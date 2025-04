"בלתי נסבל": אתלטיקו במתקפה על ריאל מדריד

ערב גמר גביע המלך בין ריאל מדריד לברצלונה הפך לתסבוכת מתוחה מאין כמותה, לאחר שריאל מדריד בחרה להחרים את האירועים הרשמיים של ההתאחדות הספרדית – ובתגובה ספגה גינויים מכל עבר, כולל ממועדונים יריבים ואפילו משחקן ברצלונה.

הסערה החלה לאחר מסיבת עיתונאים טעונה במיוחד של צוות השיפוט המיועד לגמר: השופט הראשי ריקרדו דה בורגוס ושותפו לחדר ה-VAR, גונסאלס פוארטס. הראשון פרץ בבכי כשדיבר על הביקורת הציבורית שהשפיעה על משפחתו, בעוד השני הדגיש כי "השופטים הולכים לעשות היסטוריה" במאבק נגד ההכפשות.

ריאל מדריד, שנדהמה מהדברים, לא הופיעה לאימון הרשמי באצטדיון לה קרטוחה, ביטלה את מסיבת העיתונאים שתוכננה עם קרלו אנצ'לוטי ולוקה מודריץ', ואף החרימה את ארוחת הערב החגיגית של ההתאחדות – מהלך שכמעט גרם לדחיית המשחק.

פלורנטינו פרס וקרלו אנצ'לוטי (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

בעקבות ההתנהלות של ריאל, נשמעה תגובה חריפה במיוחד מצד היריבה העירונית אתלטיקו מדריד, שכתבה ברשתות החברתיות: "זה בלתי נסבל. די עם הפגיעה בתדמית הכדורגל הספרדי". המסר של אתלטיקו משקף תחושת מיאוס גוברת בקרב מועדונים שמרגישים שריאל משתמשת בכוחה כדי להכתיב סדר יום.

גם ברצלונה לא נשארה אדישה – או לפחות נציגה הצעיר, לאמין ימאל, שהעלה לסטורי באינסטגרם מסר חידתי שנראה כתגובה ישירה לאירועים: "VOLUME OFF. MISSION NOT OVER YET" – אולי קריצה לכך שבזמן שמדריד עסוקה בפרשיות, המטרה האמיתית של בארסה עוד לפניהם.

הסטורי של ימאל (צילום מסך)

ולא רק הגדולות הגיבו. סלטה ויגו צייצה ב-X (טוויטר): "אפשר לנסות?", לצד תמונה של סגל מדומיין לקראת משחק גביע – רמז עוקצני לאפשרות שריאל לא תופיע ושהיא תוכל למלא את מקומה.