ליברפול תשלם ללברקוזן 150 מיליון אירו על וירץ

עונת 2024/25 הסתיימה ולצד משחקי הנבחרות בזירה הבין-לאומית, גם חלון ההעברות הלוהט של הקיץ כבר כאן ואנחנו מביאים לכם את כל הדיווחים החמים של הכדורגל האירופי והעולמי, כולל החתמות רשמיות של שחקנים שהאריכו חוזה ונשארו במועדונים שלהם או כאלה שיצאו לדרך חדשה.

דיווחים חמים

# יש Here we go מבפריציו רומאנו: העסקה של הקיץ קרובה מתמיד, כאשר אחרי משא ומתן ארוך, ליברפול ובאייר לברקוזן הגיעו לסיכום ביניהן על העברתו של פלוריאן וירץ לאלופת אנגליה, שתשתלם לסגנית אלופת גרמניה 150 מיליון אירו. הקשר יגיע לבדיקות רפואיות וצפוי לחתום בקבוצה של ארנה סלוט.

פלוריאן וירץ (IMAGO)

# אחרי לא מעט מועמדים, ביניהם רפאל ליאאו שהקשר עמו נותק, באיירן מינכן בחרה את הווינגר שלה לצד שמאל; הבווארים הולכים בכל הכוח על ניקו וויליאמס, כאשר פגישה כבר נערכה בין מקס אברל, המנהל הספורטיבי של הגרמנים, לסוכנו של הספרדי.

ניקו וויליאמס חוגג (רויטרס)

# אינטר רוצה מאוד את חוליו אנסיסו, הפרגוואי הבינלאומי ששיחק בעונה האחרונה בהשאלה באיפסוויץ’ מברייטון, שדורשת עבורו 30 מיליון אירו. האיטלקים בטוחים שיש מקום למשא ומתן על השחקן ונחושים לצרפו.