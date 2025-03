במומנטום הטוב בחייו: אלי דסה חוזר ובגדול

סדרת המשחקים שאופ"א סידרה לישראל כחודש אחרי ה-7 באוקטובר הייתה כזו שיצרה הרבה בעיות לשחקנים שאינם משחקים בישראל. לכל אחד היה את המאבק האישי שלו, התמודדות מול קבוצות אך גם התמודדות מול בידוד מדיני ומה לא. זה נגע בכל שחקן ושחקן אבל לא היה ספק שאף אחד לא רוצה להפסיד את הרגע הזה שבו הנבחרת תשחק, כאשר בישראל כולם בוכים ונלחמים, רק מחכים לקצת אתנחתא.

אלי דסה, קפטן הנבחרת, היה הראשון להגיע. זו הייתה שנתו האחרונה בחוזה עם דינמו מוסקבה כאשר בסיומה הייתה אופציה להמשך ההתקשרות. כמו שנהוג בלא מעט חוזים בכדורגל הישראלי, גם במכבי תל אביב ממנה עזב לקריירה הבינלאומית שלו, גם בדינמו מוסקבה היה זה סעיף ההופעות אשר מעניק חוזה באופן אוטומטי או אחרת גורלו המקצועי תלוי בהחלטת המועדון.

מסע המשחקים שנגמר בשיברון לב מבחינת ישראל, הסתיים גם עם פציעה של דסה במשחק המכאיב מול רומניה. משם חזר לרוסיה וישב כמעט חודש בחוץ. רק במחזור האחרון של העונה, בהופעה האחרונה, הצליח לעמוד ביעד ההופעות וחוזהו חודש באופן אוטומטי. אפשר להגיד שהוא כמעט הפסיד את החוזה של העונה הנוכחית ברוסיה כתוצאה מהמשחקים בנבחרת.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

אבל עבור דסה אין שאלה, בטח כקפטן נבחרת ישראל, בטח כבן העדה האתיופית שרוצה להציג אותה לראווה במדים הלאומיים ובמשחקים הבין-לאומיים. עבורו הנבחרת היא מעל הכל ואת ההקרבות הרבות לאורך השנים ראינו ממנו לא רק כשחקן דינמו מוסקבה כמובן אלא גם בקבוצות הקודמות מהן הגיע לנבחרת. המשחקים הקרובים מול אסטוניה ונורבגיה פותחים קמפיין ואם בצוות המקצועי הייתה שאלה איך הם יקבלו אותו אחרי פגרת החורף ברוסיה, אז באימונים בדברצן נוכחו לגלות רן בן שמעון ועוזריו, גל כהן ואמיר שלח, כי דסה הגיע חד מתמיד, מנהיג מתמיד. בדיוק מה שהם היו צריכים.

בנבחרת מספרים על מפגשי הדורות שיש בימים אלה בחדר ההלבשה. מצד אחד, החבר'ה "הוותיקים", כאשר דסה הוא המוביל שבהם. בגיל 32 זו ההזדמנות הכנראה אחרונה שלו להגיע לטורניר גדול עם נבחרת ישראל. המונדיאל "מעבר לפינה", היורו ב-2028. אם החוזה של רן בן שמעון הוא "תלוי יורו", אז הקריירה הבין-לאומית של דסה בנבחרת ישראל הולכת יד ביד עם הסיפור הזה.

הזדמנות אחרונה לטורניר גדול עם הנבחרת? דסה (ראובן שוורץ)

בצד השני של חדר ההלבשה, נמצאים ה"גלוכים". השחקנים מהדור של אוסקר גלוך וענאן חלאילי, אלה שכבר חוו הצלחה מדהימה עם נבחרות הנוער והאולימפית, דור תורג'מן, רוי רביבו, דניאל פרץ, השחקנים שבגיל צעיר הצליחו להגיע להישגים שאף אחד בכדורגל הישראלי לא ידע להגיע אליהם לפני כן. מדובר בדור צעיר וגם בדור יותר ריאלי. הם חושבים על יורו 2028 כיעד האמיתי שלהם, יש להם זמן, יכול להיות שהם גם לא לחוצים על הקמפיין הזה כמו שהשחקנים הוותיקים יותר מרגישים.

"אלי תמיד היה ותמיד יהיה שחקן שמצליח למשוך אהבה מצד כל מאמן וכל מערכת שהיה בה. הוא דמות שבנבחרת מבינים שכל עוד החבורה הצעירה תהיה סביב קפטן כזה הם ילמדו משהו שהוא מעבר לכדורגל, אבל יעזור להם גם בו", אומר סוכנו, בעז גורן. "מקצועית, וזה אחרי 2.5 עונות בליגה קשה כמו הליגה הרוסית ובמועדון עם עוצמות כמו דינמו מוסקבה, כבר בגיל 32 אפשר להגיד שהוא המגן הימני הטוב ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי".

