אחרי החתמת דה בריינה, נאפולי כבר לא אנדרדוג

לאורך השנים, נאפולי מאז ומתמיד התאהבה בתדמית האנדרדוג. “עובדי הנמל מהדרום”, “האנשים הפשוטים”, שתמיד ראו את עצמם כיריבם הגדולים של העשירים בעלי המעמד הגבוה של צפון איטליה. אם מילאנו וטורינו הם מרכזים של אופנה ותרבות, בנאפולי יש רק דבר אחד שמעניין – והוא הכדורגל, וכל ניצחון בזירה הזאת על פני האריסטוקרטים ממחוז לומברדיה שקול לתחושה של ניצחון במלחמה על איטליה כולה.

כעת, לאחר זכייה באליפות הרביעית בתולדותיה אחרי מאבק עיקש מול סגנית אלופת אירופה, אינטר, החזקה, העמוקה והאיכותית יותר לכל הדעות, בקיץ הצטרף לו אירוע נוסף שגרם לנאפולי להיפרד מתדמית האנדרדוג שהיא כל כך אוהבת; אנחנו מדברים כמובן על חתימתו בקבוצה של קווין דה בריינה. אחרי שורה של כוכבי ענק שהגיעו תחת אורליו די לורנטיס מאז רכש את הזכויות על המועדון מאז שפורק בתחילת שנות ה-2000, קיץ 2025 מביא עמו את ההחתמה בפרופיל הגבוה ביותר שהגיעה לדרום איטליה, ועכשיו, אליפות נוספת הפכה מ”כנגד על הסיכויים”, להישג המצופה מקבוצתו של אנטוניו קונטה.

כשהוא תכף בן 34, ואחרי שתי עונותיו האחרונות במנצ’סטר סיטי בהן נאלץ להתמודד עם מספר פציעות לא פשוטות, דה בריינה הפתיע את כולם. בכל זאת, אחרי שהשיג כל תואר אפשרי תחת פפ גווארדיולה, כולל 6 אליפויות, זכייה בצ’מפיונס ופעמיים בשחקן העונה בפרמייר ליג, נדמה היה שהתחנה הבאה תהיה יעד אקזוטי שידע לפטם אותו טוב טוב בפאן הכלכלי, ויסדר לו סיום קריירה רגוע. ההצעות מסעודיה וארה”ב היו קונקרטיות למדי, אך הבלגי עשה את הבלתי צפוי, והראה שלמרות שפת הגוף ששידרה לעתים אפטיות וחוסר חשק בתקופתו האחרונה באנגליה, הוא עדיין רעב כמו תמיד להתחרות ברמה הגבוה ביותר.

“אני אוהב כדורגל, ואם יהיה פרויקט נחמד והמשפחה שלי מסכימה איתו, נלך עליו” אמר דה בריינה לקראת סיום העונה שעברה, לאחר שכבר הודיע שיעזוב את סיטי אחרי עשור. ואכן, נאפולי של אנטוניו קונטה היא פרויקט. בכל זאת, הקבוצה שזכתה באליפות ב-2022/23, לא הצליחה לייצר שושלת וקרסה בעונה שלאחריה, כשגם המאמן שהוביל אותה אז, לוצ’אנו ספאלטי, עזב, כמו גם כוכבי הסקודטו ההוא, חביצ’ה קברצחאליה ו-ויקטור אוסימן. כעת, כשלמרות שמועות על עזיבה אפשרית, די לורנטיס הצליח בסופו של דבר להשאיר את קונטה, כמו גם את שחקן העונה באיטליה סקוט מקטומיניי ורומלו לוקאקו, מהווה הצהרת כוונות; נאפולי כאן כדי להישאר.

קווין דה בריינה (IMAGO)

ואם כבר ברומלו לוקאקו עסקינן, ניתן להניח כי הנוכחות שלו בנאפולי הייתה מהסיבות המרכזיות ששכנעו את דה בריינה להגיע לקבוצה, זאת לפני שלצערם של השניים, החלוץ נפצע לאחרונה במשחק ידידות מול אולימפיאקוס וייעדר לשלושה חודשים. בכל מקרה, אם נחזור אחורה, דה בריינה ולוקאקו, שעוד כנערים סומנו כפרוספקטים הבאים של הכדורגל הבלגי, הם חברים טובים מגיל ההתבגרות. שותפות הגורל שלהם הגיעה כבר לפני 14 שנה, בעונת 2011/12. אז, לוקאקו בן ה-18, שערך את הבכורה שלו באנדרלכט שבועיים לאחר שחגג יום הולדת 16 והדהים את אירופה עם 41 שערים ב-98 הופעות במדי הקבוצה הבלגית, נרכש ע”י הבלוז ב-17 מיליון ליש”ט באוגוסט 2011, כאשר חצי שנה לאחר מכן, דה בריינה הגיע גם כן ללונדונים תמורת 7 מיליון אירו ליש”ט מגנק.

שניהם נרשמו על הנייר כזוכי ליגת האלופות עם צ’לסי בסיום אותה עונה, אך שניהם גם לא הצליחו להרשים את המאמן רוברטו די מתאו, ששלח את החלוץ להשאלה בווסט ברומיץ’ ואת הקשר לוורדר ברמן. בתחילת עונת 2013/14, תחת ז’וזה מוריניו, נדמה היה שהם חזרו בשלים יותר, אך הפורטוגלי לא האמין בלוקאקו שנדד להשאלה נוספת, הפעם באברטון, בעוד שדה בריינה עבר בינואר של אותה עונה לוולפסבורג הגרמנית ב-22 מיליון אירו.

