מאחורי הקלעים: הסיבות שסלאח נשאר בליברפול

ההחלטה של מוחמד סלאח להמשיך בליברפול לעבר עשור במועדון משקפת רעב להמשיך לזכות בתארים הגדולים – וגם אמון בצוות החדש בהובלת המאמן ארנה סלוט, שיכול לעזור לו להשיג את המטרות האלו.

אוהדי ליברפול מרוצים מאוד מההסכם, לאחר שסלאח הביע בפומבי את תסכולו מהקיפאון במשא ומתן. כאשר העלה את נושא החוזה על הבמה בסאות'המפטון, זו הייתה רק הפעם השלישית בשבע וחצי שנותיו במועדון שדיבר עם עיתונאים. הפעמים הקודמות היו באפריל 2018, לאחר שהבטיח להתראיין כשהגיע ל-40 שערים בעונה, ואחרי הזכייה בליגת האלופות מול טוטנהאם כעבור 14 חודשים.

זו הייתה דרך ציבורית לנסות לקדם את השיחות – עדות נוספת לכך שליברפול תמיד הייתה המקום בו רצה להיות. המהלך לא הצליח מיידית – אך בסופו של דבר הוביל לתוצאה הרצויה.

מוחמד סלאח (האתר הרשמי של ליברפול)

האוהדים כבר הביעו את עמדתם עם באנר שנשא את הכיתוב: "He Fires A Bow. Now give Mo His Dough". משאלת האוהדים – וגם של סלאח – התגשמה. סעודיה הייתה יכולה להציע שכר עתק לסלאח, אך לא את האפשרות להיאבק על התארים הגדולים – דבר שהוא עדיין יכול לעשות בליברפול.

היחסים עם יורגן קלופ היו מתוחים לקראת סוף העונה שעברה, כולל עימות פומבי במערב לונדון כשסלאח המתין להיכנס כמחליף וליברפול ספגה שער שוויון. הוא חלף ליד הכתבים באומרו "אם אדבר, תפרוץ שריפה" – משפט שהעיד על עומק המתח.

גם בעונה הזו, למרות ירידה מסוימת מהסטנדרטים הגבוהים שלו בתקופה האחרונה, סלאח פורח תחת המאמן סלוט. לעיתים נראה שהוא מונע מכוח פנימי להשיב את ליברפול למקומה ככוח דומיננטי בכדורגל האנגלי.

מוחמד סלאח (האתר הרשמי של ליברפול)

ליברפול ניצלה את הקריסה של מנצ'סטר סיטי ואת המומנטום האיטי של ארסנל כדי להשתלט על המקום הראשון בטבלה – למרות ההדחה בשמינית גמר ליגת האלופות מול פ.ס.ז', לאחר שסיימה בראש טבלת הליגה החדשה. כשכבשה את הפסגה עם ניצחון על ברייטון באנפילד ב-2 בנובמבר, סלאח כתב ברשת X: "מקום ראשון זה המקום של המועדון הזה. לא פחות מזה".

ומאז, ליברפול נשארה שם – וסלאח היה ההשראה המרכזית. היציבות של המאמן ההולנדי, יחד עם היכולת של ליברפול להיראות כקבוצה שיכולה להתמודד על תארים – כל אלו נכנסו לשיקולים של סלאח.

מוחמד סלאח (האתר הרשמי של ליברפול)

הוא כמעט בטוח שיזכה באליפות שנייה, אבל גם מאמין שמגיעות לו יותר מזכייה אחת בליגת האלופות. הפציעה בגמר מול ריאל מדריד בקייב ב-2018, והתסכול מול אותה קבוצה בגמר בפאריס ארבע שנים מאוחר יותר, כשהתמודד כמעט לבדו מול השוער טיבו קורטואה שעצר אותו שש פעמים – כל אלו הותירו טעם של עוד.

“שיקולים כספיים היו ודאי חלק מההחלטה – אך גם הרצון להוביל את ליברפול המחודשת לעידן חדש עם סלוט. סלאח כשהוא ממוקד – הוא סכנה. כעת ניתנה לו הזדמנות להוסיף לתארים שצבר: ליגת האלופות אחת, אליפות אחת, גביע אנגלי, שני גביעי ליגה, הסופר קאפ האירופי ואליפות העולם למועדונים. לסלאח ולליברפול – זו שותפות מושלמת שממשיכה לפרוח”, ניתחו בתקשורת האנגלית.