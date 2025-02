"דופקים אותנו": שחקני ריאל מדריד "מיואשים"

"בתנאים האלה מאוד קשה לזכות בליגה", "שיפוט מוטה", "שערורייה אמיתית" או "ליגה נגיירה מזוהמת" – אלו היו חלק מהתגובות שנשמעו בערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד כאשר מונוארה מונטארו שרק לסיום המשחק באל סאדר מול אוססונה (1:1). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

“השופט לא התייחס לפנדל ברור של מונקאיולה על ויניסיוס, ועוד כמה פנדלים אפשריים בעקבות נגיעת יד של קטנה וחואן קרוס, וכן עבירה של לוקאס טורו על בלינגהאם ברחבה. עם זאת, ה-VAR כן התריע למונוארה מונטארו לשרוק לפנדל בעקבות עבירה של קמאבינגה על בודימיר. בלינגהאם, אגב, הורחק לאחר שאמר ‘F*** you’, למרות שישנה תמונה שמוכיחה שהוא אמר ‘F* off’”, כעסו בתקשורת הספרדית.

יש הבדל בין דעה שמובעת בטלוויזיה של המועדון לבין מה שקרה בטיסה חזרה של שחקני האלופה, שעליה היה גם פלורנטינו פרס – וזה כבר חמור יותר. האווירה בחדר ההלבשה בוערת נגד מערכת השיפוט. "דופקים אותנו" – זו הייתה התלונה שהדהדה הכי הרבה בין שחקני הקבוצה שהתכנסו במהלך הטיסה הקצרה חזרה לבירת ספרד, בין השחקנים, הצוות המקצועי וההנהלה.

טעון שיפוט: 1:1 עצבני בין ריאל ואוססונה

על פי דיווח ב’אס’, שם פנו לגורמים בתוך חדר ההלבשה, בשלב הזה כבר יש "ניתוק עמוק מלה ליגה". לתחושת הייאוש מצטרפת גם תחושה של "אי הבנה, חוסר אונים וייאוש", מול מה שנתפס כחוסר צדק מוחלט. והשאלה שהשחקנים שואלים את עצמם שוב ושוב היא "למה?".

ריאל מדריד כבר שלושה משחקים ללא ניצחון בליגה, מה שכמעט עלה לה במקום הראשון (1:0 נגד אספניול, 1:1 מול אתלטיקו מדריד ו-1:1 נגד אוססונה). זו הפעם הראשונה מאז נובמבר 2020, כשזידאן היה מאמן, שהקבוצה לא מנצחת שלושה משחקי ליגה רצופים.

שחקני ריאל מדריד בהלם מההרחקה של בלינגהאם (רויטרס)

“בחדר ההלבשה הלבן משוכנעים שהיד של השופטים נראית מאחורי שלושת הכישלונות האלה. נגד אספניול בגלל אי ההרחקה של קרלוס רומרו על העבירה המסוכנת על קיליאן אמבפה במתפרצת, נגד אתלטיקו בגלל פנדל שנשרק על דריכה של טשואמני על סמואל לינו, שלדעתם לא היה צריך להישרק, ובאל סאדר בגלל אי השריקה לפנדל הברור על ויניסיוס ומה שנחשב להרחקה לא הוגנת של בלינגהאם”, נכתב בתקשורת בבירת ספרד.

לטענת גורמים בחדר ההלבשה של ריאל מדריד, העובדה שהקבוצה שמרה על המקום הראשון הודות לתיקו של אתלטיקו מול סלטה "לא מנחמת", נוכח חומרת המצב בעקבות שיפוט לא תקין, ואפילו הקולות הקיצוניים ביותר מדברים על "החלטות בלתי הוגנות באופן מובהק" מצד השופטים על המגרש וה-VAR נגד האלופה.

ג'וד בלינגהאם יורד מהמגרש (רויטרס)

לגבי בלינגהאם, אף שהקשר האנגלי מקווה שהערעור שהמועדון יגיש, יחד עם הסרטון שמוכיח כי הוא לא העליב את השופט, יפחית את העונש, הוא מתחיל להרגיש "תחושת תסכול מסוימת", כך לפי גורמים בתוך המועדון. "הוא לא מבין שום דבר ממה שקורה", הם אומרים.

בספרד ניתחו: ההבדל בין F*** off ל-F*** you

"F*** off" – הביטוי שהוביל לכרטיס האדום . "Go **** yourself" או "Don't **** with me" הם התרגומים האפשריים לפי המילון. ב"קיימברידג'" מגדירים את הביטוי כך: "לעזוב או להתרחק, משמש במיוחד כדרך גסה להגיד למישהו להסתלק".

על פי הסרטון שקלט את תנועות השפתיים של ג'וד, הקשר אמר: "I'm talking to you with respect, f*** off". לאחר ההרחקה, מונוארה הסביר למודריץ' מדוע הרחיק אותו מהמגרש: "הוא אמר לי 'F*** you'". “ההבדל בין "F*** off" ל-"F*** you" הוא עדין ,אך משמעותי. הביטוי השני מתפרש כ"שתלך לעזאזל" או "לך ת****", אך עם כוונה ישירה יותר כלפי האדם שמופנה אליו. בלינגהאם אמר בסיום: "אני רגוע, זו הבעת תסכול שאני אומר מאז גיל 17".

ג'וד בלינגהאם (רויטרס)

העיתונאי האנגלי מאט קנון הסביר את ההבדלים הללו בחשבון הטוויטר שלו: "אם אתה מפנה את ההערה למישהו, 'F*** off' משמעו ‘לך תז****’. אם לא, זה יכול להתפרש כ'עזוב אותי בשקט'. במקרה הזה, ג'וד הסתובב ואמר זאת ברגע של תסכול מבלי להסתכל על השופט".