קווין דה בריינה בצ'לסי (רויטרס)

הייתה זו האחרונה שבה הם שיתפו פעולה בקריירת המועדונים, אך הסיטואציה הלא פשוטה שחלקו, כשני שחקנים שהגיעו כהבטחות גדולות מאותה מדינה ולא הצליחו להשתלב, חיברה ביניהם אף יותר, ויצרה את שותפות הגורל שיצרה ביניהם חיבור עיוור, שמהר מאוד בא לידי ביטוי גם על המגרש, שם היו השניים המובילים של דור הזהב הבלגי.

“קווין החבר הכי טוב שלי בנבחרת בלגיה” סיפר לוקאקו בראיון ל’מירור’ ב-2021. “אנחנו מספרים אחד לשני דברים שאנחנו לא מספרים לאנשים אחרים. אנחנו סומכים אחד על השני בצורה אדירה” הוסיף. לפני שנפגשו בגמר ליגת האלופות ב-2023 כשחקני אינטר ומנצ’סטר סיטי, דה בריינה התייחס גם כן לחברות העמוקה: “רומלו הוא אחד החברים הכי טובים שלי בכדורגל. אנחנו חברים מגיל 13-14”. דה בריינה בישל לאורך השנים לא מעט שערים ללוקאקו, כשהשניים אף חולקים חגיגה משותפת עם לחיצת יד שייחודית להם. “רואים חגיגות כאלה ב-NBA” אמר דה בריינה, “זה הפך לחגיגה שלנו אחרי שער. אני אוהב את התמונה הזאת. האווירה, השילוב של שחורים ולבנים בכדורגל, זה מראה גיוון וזה מה שהופך את התמונה הזאת ליפה עוד יותר” הוסיף הקשר.

קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו עם החגיגה המפורסמת (רויטרס)

גם מבחינה מקצועית, החיבור בין דה בריינה ללוקאקו יצר חגיגה על המגרש. במשחקים רבים בנבחרת, נדמה היה שההבנה ביניהם היא עיוורת. הייחוד של לוקאקו, הוא הגיוון שיש בו, עם תנועה פנומנלית לשטח ללא כדור, וכן היכולת להשתמש בפיזיות האדירה שלו כשחקן קיר. הוא מסוג החלוצים שגורמים לקשרים שמאחוריהם לפתח את הדימיון, והרי שדימיון מפותח ויצירתיות הן התכונות שהפכו את דה בריינה לאורך השנים לאחד הקשרים הגדולים בתולדות הפרמייר ליג. את העונה האחרונה סיים לוקאקו עם 10 בישולים ו-14 שערים, וניתן לצפות שעם חברו הטוב מאחוריו, לוקאקו, שעשה המון עבודה מעבר לכיבושים בעונה האחרונה, יוכל לחזור ולהתמקד בעיקר בכיבוש לאחר שיחזור מהפציעה, מה שעשוי להגדיל את כמות שעריו בעונה קרובה.

מבחינתו של אנטוניו קונטה, ההגעה של דה בריינה תביא עמה אתגר ביצירת קישור מאוזן, ובעיקר, באופן שלא יעלים את שחקן העונה בסרייה א’ – סקוט מקטומיניי. אחרי שמנצ’סטר יונייטד ויתרה עליו, הסקוטי רשם העונה הטובה בחייו, כשאנטוניו קונטה המציא אותו מחדש. גם בתקופתו בשדים האדומים ניתן היה לראות את היכולת שלו להצטרף מקו שני להתקפה, אך בדרום איטליה זה בא לידי ביטוי על סטרואידים, עם 12 שערים ו-4 בישולים מעמדת הקשר. כעת, על קונטה יהיה לייצר שלישיית קישור שבה יחד עם אנגיסה, ותחת דה בריינה, מקטומיניי יהיה עסוק בלא מעט משימות הגנה, אך ימשיך לבצע את הגיחות לרחבה, שיגרו את יכולת המסירה האדירה של הבלגי.

מקצועית, המעבר הזה מגיע בדיוק בזמן מבחינתו של דה בריינה. עושה רושם שהקצב בפרמייר ליג, בשלב הזה של הקריירה, כבר היה מהיר מדי ובשבילו, וכשרואים את מקטומיניי, לוקאקו, ועוד רבים, עושה רושם שהמעבר מאנגליה לליגה מעט פחות פיזית ומהירה, יאפשר לו להביא לידי ביטוי בצורה טובה יותר את גאונות הכדורגל שלו. בכל זאת, גם בשתי העונות האחרונות שלו בפרמייר ליג, הוא רשם 17 בישולים (10 ו-7), ונדמה שבליגה מעט פחות אינטנסיבית, עם שינוי האווירה וכשלפניו שחקני התקפה שמצטיינים בתנועה לעומק, הכמות הזאת אפילו עשויה לגדול.

כעת, דה בריינה עומד בפני אתגר גדול מאוד. ההגעה שלו לנאפולי מביאה עמה ציפיות ענק והבאזז סביב המועדון בשמיים. ועדיין, עצם ההגעה שלו והוויתור על הצעות כלכליות בהרבה, מוכיחים שהוא רחוק מרושם השחקן השבע שנוצר עליו. החבר הטוב שאיתו והחולצה התכולה אליה הוא רגיל כבר מניחים את הקרקע למוצא רגליו של הקוסם הבלגי, ובדייגו ארמנדו מראדונה ואיטליה כולה, כבר לא יכולים לחכות.