוס (26), עידו שרון (23), ג'ונס אבו גנימה (21).

הגנה: ממדו סמבה קנדה (32), נהוראי חן (20), אונדרז' באצ'ו (29), אביב סולומון (30), עומר יצחקי (24), הארון שפסו (26), רון אונגר (23), אלי בלילתי (31), דניאל גולאני (22).

קישור: יונתן טפר (24), דוד קלטינס (30), איתן וולבלום (27), ניב גוטליב (22), עידן דהן (24), מוחמד אוסמן (31), גיא חדידה (30), ירין סוויסה (21), עילאי אלמקייס (25).

התקפה: ווהיב חביבאללה (27), באסל שעבאן (25), פיטר מייקל (27), סטניסלב בילנקי (26), איתמר שבירו (27).

הגיעו: רון אונגר, סמביניה, עילאי אלמקייס, ניב גוטליב, מוחמד אוסמן, עידו שרון, גיא חדידה, איתמר שבירו, עידן דהן, דניאל גולאני, ירין סוויסה, רוג’ריו סנטוס.

עזבו: דניאל טננבאום, טל בומשטיין, בן והבה, פיראס אבו עקל, באסם זערורה, שניר טליאס, ג'ורדן בוטאקה, שי קונסטנטין, מיכאל אוחנה, ניב טובול, רון אפלבאום, מתנאל טדסה.

איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

המאמן

אלירן חודדה, בן ה-43, פותח עונה חמישית בקבוצה, אותה הוא מאמן עוד מליגה א', שני בליגה רק לזיו אריה מהפועל ירושלים. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון ומיקי ביתן, נותנים בחודדה אמון מלא וגם כשהקבוצה הייתה במקום האחרון במהלך העונה שעברה, לא חשבו במועדון לפטרו. חודדה מקבל גיבוי מלא מההנהלה בכל הנוגע לקבלת ההחלטות המקצועיות בקבוצה. המאמן נחשב למאמן של שחקנים, שיודע מתי לאכוף משמעת ומתי להיות יותר קליל. מבחינת הקהל של הקבוצה, חודדה אהוב מאוד על חלק גדול מהאוהדים, אך ישנו חלק קטן, שסולד מהסגנון שמציגה הקבוצה תחת המאמן. חודדה גם מחזיק בתואר המאמן הגבוה בליגה (1.93).

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

השחקן שיעשה את ההבדל

גיא חדידה. לא סתם קיבל הרכש מריינה את סרט הקפטן. בטבריה בונים על חדידה בתור עושה המשחק והמנהיג של הקבוצה במרכז השדה. זה שיבנה את ההתקפות וייתן לקבוצה נדבך שלא היה לה בעונה שעברה: איום על השער מרחוק. בטבריה רצו מאוד את חדידה והיו מוכנים לשלם עליו את סעיף השחרור שלו מריינה, כ-400 אלף שקלים, והחתימו אותו לשלוש שנים. חדידה עצמו מודע לציפיות ממנו ומכוון לעונה עם מספר דו ספרתי של שערים. בעונה שעברה הבקיע עשרה שערים במדי ריינה.

גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)

השחקן שיפרוץ

ניב גוטליב. הרכש מפראלימני לא היה נחשב לרכש נוצץ במיוחד. לפני העונה שעברה, בה שיחק, כאמור בקפריסין, שיחק גוטליב בהפועל חדרה ובהפועל רעננה. נראה לפי משחקי ההכנה שבקבוצה של אלירן חודדה הוא מקבל מקום מרכזי בקישור וייתכן מאוד שהוא זה שיפרוץ העונה בקבוצה. במשחקי ההכנה כבש כבר שני שערים ובשני משחקי הקבוצה בגביע הטוטו בלט גם כן לטובה.

ניב גוטליב (לילך וויס-רוזנברג)

המשתכרים הבכירים

חמשת הזרים של טבריה, באצ'ו, סמביניה, אוסמן, מייקל ובילנקי, הם בעלי השכר הגבוה בקבוצה, כשכל אחד מהם מקבל סביב 200,000 דולר לעונה (מעל 17 אלף דולר לחודש).

סטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

בצוות המקצועי של טבריה עדיין מצהירים שהמטרה היא להישאר בליגה. הבעלים, אריה קלמנזון, אמר שהעונה, עם הגדלת התקציב והעמקת הסגל הוא רוצה לסיים בעשירייה הראשונה. ההערכה שהיא תסיים בין לבין: מקומות 9-11.