הפועל ועמותת קהילת שבט הנובה יקיימו טקס

טרם פתיחת המשחק מחר (שני) ב-19:00 מול הפועל רמת גן, הפועל תל אביב יחד עם עמותת קהילת שבט הנובה יערכו טקס שיוקדש לזכר נרצחי מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר ולהבעת תמיכה ב-59 החטופים והחטופות ובני משפחותיהם.

שחקני קבוצת הכדורגל של קהילת שבט הנובה, המורכבת משורדי המסיבות ובני המשפחות השכולות, יעלו לכר הדשא יחד עם שחקני שתי הקבוצות, הפועל תל אביב והפועל רמת גן, כשבידיהם תמונותיהם של 16 החטופים מקהילת נובה שעדיין מוחזקים ברצועת עזה.

שחקני הקבוצות יעלו לכר הדשא עם חולצה הנושאת את הכיתוב WE WILL DANCE AGAIN - מסר המלווה את פעולות ההנצחה והשיקום של קהילת נובה בארץ ובעולם. את כדור המשחק תגיש איילת סמרנו, אמא של יונתן סמרנו ז״ל שנרצח במסיבה.

במחצית המשחק ייערך משחק ידידות קצר בו תשתתף קבוצת שבט הנובה מול קבוצת "הפועל שווים" – קבוצה המשולבת את אוהדי הפועל תל אביב עם וללא מוגבלויות. עומרי סאסי, ממפיקי פסטיבל נובה ינגן במהלך המחצית את היצירה: “WE WILL DANCE AGAIN של outsiders”.

פיני בלילי, מנהל קשרי ספורט ושיתופי פעולה בקהילה מסר: "להיות חלק מהובלת מיזמי הספורט של העמותה זו שליחות של ממש עבורי. הכדורגל הוא שפה בינלאומית שמצליחה לחבר בין אנשים, בין כאב לתקווה".

אודות קבוצת הכדורגל של קהילת שבט הנובה: מחלקת הספורט של העמותה הקימה לאחרונה קבוצת כדורגל שמורכבת משורדים ומבני משפחות שכולות. הקבוצה היא חלק מארבעה פרויקטים חדשים שכוללים גם כדורסל, פוצ'יוולי וטניס שולחן. הקבוצה מונה כ- 20-30 שחקנים המתאמנים באופן קבוע בוולפסון ת"א, בהנהלת פז עמר ובהובלת המאמן גיא קמין, מאמן בכיר בהתאחדות הכדורגל.