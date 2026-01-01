יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:09
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מהקריירות הגדולות שהיו כאן: זהבי פרש מכדורגל

סופה של אגדה: מלך שערי הנבחרת ואחד השחקנים הטובים בענף בארץ תלה את הנעליים בגיל 37. סיפק אינספור רגעים במכבי, הפועל, חו"ל ובמדים הלאומיים

ערן זהבי חוגג (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי חוגג (רדאד ג'בארה)

סופה של אחת מהקריירות הכי גדולות שבתולדות הכדורגל הישראלי, ללא צל של ספק. ערן זהבי הכריז היום על פרישה, ובכך אחד השחקנים הגדולים שהיו במדינה מסיימים פרק גדול בחיים, כל זאת בגיל 37 ו-19 שנים אחרי שערך את ההופעה הראשונה שלו במדי בוגרים.

הפנומן גדל בהפועל תל אביב ופרץ לתודעה אצלה, כשזכה עם האדומים בדאבל בלתי נשכח והבקיע את אחד השערים הגדולים אי פעם בליגה, אותו שער אליפות מטורף בטדי מול הפועל תל אביב. הוא המשיך לעבר קמפיין מרשים עם האדומים בליגת האלופות, וגם שם סיפק שער שייחקק לעד כאן – המספרת מול ליון.

בהמשך הגיע ביקור קצר בפאלרמו, ואחרי שלא כל כך בא לידי ביטוי שם הוא החליט על מהלך ששוב תפס את התוצאות, כשחתם ביריבה העירונית של איפה שגדל, והצטרף למכבי תל אביב של ג’ורדי קרויף. שלוש אליפויות, העפלה לליגת האלופות שרשומה על שמו וכמות גולים בלתי נתפסת, כשהוא שבר שיא אחר שיא אחר שיא.

ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)

לאחר מכן זהבי הלך לסין וגם שם חורר שערים, בהמשך הוא חתם בפ.ס.וו איינדהובן ולסיום הוא חזר למכבי תל אביב, כשבלוש שנים בקדנציה שנייה בצהוב הוא זכה בשתי אליפויות. קשה לסכם בכמה פסקאות ושורות, אבל יש עוד כל כך הרבה רגעים, ולא נשכח שזהבי הוא מלך שערי הנבחרת, רחוק 29 שערים מאלון מזרחי בפסגת השערים בליגת העל ועוד המון שיאים.

הקריירה של EZ7 תמיד הייתה מלאה באירועים. זריקת סרט הקפטן, עניין החדר בנבחרת, התאקל המפורסם עם פואד ועוד לא מעט, אבל אי אפשר שלא לזכור ממנו את הרגעים הגדולים, כיוון שהיו כל כך, אבל כל כך הרבה. לעד זהבי יהיה חלק מהדיון של כדורגלני כל הזמנים בכדורגל שלנו, לצד שמות עצומים כמו אייל ברקוביץ’, חיים רביבו, יוסי בניון ועוד כמה שמות.

מכבי תל אביב משיקה את המדים החדשים
