כוכבי העתיד: השחקנים הבולטים בליגת העל לנוער

שבוע לאחר משחק המבחן בליגת העל לנוער בו ניצחה הפועל עכו מהלאומית 0:1 את הפועל חדרה - ובכך נחתמה העונה בליגת העל לנוער ובמחוז הצפוני של הליגה הלאומית, אנו מתחילים בסדרת כתבות לסיכום העונה בליגת העל לנוער.

בכתבה זו זרקור על שישה שחקנים ושוער, שגילו הצטיינות בפרמטרים שונים ועל כן ראויים להערכה על פועלם בעונה זו. אז מיהם שחקן העונה, שוער העונה, פריצת העונה, תגלית העונה ושני השחקנים שחתומים על קאמבקים גדולים?

שחקן העונה – איתי אהוד זעירא

קשרה האחורי של מכבי חיפה (שנתון 2006), זכה בטקס נבחרי השנה בכדורגל הישראלי, שהופק ביוזמת האתר ONE ובשיתוף ארגון השחקנים, במירב הקולות של גולשי אתרי האינטרנט ONE ו-Vole, ושל צוות משותף של ארגון השחקנים ואתר ONE. איתי אהוד גבר על יבלו גטאצ'ו (מכבי חיפה), יהונתן עוז (מכבי פ"ת), רועי מגור (מכבי ת"א), הראל ליכטנשטיין (הפועל כפר סבא) וג'ואן חלבי (עירוני קרית שמונה).

איתי אהוד עם אלעד ומורן מאירי (עמרי שטיין)





איתי אהוד רשם העונה 31 הופעות בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, ב-30 מהמשחקים פתח בהרכב וב-16 מהמשחקים רשם הופעה מלאה. השחקן כבש שער אחד וספג שמונה כרטיסים צהובים.

בנוסף, הגדיל לעשות ורשם שתי הופעות חלקיות במשחקי הפלייאוף העליון במדי קבוצת הבוגרים: מחצית אחת במשחק ההפסד 4:1 להפועל באר שבע ו-16 דקות במשחק ההפסד 3:2 למכבי נתניה. בעונה זו רשם השחקן תשע הופעות במדי נבחרת הנוער, שמצטרפות לעוד תשע הופעות של השחקן בנבחרות הנערים.

שוער העונה - עידן טראו

באורח פלא, שתי הטוענות לכתר האליפות שמו את מבטחן על שוערים ילידי 2007. מכבי חיפה, אלופת המדינה, שמה את מבטחה בגלן אלווין - שבהחלט הצדיק את הקרדיט שניתן לו. מכבי ת"א נתנה את המפתחות לעידן טראו, שהיה עוגן מרכזי בהצלחה של קבוצת נערים א' של מכבי ת"א בזכייה הדרמטית באליפות ליגת העל בעונה שעברה.

עידן טראו (שחר גרוס)

עידן טראו נכנס בצורה מצוינת לסיטואציה כשוער ראשון של קבוצת נוער יומרנית ועמוסה בציפיות, השרה שקט על ההגנה צעיר גילה יכולת טובה ברוב משחקי הקבוצה. ב-15 מ-29 המשחקים שבהם הגן על שערה של קבוצתו שמר טראו על רשת נקיה.

הקאמבק המרגש של העונה - עמית אוחנה

חלוץ הפועל באר שבע (שנתון 2006), שבעונה שעברה היה מלך שערי קבוצת הנוער של הפועל פ"ת, שזכתה באליפות לאומית דרום והעפילה לליגת העל, מצא את עצמו העונה בסיטואציה שבה התקשה למצוא את מקומו בהפועל פ"ת. בעיצומה של תקופה בה חישב מסלול מחדש הלך לעולמו במפתיע אביו, יובל ז"ל.

ימים ספורים לאחר מותו העניק עמית אוחנה ראיון מיוחד ליונתן גינזבורג ובו שיתף בתחושותיו. כשהוא כאוב ועצוב עמית אוחנה יצא למסע חדש בהפועל באר שבע, שהייתה שקועה עמוק מתחת לקו האדום.

עמית אוחנה (באדיבות הפועל פתח תקווה)

השערים אמנם לא הגיעו במהרה, ב-11 המשחקים הראשונים כבש שער אחד בלבד, אך לאחר מכן ארבעה שערים בשלושה מאבקי תחתית חשובים בהם קבוצתו זכתה בניצחונות - שניים מהם בצפון הרחוק במשחקים מול הפועל חיפה ובני סכנין, עזרו לקבוצה להבטיח סופית את הישארותה בליגה.

