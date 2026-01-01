יום חמישי, 01.01.2026 שעה 11:23
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

שיא אחר שיא: כל המספרים מהקריירה של זהבי

אחד הגדולים שהענף כאן ראה פרש, וזה הזמן לתת מבט לסטטיסטיקה: הגולים, התארים, השיאים, הנבחרת, המרדף אחר מזרחי שנגמר ועוד. כל המספרים בפנים

ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)
ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)

אחת הקריירות הגדולות ביותר שידע הכדורגל הישראלי הגיעה היום (חמישי) לסיומה, כשערן זהבי הודיע על פרישה מהמשחק. בגיל 38, החלוץ, שכבש כל כך הרבה שערים וסיפק כל כך הרבה רגעים בלתי נשכחים, כבר לא יספק יותר לא את זה ולא את זה, ולכן לנו נותר להביט לאחור ולהסתכל על כל המספרים שלו.

זה התחיל בהפועל תל אביב, אצלה שיחק 133 משחקים, כבש 35 שערים והוסיף עוד 10 בישולים, ולא נשכח כמובן את שער האליפות בטדי ואת המספרת מול ליון. משם זה המשיך לפאלרמו, ובאיטליה ב-26 הופעות הוא רשם שני שערים ושלושה בישולים.

ואז השיא הגיע. מכבי תל אביב הודיעה על צירופו של EZ7, ומשם הכל היסטוריה. 298 הופעות במהלך שתי קדנציות, 202 שערים, 41 שערים ושיא אחר שיא אחר שיא אחר שיא. בתווך, הוא רשם 117 הופעות בגוואנז’ו עם 103 שערים ו-31 בישולים, ועוד 79 הופעות בפ.ס.וו איינדהובן עם 37 שערים ו-16 בישולים.

ערן זהבי בעננים (רדאד ג'בארה)

בנבחרת זהבי כמובן עבר את מוטל’ה שפיגלר והוא שיאן השערים במדים הלאומיים, עם 35 כדורים ברשת ב-74 הופעות. 177 גולים בליגת העל יש לחלוץ, והוא לא הצליח לתפוס את אלון מזרחי, כשהוא רחוק ממנו 29 שערים, והוא יסתפק נכון לכיום במקום החמישי בטבלת כל הזמנים, מאחורי מזרחי, עודד מכנס, אבי נמני ומשה רומנו.

אז תארים. זהבי זכה באליפות אחת בהפועל ת”א ועוד 5 במכבי תל אביב. הוא זכה פעמיים בגביע במדים האדומים, ועוד פעם אחת במדים הצהובים. בגביע הטוטו הוא זכה 3 פעמים וכולן במכבי ת”א, בנוסף לעוד זכייה באלוף האלופים עם הצהובים. יש לו גם זכייה בגביע ההולנדי עם פ.ס.וו, ושתי העפלות לליגת האלופות.

הוא זכה שלוש פעמים בשחקן העונה בליגת העל, 4 פעמים במלך השערים של הליגה, פעם אחת במלך הבישולים, פעמיים סיים כמלך השערים בליגה הסינית, פעם אחת שחקן העונה בסין, שיא השערים בעונה אחת בליגת העל (35), שיא השערים לעונה אחת בסין (29), מלך השערים של גוואנז’ו בכל הזמנים, השחקן הישראלי עם הכי הרבה שערים בגביעי אירופה (47) ומלך השערים של הדרבי של ת”א (14). בנוסף, הוא רשם את שיא ההבקעות של שחקן נבחרת ישראל בטורניר מוקדמות (11).

