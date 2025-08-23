עם רצון לכדורגל יותר התקפי: ק"ש פותחת עונה

עירוני קריית שמונה של שי ברדה היא אחת הקבוצות שעברו את השינוי הגדול ביותר בפגרה הנוכחית. עוגנים בדמות השוער אסף צור (שלדעת רבים היה הטוב בליגה אשתקד) והקפטן עאיד חבשי עזבו, כמו גם שחקנים מנוסים דוגמת דודי טוויטו, רועי זיקרי ולידור כהן.

הקו האחורי של ברדה הוא חדש לחלוטין, עם דניאל טננבאום בשער ועובדיה דרוויש ובילאל שאהין כמגנים, כאשר גם נמניה ליוביסבלייביץ' יחזק את מרכז ההגנה. למעשה, שי בן דוד הוא השריד היחיד בחלק האחורי מהעונה שעברה.

בקישור, ברדה יקבל בחזרה את הקפטן אריאל שרצקי שנעדר מכל העונה שעברה בשל פציעה ובעיקר זרים מעניינים בדמותם של אנתוני לימבומבה, שמגיע עם רזומה מרשים מהליגה הבלגית ואדריאן אוגריסה, שלראשונה יוצא מגבולות דרום אמריקה וינסה למלא את החסר של סטפן אלפרדו.

ברדה מכוון לקבוצה התקפית יותר מהעונה שעברה, כזאת שיותר מזכירה את התקופות במכבי נתניה ובבית"ר ירושלים, כאשר הבשורה היא החזרה לאימונים במגרש האימונים בקריית שמונה. אלא שלפחות בתחילת העונה, הקבוצה של איזי שרצקי שוב תנדוד מחוץ לאיצטדיונה, עד אשר מישהו יחליט להראות שאכפת לו.

שחקני עירוני קריית שמונה (עמרי שטיין)

סגל

שוערים: דניאל טננבאום (30), מתן זלמנוביץ' (31).

הגנה: עובדיה דרוויש (27) , עידו וייר (28), נמניה ליוביסבלייביץ' (28), שי בן דוד (28), בילאל שאהין (22), הראל גולדנברג (20)

קישור: סאקו בנגורה (23) , כריסטיאן מרטינס (28), אביב אברהם (29), אריאל שרצקי (23), אופיר בנבנישתי (25), יואב כראדי (19), ג'ואן חלבי (20), אורי שנפר (21), יונתן מלכה (18), יאיר מרדכי (21) ואנתוני לימבומבה (31)

התקפה: מוחמד אבו רומי (21) ואדריאן אוגריסה (28)

הגיעו: דניאל טננבאום, עידו וייר, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', אביב אברהם, אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה

עזבו: אסף צור, דודי טויטו, נועם כהן, אור דדיה (סיים השאלה), אעיד חבשי, דניס קוליקוב (סיים השאלה), נדב נידם (סיים השאלה), אביחי וודג'ה, לידור כהן, רועי זיקרי, כריסטיאן בלה (השאלה), ז’ארדל, סטפן אלפרדו, אופרי בוארון.

יאיר מרדכי חוגג (עמרי שטיין)

מאמן

שי ברדה רושם עד כה שנתיים מצוינות במדי הקבוצה מהצפון. הוא הצליח להעלות את הקבוצה מהליגה הלאומית לליגת העל בעונתו הראשונה ואשתקד, למרות שהקבוצה נדדה ברחבי הארץ ביותר מ-20 מגרשי אימונים ושיחקה מחוץ לביתה, היא הצליחה לרשום עונה שקטה ולרגעים אף לאיים על המקום בפלייאוף העליון.

בקיץ האחרון, הוא האריך את חוזהו לשנתיים נוספות במועדון והשנה, הוא יצטרך לעמוד במבחן העונה השנייה: הקבוצה שלו עדיין תארח מחוץ לביתה, אך האימונים חזרו לצפון. ברדה, לקח סיכון וביצע מהפכה בסגל, כאשר מבחינה מקצועית, הוא ירצה לחזור לשיטת הלחץ שאפיינה אותו בעברו. אם יצליח וק"ש תיאבק על הפלייאוף, הוא יוכל לחזור לבמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

אנתוני לימבומבה, הגיע בקיץ לקבוצה מהצפון לאחר רזומה מרשים. הוא שיתף פעולה בעברו עם אליניב ברדה, עבר ברמות הגבוהות ביותר בבלגיה ובצעירותו, הציפיות היו שירשום קריירה זהה לזו של קווין דה בריינה. אלא שמשהו בדרך התפקשש ואם הוא יראה לפחות מחצית ממה שניבאו לו, הוא עשוי להיות אחד השחקנים המעניינים בליגת העל.

עד לפני שבע עונות, הוא נרכש בסכום של לא פחות משמונה מיליון יורו ע"י נאנט הצרפתית, כאשר בעונה שעברה, הוא הראה שכוחו עוד במותניו עם כמות שערים ובישולים מכובדת בבוורן מהליגה הבלגית השנייה. בק"ש עשו לא מעט כדי לצרפו ומגדירים אותו כאחד מהשחקנים הזרים הבולטים שנחתו במועדון בעשור האחרון. אם זה יתחבר, השמיים הם הגבול.

אנתוני לימבומבה (עמרי שטיין)

השחקן שיפרוץ

בשנתיים האחרונות, ק"ש מקדמת לא מעט שחקני בית. בסגל הנוכחי, ניתן יהיה למצוא לא פחות מעשרה שחקני בית. לאחר עונת בכורה שהותירה טעם של עוד, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ובילאל שאהין, רושמים את עונתם השנייה בליגה הבכירה ובצוות המקצועי בונים על כך שיהוו כינור ראשון ויהיו חלק משמעותי בקבוצה.

עד כה, במשחקי ההכנה, השלושה מראים כושר נפלא, כאשר השניים הראשונים סיפקו לא מעט שערים ובישולים והוכיחו לברדה שיש לו על מי לסמוך. לגבי שאהין, בק"ש לקחו סיכון עם השארתו כמגן הבכיר בשל חוסר הניסיון, אך בק"ש בטוחים שמדובר בשחקן שיעשה התקדמות מדהימה.

בילאל שאהין (שחר גרוס)

חמשת המשתכרים הבכירים

חמשת הזרים של הקבוצה תופסים את משבצת המשתכרים הבכירים: אנתוני לימבומבה (170,000 דולר לעונה), סאקו באנגורה וכריסטיאן מרטינס (165,000 דולר כל אחד לעונה), אדריאן אוגריסה (160,000 דולר לעונה) ונמניה ליוביסבלייביץ' (150,000 דולר לעונה). לאחר מכן מגיע ברשימה הישראלי דניאל טננבאום (150,000 דולר לעונה).

שי בן דוד עם הכדור (רועי כפיר)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

אחרי חצי עונה טובה מאוד אשתקד ולאחר מכן קצת ירידה, מה שלבסוף נגמר בפלייאוף תחתון, העונה הצפוניים ינסו לעשות את קפיצת המדרגה ואולי להתברג בטופ 6. ק”ש צפויה להתמודד על מקומות 6-9.