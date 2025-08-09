בא מאהבה: אמבומו ימשיך לנסוק ביונייטד?

"מנצ'סטר יונייטד היא המועדון הגדול ביותר באנגליה", הצהיר בריאן אמבומו כאשר הוצג ככוכב החדש באולד טראפורד. זו הצהרה מעט משונה עבור שחקן שעבר זה עתה מהקבוצה שסיימה במקום העשירי בפרמייר ליג לקבוצה שדורגה במקום ה-15, בפיגור 12 נקודות שלמות מברנטפורד. ואולם, גם אם ההווה לא מזהיר, ממשיכים השדים האדומים להרוויח מעברם.

החלוץ הצרפתי סיפר כיצד שיחק כילד בחולצה האדומה עם מספר 7 של כריסטיאנו רונאלדו על הגב, ברחובות עיר הולדתו אבאלון. אז היה חלומו הגדול להגיע למנצ'סטר, וכעת הוא מגשים אותו בגיל 25. מועדונו האהוב נמצא אמנם בשפל, אבל יש כאן גם הזדמנות. המטרה היא להחזיר אותו למקום הטבעי בצמרת, והמאמן רובן אמורים משוכנע כי אמבומו יהיה חלק אינטגרלי בפאזל שלו.

בכל הקשור לסקאוטינג ולהכשרה המקצועית, עשתה ברנטפורד את כל העבודה. מעטים הכירו את אמבומו כאשר הוא פרץ בעונת 2018/19 להרכב טרואה בעקבותה הירידה לליגה השנייה. זמן קצר לאחר מכן, בוצעה ההשתלטות של מנצ'סטר סיטי על טרואה, אבל אז זה עדיין היה מועדון עצמאי וגאה. נציגים מטעם ברנטפורד נכחו ברוב המשחקים שלו כדי לעקוב אחרי החלוץ המוכשר שהבקיע 10 שערים ב-35 משחקים – לא בהכרח נתון מזהיר שמושך תשומת לב מיוחדת. אמבומו היה אלמוני מאוד, אבל כך גם ברנטפורד עצמה. כאשר נוצר הקשר עם הרכש המיועד, הוא כלל לא ידע על קיומו של המועדון הלונדוני. זה לא הפריע לו להתרשם מעומק המחקר שנעשה עליו. נדמה היה כי ברנטפורד יודעת על אמבומו כמעט הכל, והיא אף הדגישה כיצד הוא יוכל להשתדרג בשורותיה.

בריאן אמבומו (רויטרס)

וכך היה. אמבומו הפתיע את הסביבה כאשר עבר מהליגה השנייה בצרפת לליגה השנייה באנגליה, ולא הצטער אפילו לרגע. שם החלה העליה ההדרגתית שלו בהדרכת המאמן תומאס פרנק. הדני החל ב-2019 את עונתו המלאה הראשונה בברנטפורד, כך שאמבומו היה חלק אינטגרלי מתכניותיו לאורך רוב הקדנציה. הוא השתמש בו כקיצוני ימני, כחלוץ שני ואפילו כחלוץ מטרה. בכל עמדה בה שולב, הוכיח אמבומו שתי תכונות ברורות – מחויבות וכושר למידה יוצא דופן. ביחד עם הכישרון הבסיסי שזוהה ואובחן לפני ההחתמה, זה הספיק כדי להפוך אותו בהדרגה לשחקן דומיננטי מאוד.

אמבומו שיתף פעולה עוד עם אולי ווטקינס וסעיד בנרחמה אי שם בעונת 2019/20. שניהם עזבו אחרי שברנטפורד הפסידה לפולהאם בפלייאוף העליה, בעוד הצרפתי נשאר וסייע לאייבן טוני להבקיע בצרורות. החלוץ המרכזי עשה את רוב הכותרות כאשר ברנטפורד השלימה עליה היסטורית דרך פלייאוף ב-2021, אבל המאמן טען כי אמבומו היה חשוב לא פחות. הוא נותר באנקר בלתי מעורער בליגה הבכירה, ועשה התקדמות עצומה.

"זה מרגש. לא מבחינים בזה משבוע לשבוע, אבל כאשר מסתכלים אחורה לאורך השנים רואים את השיפור הגדול של בריאן", אמר פרנק. זה בא לידי ביטוי בעיקר באיכות קבלת ההחלטות. בתחילת דרכו, נטה אמבומו לבעוט יותר מדי ממצבים נוחים פחות, ועם הזמן למד לא לבזבז הזדמנויות סתם. הוא שכלל את יכולת הכדרור ואת ראיית המשחק, הפך למוסר טוב יותר, ובמאי 2024 הצהיר על חלומו לשחק בקבוצה גדולה באמת. "זה יקרה. לו הייתי במועדון גדול יותר בעצמי, הייתי מחתים אותו. שיכנענו אותו להישאר, ובינתיים הוא מאושר כאן", אמר אז פרנק.