המגן הימני הכי טוב בכדורגל הישראלי. דסה (ראובן שוורץ)

החיבור המעניין הזה שנרקם הוביל למנהיגים בכמה גילאים ובכמה שכבות, ודסה ללא ספק נמצא בראש. לשמחתו של הצוות המקצועי, הוא לא מביא איתו רק מנהיגות. העונה המגן הימני גם מביא איתו יכולת שיא, יש יגידו שזו אולי היכולת הטובה ביותר בה היה בקריירה. מבט על הנתונים שלו בליגה הרוסית העונה יספר סיפור מרשים במיוחד - כזה שממתג אותו ככל הנראה כמגן הימני הטוב ביותר בליגה הרוסית, וזוהי ליגה חזקה למי שמפקפק.

הוא מוביל כמעט בכל מדד אפשרי. הוא טוב יותר מ-78% מהמגנים האחרים בליגה במסירות מפתח, יותר טוב מ-82% מהמגנים האחרים בליגה הרוסית בהגבהות מדויקות, מ-87% מהמגנים במסירות קצרות מקדמות, מ-78% מהמגנים בדיוק במסירה, מ-87% מהמגנים בסחיבות של הכדור לשטח התקפי, מ-78% מהמגנים באיכות מסירות המפתח, מ-76% מהמגנים באיכות המסירות לרחבה ומ-77% מהשחקנים באיכות הנגיעות בשליש האחרון. הציון שהוא מקבל על כך העונה כמגן מבחינה התקפית הוא 91. אין יותר טוב מזה.

גם התרומה ההתקפית גבוהה. אלי דסה (רדאד ג'בארה)

אין יותר טוב מזה בטח כאשר מסתכלים על זהות היריבה הראשונה, אסטוניה. שם ישראל תשחק ב-4-3-3 ותבוא להראות את הכוח שלה עם הכדור. דסה ברמה הזו יהיה נכס. את האיכות שלו אפשר היה לראות במשחק האחרון של הנבחרת מול בלגיה, שם פעולה התקפית נהדרת שלו כמעט והסתיימה בשער עם הכדור שפגש את הקורה בדקה ה-21. המשחק האחרון מול בלגיה השאיר טעם חיובי אצל כולם ואפשר להגיד שכל מי שעלה על הדשא באותו הערב בסיום קמפיין ליגת האומות, הוכיח שיש לנו עתיד לשאוף אליו.

כאן בדיוק נכנס דסה. הוא מייצג את הדור שעליו רן בן שמעון בונה יותר מכל. הדור שעבורו מונדיאל 2026 ואז מוקדמות יורו 2028 עשויים להיות הקמפיין האחרון. דווקא במקום שממנו אולי לא מצפים מישראל לעשות משהו, מבית שבהמשך תצטרף אליו איטליה או גרמניה, מבית שבו התחרות על המקום השני תהיה מול נורבגיה של ארלינג הולאנד, דווקא מהמקום הזה אולי תבוא הסנסציה שהכדורגל הישראלי כל כך מחכה לה. מעל השחקנים הצעירים שאולי לא לחוצים על הקמפיין הזה, זורח ועולה דסה. על הדשא, מחוץ לדשא, זה הרגע שלו להראות לכולם שנבחרת ישראל אכן עוברת שינוי וכבר לא באה להתבטל ולאכזב.

דסה מייצג את הדור שעליו המאמן בונה. רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

לדסה יש גם משימה לקראת המשך הקריירה שלו בחו"ל. בסופו של דבר, כמו שהפציעה ההיא כמעט פגעה לו בחוזה בדינמו, הצלחה במשחקים הקרובים יכולה לעזור לו בשלב הבא בקריירה. הסיכויים שימשיך בדינמו נכון להיום אינם גבוהים מדי, ובקיץ כשחקן חופשי האופציות בפניו יהיו פתוחות. צריך לציין כי אשתו, ירדן, והילדים, התאקלמו במוסקבה ומסתדרים שם היטב, ודסה אכן מבוקש על ידי הקבוצות הגדולות מהעיר שמתחרות בדינמו. אבל לא רק. בקיץ יהיו אופציות באירופה וגם ה-MLS תיפתח בפניו.

חזרה לישראל פחות על הפרק והמטרה היא להמשיך בקריירה הבין-לאומית. אי אפשר לדעת לאן תלך העונה הזו שלו ברוסיה וכאשר ברקע עתידו המקצועי, אף אחד לא יתפלא אם פתאום בדינמו יבחרו להריץ את המגן הימני השני, אלו דברים שקורים בכדורגל ולא רק בליגה שלנו. במצב כזה, ההופעות האלה עכשיו בנבחרת יכולות להיות משמעותיות מאוד גם עבור עתידו בקיץ. ובקיצור, יש הרבה על הכף.

אבל לפני הכל ומעל הכל, הצלחה עם הנבחרת כבר בקמפיין הקרוב יכולה להיות חותמת אחרת לחלוטין. דווקא בימים בהם אנחנו נמצאים, להיות הקפטן שמוביל את ישראל לקמפיין מוצלח כבר עכשיו, במוקדמות המונדיאל, יכול להיות רגע לכל החיים, רגע שמעצב קריירה. סוכנו טוען שהוא המגן הימני הכי גדול שהיה והצלחה בנבחרת יכולה לקבע אותו ככזה לעוד עשרות שנים קדימה. או כמו שג'ון סינה מציג את מסע הפרישה שלו מה-WWE בימים אלה, The time is now.