אוחנה השתלב בלא מעט אימונים עם קבוצת הבוגרים ואף כבש שער במשחק אימון מול מ.ס דימונה.

תגלית העונה - מיכאל פיסטינר

בעונתו הראשונה כשחקן נוער, המגן הימני של בני יהודה ת"א (שנתון 2007) הרשים בביצועיו, בזמן שקבוצת הבוגרים דשדשה במרכז הטבלה בליגה הלאומית - מה שהביא להקפצתו לקבוצת הבוגרים, למרות שקבוצת הנוער טרם הבטיחה את הישארותה בליגה.

פיסטינר, שזכה להכוונה ותמיכה הדוקה מצד המאמן, אלעד גבאי, מהמגינים הימנים המצטיינים בליגת העל בעשור הקודם, סיים את העונה עם 27 הופעות בקבוצת הנוער ועם 12 הופעות בקבוצת הבוגרים. הצטיינותו הביאה להחתמתו לשלוש עונות בקבוצת הבוגרים ונראה כי לקבוצת הנוער כבר לא ישוב.

מיכאל פיסטינר (בני יהודה)

פריצת העונה - דניאל דאפאאה

החלוץ העוצמתי (שנתון 2007), בן להורים מהגרים מגאנה, שבעונה שעברה היה גורם מרכזי בהצלחה של קבוצת נערים א' של מכבי נתניה, שרק יחס שערים נחות מנע ממנה זכייה באליפות, לא זכה בעונה שעברה ללבוש את מדי קבוצת הנוער אפילו פעם אחת.

בקיץ האחרון יצא עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים, אך את העונה החל עם קבוצת הנוער בשורותיה כבש עשרה שערים ב-19 משחקים. בתחילת חודש ינואר ערך הופעת שניה בקבוצת הבוגרים, עם שער דרמטי בתוספת הזמן שהעניק לקבוצה ניצחון 0:1 על עירוני קרית שמונה, כל זאת כ-20 דקות לאחר שנכנס לשדה המשחק.

איתי בן שבת ודניאל דאפא בטירוף (ראובן שוורץ)

את העונה סיים עם 21 הופעות במדי קבוצת הבוגרים, בהן כבש ארבעה שערים. במהלך העונה זכה להסדרת הליך האזרחות שלו יחד עם אחיו, ישראל - שכבש בעונה זו עשרות שערים במדי קבוצות נערים ב', נערים א' והנוער של הפועל ירושלים.

דניאל דאפאאה רשם שלוש הופעות במדי קבוצת הנוער במשחקי שלב העילית וביום חמישי האחרון ערך הופעת בכורה בנבחרת הצעירה במשחק הידידות בו ניצחה 0:3 את בולגריה. לא בכדי היה מועמד לתואר תגלית השנה של ONE וארגון שחקני הכדורגל בישראל.

דניאל דאפאאה (יונתן גינזבורג)

עלה כיתה - לירן שפיגל

הבלם המוכשר, שבעונה שעברה היה שותף בכיר לזכייתה של קבוצת נערים א' באליפות ליגת העל. למרות שצעיר בשנתון מחבריו, החל את העונה הזו בקבוצת נערים א' לצד ילידי 2008, אך גם הפעם הצטיינותו סללה לו את הדרך לשחק בשנתון אחד מעל, אלא שהפעם גם לצד שחקנים מבוגרים ממנו בשני שנתונים ולעתים נדרש ממנו לתת תשומת לב ליריבים המבוגרים ממנו בשלוש עונות.

בשורה התחתונה, לירן שפיגל, קפטן נבחרת נערים א', שרשם כבר 22 הופעות בנבחרות הנערים, סיים את העונה הזו עם חמש הופעות בלבד בקבוצת נערים א' ועם 23 הופעות במדי סגנית אלופת המדינה לנוער.

לירן שפיגל (מכבי ת"א)

חזר בגדול - יובל כהן

שחקן הכנף המוכשר של הפועל ת"א, שבמשחקו השני בעונה שעברה נפצע בצורה מורכבת ונאלץ לסיים את העונה, זכה לאמון מהמועדון בקיץ שעבר נחתם עמו חוזה לשלוש עונות נוספות.

העונה חזר בגדול בעונה הזו, שאותה סיים כמלך שערי קבוצתו עם תשעה שערים ב-23 הופעות. בשלהי העונה ערך הופעת בכורה במדי קבוצת הבוגרים, כשנכנס כמחליף במהלך המחצית השניה של משחק הניצחון 0:4 על מכבי הרצליה.