וזה היה קריטי בהחלט. ללא טוני, שעזב לטובת הכסף בליגה הסעודית, תפס אמבומו את הבמה המרכזית לצד חברו הקרוב יואן ויסה. 20 שערים היו לו – רק מוחמד סלאח, אלכסנדר איסק וארלינג הולאנד כבשו יותר. הוא הוסיף גם 7 אסיסטים, והנתון הסטטיסטי שנקרא "אסיסטים צפויים" היה גבוה הרבה יותר – עניין של חוסר מזל כי חבריו החטיאו ממצבים שאמבומו סידר להם. הוא היה עד כדי כך טוב שיש פרשנים בצרפת שהיו שמחים לראותו אותו במדי סגנית אלופת העולם.

וויסה ואמבומו (רויטרס)

לצערם, ואולי לצערו של אמבומו עצמו, הוא החליט לעבור לייצג את קמרון, מולדת אביו, עוד ב-2022 כדי לשחק במונדיאל. סמואל אטו, על תקן נשיא ההתאחדות, יצר איתו קשר אישי לשם כך. שם הוא הכיר את אנדרה אונאנה, כך שכעת כבר יש לו חבר באולד טראפורד. במנצ'סטר יונייטד לא כולם מאושרים מיכולותיו של השוער שהוחתם לפני שנתיים מאינטר תמורת כ-50 מיליון יורו. תג המחיר עלול להוות מעמסה גם מבחינת אמבומו, כי הנהלת השדים האדומים לא בדיוק הצטיינה במשא ומתן עם בברנטפורד והסכימה להוציא 71 מיליון ליש"ט. העניין הוא כי במונחי השוק הנוכחי גם הסכום הזה לא מופרך, אם רואים את הצרכים של אמורים.

הפורטוגלי נחוש, כידוע, לשחק אך ורק במערך 3-4-3. לשם כך, נדרשים שחקני אגף היברידיים, שמסוגלים לפעול הן על הקו והן בתוך הרחבה. בצד שמאל, מיועד לתפקיד הזה מתאוס קוניה הברזילאי שהוחתם מוולבס. מימין, עונה אמבומו באופן מושלם על ההגדרה, כי הוא פעל כסוג של קיצוני וחלוץ בו זמנית בברנטפורד. שילובו יאפשר להשתמש באמאד דיאלו כשחקן שסוגר את האגף הימני בקישור, בתקווה כי השניים ישלימו זה את זה וייצרו שיתוף פעולה פורה. יהיה מסקרן לראות כיצד זה יבוצע בפועל, אבל על הנייר הפוטנציאל מבטיח. אין הרבה שחקנים באנגליה שהיו מעורבים ביצירת הזדמנויות רבות יותר מאמבומו בעונה שעברה, והרבה יותר הגיוני לשלם עבור שחקן שכבר הוכיח את עצמו בפרמייר ליג ומכיר אותה לעומק, מאשר על מישהו שטרם התנסה בה.

פרנק, שעזב את ברנטפורד לטובת טוטנהאם, היה שמח להמשיך לעבוד עם החניך אותו הוא מעריץ, אבל אמבומו הלך בעקבות הלב. זה לא דבר של מה בכך, ובצד האדום של מנצ'סטר יידעו להעריך שחקן שמגדיר את המועדון כגדול ביותר במדינה למרות עומק המשבר. לאורך הקדנציה הארוכה בברנטפורד, היה אמבומו מקצוען למופת, וגם זה חשוב לצורכי הבראת חדר ההלבשה. מרקוס רשפורד הועזב על ידי אמורים בגלל גישה לא נכונה לכאורה, וגם אם הקביעה הזו שנויה מאוד במחלוקת יש יתרון בסיסי לכוכב שנמצא בקונצנזוס.

אמבומו הוא אדם רחב אופקים. הוא קורא הרבה יותר בהשוואה לכדורגלן ממוצע. הוא אוהב לשחק שחמט, ולעתים שוקע בקרבות מול אנשים מרחבי העולם גם לפני המשחקים על הדשא. הוא למד לנגן בפסנתר לבדו תוך צפיה בסרטונים באינטרנט, והיה ידוע כמוזיקאי מחונן בברנטפורד. הוא עשה את דרכו מלמטה, וזמן קצר לפני יום הולדתו ה-26 מאמין שיוכל להמשיך לנסוק ולהשתדרג גם במועדונו החדש. המטרה היא להוכיח שהוא עשה את הצעד הנכון, והמוטיבציה תהיה גבוהה מאוד. לא הכל תלוי בו, אבל אפילו האוהדים הנייטרלים עשויים להחזיק לו אצבעות.